Fastly Academy のご紹介 : いつでも簡単に学べるオンデマンド型ラーニングセンター

Fastly はこの度、あらゆるレベルの学習者向けにトレーニングを提供する新しいオンデマンド型ラーニングセンター「 Fastly Academy 」を開設しました。Fastly の Developer Hub や ドキュメントセンター と並んで役立つリソースを提供する Fastly Academy では、 個人のペースや目的に合わせて 業務に役立つスキルを習得できるさまざまなコースをご用意しています。

豊富なコンテンツを揃えた Fastly Academy は、以下の3つのステップで利用を開始できます。

1. アカウントを作成する

まず最初に、勤務先メールアドレスを使用して Fastly Academy アカウントを作成します。Fastly の開発者用アカウントに使用しているメールアドレスなどをセカンダリメールアドレスとして指定することもできます。作成したアカウントにログインし、メールによるコースの登録と修了の確認が可能なほか、プロフィールで学習の進捗状況をチェックできます。プロフィールは Fastly Academy の各ページの右上隅からアクセスでき、アカウント情報を更新したり、進捗状況を閲覧できます。

ログインしたら、Fastly Academy のホームページで「Get Started」の動画をご覧ください。この動画では、ご利用可能なコンテンツ、コースをナビゲートするためのヒント、Customer Enablement チームが提供するサポートリソースの概要についてご紹介しています。

2. 基礎コースから始める

特に Fastly を初めて利用する方や、 コンテンツ配信 、 Web アプリケーションセキュリティ 、 エッジコンピューティング の利用を始めたばかりの方は、「Fastly Basecamp」のページから開始してください。

このセクションでは、専門的で高度なコースに進む前に必要な基礎知識を身に付けます。たとえば「Foundations of the Web」シリーズでは、Web やコンテンツ配信、Fastly のテクノロジーの基礎について学びます。Fastly を初めて利用する場合は、 開発者アカウントを作成 してから「Basics of Account Management」で、アカウント管理の詳細について学んでください。

3. さまざまなコンテンツを学習する

学習コースは、Fastly の主要プロダクト領域である「配信」、「セキュリティ」、「コンピューティング」 に分かれています。各セクションは、Fastly のサービスに対する理解を深め、使用方法を学べるよう編成されています。

配信

このセクションでは、エンドユーザーに高速かつダイナミックなデジタル体験を提供することを可能にするキャッシュ処理やコンテンツ配信の機能に関するトレーニングが受けられます。オリジンサーバーへのリクエストのルーティングを最適化する技術や機能を理解し、 Varnish Configuration Language (VCL) のサブルーチンについて詳しく学び、サービス設定を変更および管理する方法を習得することができます。

セキュリティ

このセクションは、ネットワークとアプリケーションのセキュリティという2つの主要分野で構成されています。 業界で高い評価を得ている Fastly のセキュリティソリューションに関する幅広いトレーニングコンテンツが提供されており、TLS 暗号化、WAF のアーキテクチャやルール設定、管理などについて学ぶことができます。

コンピューティング

Fastly のサーバーレス・コンピューティング・プラットフォームの Compute@Edge は、 先日 Forrester によってエッジコンピューティングツールの「リーダー」に選出されました 。このセクションでは、Compute@Edge の仕組みと機能、Compute@Edge を使って開発を開始する方法について学ぶことができます。

エッジで構築することで、インフラコストの低減や、瞬時のスケールアップ、遅延の影響を受けやすいユースケースの強化といったメリットが得られます。特に、ハードウェアやインフラに投資することなく地理的にスケールアップできる点に大きな関心が寄せられています。今後、この分野に関するコースを追加していきます。

今後の展望

仮想環境や Fastly Fiddle などのリソースを活用した、インタラクティブなハンズオンのアクティビティを今後追加していきますのでご注目ください。サポートが必要な場合は Customer Enablement チームまでお問い合わせください 。

各コースを修了すると、最後にアンケートがあります。フィードバック、改善のご提案、効果のある学習体験を提供するためのアイデアなどをお寄せください。お客様が Fastly のサービスを活用してどのように素晴らしいものを構築するか、楽しみにしています。