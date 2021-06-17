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Liz Hurder
シニアプロダクトマーケティングマネージャー、セキュリティ, Fastly
Fastly で Senior Product Marketing Manager を務める Liz は、セキュリティプロダクトを管理しています。Fastly 入社前は Signal Sciences で Product Marketing Manager として活躍し、同社の買収を通じて Fastly の一員となりました。また、SaaS やセキュリティ関連のスタートアップ企業でプロダクトマーケティングやパートナーマーケティングを担当した経験があります。プライベートでは旅行やビデオゲーム、筋トレなどを楽しんでいます。
より安全で優れた Web の実現に貢献する簡単なボット管理ソリューションのご紹介
Fastly の Bot Management によって悪意のあるボットを特定して対処し、アプリやWebサイトを保護することで、ユーザーエクスペリエンスを向上できます。このブログ記事では、Fastly のボット管理機能についてご紹介します。
エッジでマルウェアを検証してランサムウェアによる「暗号化イベント」を削減
エッジコンピューティングは、セキュリティ脅威を緩和するなど、ビジネスのあり方を急速に変革しています。Fastly で実現する攻撃者の一歩先を行く対策をご紹介します。
シグナルシリーズ第2回 : システムシグナルの詳細
今回は、システムシグナルの機能について詳しくご紹介しながら、幅広いシグナルを提供することで、Fastly が包括的ですぐに使えるアプリケーション保護ソリューションをどのように実現しているかについてご説明します。
シグナルシリーズ第1回 : カスタムシグナルのご紹介
従来型の Web アプリケーションファイアウォール (WAF) は、悪質なトラフィックがオリジンサーバーに達するのを防ぐことを目的に設計されています。これは、HTML や PNG が全盛期の頃のインターネットでは有効な対策でした。
従来型 WAF がアプリ保護には不適切な時代遅れの技術である4つの理由
従来型 WAF が幅広く利用されているのは、法的基準によって義務付けられているためであり、技術性に優れているからではありません。今回は従来型 WAF に見られる4つの問題点をご紹介します。