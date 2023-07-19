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Leigh Clancy
プロダクトマーケティング担当ディレクター, Fastly
Leigh が統括するプロダクトマーケティングチームは、Fastly のネットワークサービス (配信／デリバリー) およびオブザーバビリティに関するプロダクトラインを担当すると同時に、インフラストラクチャやプラットフォーム、Professional Services、プロダクトエクスペリエンスを担当する各チームのサポートにも対応しています。Leigh は数十年にわたってハイテク業界に従事し、スタートアップ企業からグローバルエンタープライズまで、豊富な経験を擁しています。とても意欲的で、データと結果を重視するプロダクトマーケターの Leigh は、SaaS 製品のリリースやデジタルキャンペーンの仕事を通じて、収益の向上、ソリューションの採用拡大、ブランド認知の強化を達成することに情熱を注いでいます。余暇にはスキーやゴルフをしたり、愛犬の Pi や家族、友人と一緒に過ごす時間を楽しんだりしています。
Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース
エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。
最先端の CDN がもたらすメリット : 収益を増やす方法
最先端の CDN によって可用性を高め、トラフィックの急増に対応し、コンテンツを配布することができます。このようなメリットにより、ユーザーエクスペリエンスが改善され、エンゲージメントが高まり、ブランドの収益拡大につながります。
Forrester Consulting による 2023年 TEI 調査のご紹介
2023年7月、Forrester Consulting は Fastly からの委託を受け、Fastly を使用することで組織が達成し得る潜在的な投資利益率 (ROI) を把握する目的で、Total Economic Impact™ (TEI) に関する調査を実施しました。