より安全で優れた Web の実現に貢献する簡単なボット管理ソリューションのご紹介 Liz Hurder, Akil Muralidaharan Fastly の Bot Management によって悪意のあるボットを特定して対処し、アプリやWebサイトを保護することで、ユーザーエクスペリエンスを向上できます。このブログ記事では、Fastly のボット管理機能についてご紹介します。 2024年4月02日

エッジでマルウェアを検証してランサムウェアによる「暗号化イベント」を削減 Liz Hurder, Orlando Barrera II エッジコンピューティングは、セキュリティ脅威を緩和するなど、ビジネスのあり方を急速に変革しています。Fastly で実現する攻撃者の一歩先を行く対策をご紹介します。 2023年6月07日

シグナルシリーズ第2回 : システムシグナルの詳細 Liz Hurder 今回は、システムシグナルの機能について詳しくご紹介しながら、幅広いシグナルを提供することで、Fastly が包括的ですぐに使えるアプリケーション保護ソリューションをどのように実現しているかについてご説明します。 2022年10月05日

シグナルシリーズ第1回 : カスタムシグナルのご紹介 Liz Hurder 従来型の Web アプリケーションファイアウォール (WAF) は、悪質なトラフィックがオリジンサーバーに達するのを防ぐことを目的に設計されています。これは、HTML や PNG が全盛期の頃のインターネットでは有効な対策でした。 2022年6月30日