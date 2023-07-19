Leigh が統括するプロダクトマーケティングチームは、Fastly のネットワークサービス (配信／デリバリー) およびオブザーバビリティに関するプロダクトラインを担当すると同時に、インフラストラクチャやプラットフォーム、Professional Services、プロダクトエクスペリエンスを担当する各チームのサポートにも対応しています。Leigh は数十年にわたってハイテク業界に従事し、スタートアップ企業からグローバルエンタープライズまで、豊富な経験を擁しています。とても意欲的で、データと結果を重視するプロダクトマーケターの Leigh は、SaaS 製品のリリースやデジタルキャンペーンの仕事を通じて、収益の向上、ソリューションの採用拡大、ブランド認知の強化を達成することに情熱を注いでいます。余暇にはスキーやゴルフをしたり、愛犬の Pi や家族、友人と一緒に過ごす時間を楽しんだりしています。

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