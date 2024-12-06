Forrester Consulting による 2023年 TEI 調査のご紹介

企業は自社のWebサイトやアプリケーション、API を、ユーザーに最も近い場所から高速に配信することで、可能な限り最高のエクスペリエンスを提供したいと考えています。また同時に、生産性の向上とコントロール力の強化につながるツールを開発者に提供しながら、コスト効率の高い方法でこれを実現することを望んでいます。

詳細な設定で完全にコントロールできる先進的な CDN を提供する Fastly のネットワークサービスにより、これが可能になります。2023年7月、Forrester Consulting は Fastly からの委託を受け、Fastly を使用することで組織が達成し得る潜在的な投資利益率 (ROI) を把握する目的で、Total Economic Impact™ (TEI) に関する調査を実施しました。Forrester はインタビューした顧客の回答を集計し、結果をひとつの「モデル組織」としてまとめました。

調査の結果、調査対象の顧客はWebサイトのパフォーマンスの遅さに悩まされ、ハードウェアに多額の資金を費やし、接続やセキュリティ、技術面でさまざまな問題を抱えていることが明らかになりました。また、これらの問題が顧客維持率やコンバージョン率に影響を及ぼしていることも判明しました。

Fastly に移行することで、調査対象の組織は以下のメリットを得ることができました。

運用効率と生産性の向上

収益の拡大

コストの最適化または削減

セキュリティの強化

カスタマーエクスペリエンスの改善

調査対象の組織はWeb パフォーマンスとスケーラビリティの向上、パージ時間の短縮、コスト削減などの効果を実感しました。さらにこれらのメリットが、より優れたコンテンツ配信とサイトのコーバージョン率の上昇につながり、結果的に収益の増大をもたらしました。

「たとえ自社のインフラが世界の反対側にあっても、[Fastly によって] 顧客に最も近い場所からコンテンツを配信できることは、非常に重要です。コンバージョン率がパフォーマンスとほぼ直線的に相関していることは、統計的に実証されています」 トラベル/ホスピタリティ業界、エンジニアリング部門責任者

この調査では、「調査対象の組織のインタビューと財務分析の結果、モデル組織は3年間に303万米ドルのコストに対して875万米ドルの利益を計上し、すなわち合計572万米ドルの正味現在価値 (NPV) と189%の ROI を達成する」ことが示されました。

さらにこれらの組織は、セキュリティの強化やダウンタイムの縮小、不正トラフィックの削減、顧客やスタッフの満足度の向上といった成果も達成できました。

TEI 調査をダウンロードして、調査対象の顧客が Fastly への移行によって得られたメリットの詳細をぜひご覧ください。