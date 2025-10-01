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Fastly premiata per il settimo anno consecutivo come Customers' Choice da Gartner® Peer Insights™

Kim Ogletree

Chief Customer Officer, Fastly

Notizie aziendaliSicurezzaClienti

Siamo entusiasti di annunciare che Fastly è stata (ancora una volta!) premiata come Customers’ Choice nel report Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer 2025 per la protezione delle applicazioni web e delle API cloud (WAAP).

Il riconoscimento di quest'anno è significativo per noi per i seguenti motivi:

  • Sette anni consecutivi: Fastly è l'unico fornitore WAAP ad aver ricevuto il riconoscimento Customers' Choice per sette anni consecutivi

  • 4,8/5 stelle di valutazione complessiva:  valutazioni (basate su 130 recensioni a luglio 2025, con il 94% delle persone disposte a consigliarlo)

  • Riconoscimento da parte dei clienti: queste recensioni provengono direttamente dai nostri clienti, le persone che utilizzano Fastly ogni giorno, e dimostrano la loro fiducia nei nostri prodotti

Siamo profondamente grati per questo riconoscimento: condividendo le tue esperienze, ci aiuti a crescere, migliorare e costruire una Fastly migliore per tutti.

Cosa dicono i nostri clienti

Questo riconoscimento si basa su 130 recensioni complessive (aggiornate a luglio 2025) da parte di clienti che hanno acquistato, implementato e utilizzano attivamente Fastly Next-Gen WAF. Ecco una panoramica di alcuni di questi feedback:

  • "Fastly ha portato a termine la sua missione con la massima efficienza e competenza. Utilizziamo i suoi servizi di protezione DDoS e WAF da oltre due anni senza alcun problema, difficoltà o interruzione del servizio da parte del provider." - Responsabile della sicurezza informatica e della gestione dei rischi, settore bancario

  • "La sicurezza è fondamentale per la nostra organizzazione e all'epoca stavamo valutando dei servizi alternativi per la gestione dei bot. A differenza di altri prodotti, abbiamo riscontrato che NGWAF di Fastly offriva un elevato grado di trasparenza sul funzionamento delle regole, oltre a numerose regole e operazioni predefinite sensate e sicure. Eravamo certi che ci avrebbe aiutato a raggiungere i nostri obiettivi per la sicurezza, garantendo al contempo chiarezza sul suo funzionamento e un ottimo rapporto qualità-prezzo". - Ingegnere DevOps, settore software

  • "Fastly è da tempo un partner affidabile per la nostra azienda e ha continuato a sviluppare il prodotto per risolvere le nostre sfide emergenti. Lavorare con il team Fastly è sempre stato un piacere e la loro offerta tecnologica è di altissimo livello, rendendo i nostri team più produttivi e fornendo funzionalità ai nostri sistemi che ci consentono di offrire un'esperienza fluida ai nostri clienti". - Technology Director, settore dei media

Ciò che rende questo riconoscimento particolarmente significativo per noi è che proviene direttamente dalle recensioni verificate dei clienti. Le organizzazioni di tutto il mondo hanno costantemente votato per il Next-Gen WAF di Fastly tra tutti i fornitori di protezione delle applicazioni web e delle API. Quasi il 90% dei nostri clienti utilizza il nostro WAF in modalità di blocco totale, a testimonianza della sua efficacia nell'eliminare i falsi positivi mantenendo al contempo una protezione robusta.

Scopri perché i tuoi colleghi del settore hanno votato per Next-Gen WAF di Fastly negli ultimi 7 anni e valuta la possibilità di rafforzare la sicurezza delle tue applicazioni con le soluzioni di protezione DDoS e gestione dei bot di Fastly. Contatta il nostro team per saperne di più.

Sette anni di riconoscimenti e il futuro che ci attende

Essere riconosciuti come Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice, e per ben sette anni consecutivi, è un riconoscimento di cui siamo profondamente orgogliosi. A nostro avviso, riflette la fiducia e la sicurezza dei nostri clienti, il cui feedback è il motore di tutto ciò che facciamo.

A tutti coloro che hanno condiviso le loro esperienze e ci hanno aiutato a continuare a migliorare: grazie. Insieme, sentiamo di rendere Internet un posto più veloce, più sicuro e migliore. Brindiamo ai sette anni trascorsi e a quelli che verranno!

Scarica il report "Voice of the Customer" di Gartner Peer Insights per il 2025 per vedere come si posizionano tutti i fornitori WAAP in base alle esperienze reali dei clienti.

Gartner, Voice of the Customer per la protezione delle applicazioni web e delle API cloud, da Peer Contributors, 30 settembre 2025

GARTNER  è un marchio registrato e di servizio, mentre PEER INSIGHTS è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti dalle opinioni dei singoli utenti finali, basate sulla loro esperienza con i fornitori elencati sulla piattaforma, e non devono essere interpretati come dati di fatto, né rappresentano il punto di vista di Gartner o delle sue affiliate. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in tali contenuti, né offre alcuna garanzia, esplicita o implicita, relativamente a tali contenuti e alla loro accuratezza e completezza, incluse le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

Si prega di notare che questo report era precedentemente noto come Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Protezione delle applicazioni web e delle API nel 2022, come Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Firewall per applicazioni web nel 2021 e come Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Firewall per applicazioni web nel 2019-20. Nel 2019 e nel 2020 siamo stati riconosciuti come Signal Sciences, Fastly ha acquisito Signal Sciences nel 2020.

Nel 2019 e nel 2020 siamo stati riconosciuti come Signal Sciences, Fastly ha acquisito Signal Sciences nel 2020.

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