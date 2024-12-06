Muchas empresas de nuestro sector afirman que la privacidad es un derecho humano, y no podemos estar más de acuerdo. En Fastly entendemos que la privacidad es lo correcto.

Cuando se desarrolla rápidamente para crear nuevos productos, es fácil dejar de lado la privacidad: parece mucho trabajo tener que volver hacia atrás y arreglar aspectos que tendrían que haber funcionado desde el principio.

Sin embargo, vale la pena: con la privacidad se pueden lograr grandes cosas. Sin ella, sería imposible pasar a 1000 millones de personas a un nuevo protocolo de transporte , dejar de usar CAPTCHA y a la vez mejorar la seguridad y la privacidad, o proteger los metadatos del DNS y que tu experiencia web siga siendo transparente: todo esto lo estamos logrando día tras día.

La única forma de seguir haciéndolo es uniendo fuerzas.

Te necesitamos para crear grandes cosas en la red, para estar ahí si se nos escapa algo, para ser exigente con otros servicios y aplicaciones que uses, para que abogues por las políticas de privacidad adecuadas, para que leas las etiquetas de servicios y aplicaciones y alces la voz cuando haya algo que no te parezca bien.

Puede existir un internet en el que no tengamos que preocuparnos por la privacidad todo el tiempo, y queremos crearlo contigo. Si quieres darlo todo, estamos buscando a gente como tú: /about/careers/current-openings

Gracias por todo lo que haces para ayudarnos a reforzar la seguridad de internet. Nos vemos por ahí.



Con este artículo termina la Privacy Week de Fastly. Nos encantaría conocer tus iniciativas relacionadas con la privacidad. Por nuestra parte, en el blog vamos contando cómo integramos la tecnología y las prácticas de privacidad en la esencia de internet: ¡no te lo pierdas!