Mit dem Ende der Privacy Week fängt unsere Arbeit erst richtig an

In unserer Branche herrscht weitreichender Konsens darüber, dass Datenschutz ein Menschenrecht ist. Wir von Fastly schließen uns dieser Meinung an, denn wir sind voll und ganz davon überzeugt, dass die Privatsphäre geschützt werden muss.

Wenn man Neues kreiert und an der raschen Entwicklung des Internets beteiligt ist, gerät der Datenschutz leicht in Vergessenheit. Es gibt noch einiges zu tun, um Dinge zu korrigieren, die von vornherein nicht hätten kaputt sein dürfen.

Die gute Nachricht ist: Beim Datenschutz stehen uns noch viele Möglichkeiten offen. Es galt als unmöglich, eine Milliarde Menschen auf ein neues Transportprotokoll umzustellen. Es galt als unmöglich, CAPTCHAs abzuschaffen und trotzdem eine bessere Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. Es galt als unmöglich, Ihre DNS-Metadaten zu schützen , ohne dabei das alltägliche Online-Erlebnis zu beeinträchtigen. Aber Dinge wie diese geschehen. Jeden Tag!

Allerdings sind solche Errungenschaften nur möglich, wenn wir alle an einem Strang ziehen.

Wir brauchen Ihre Unterstützung bei der Entwicklung großartiger Tools für das Web. Wir brauchen Ihre Hinweise, wenn wir etwas übersehen haben. Wir brauchen Sie, um Verbesserungen an Apps und Services anderer Anbieter anzustoßen. Wir brauchen Sie, um die Politik von der Notwendigkeit besserer Datenschutzrichtlinien zu überzeugen. Wir brauchen Sie, um hinter die Kulissen der von Ihnen genutzten Apps und Services zu blicken, um herauszufinden, was sie mit Ihren Daten vorhaben, und um Dinge anzusprechen, die Ihnen nicht gefallen.

Irgendwo da draußen gibt es ein Internet, in dem wir uns nicht ständig Sorgen um unsere Privatsphäre machen müssen. Genau dieses Internet wollen wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln. Und falls Sie richtig mit anpacken möchten, schauen Sie doch mal bei unseren Stellenanzeigen vorbei: https://www.fastly.com/de/about/careers/current-openings .

Vielen Dank für Ihr Engagement, um gemeinsam mit uns das Internet zu einem sichereren Ort zu machen. Man sieht sich!



Mit diesem Blogpost geht die Fastly Privacy Week zu Ende. Wir freuen uns, von Ihnen über Ihre Datenschutzinitiativen zu hören. Schauen Sie ab und zu bei unserem Blog vorbei, um zu erfahren, wie wir Datenschutzpraktiken und -technologien in die Struktur des Internets integrieren.