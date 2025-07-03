ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート David King, Natalie Griffeth ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。 2026年4月16日

おすすめ CDN プロバイダー Natalie Griffeth Webサイトの速度、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる最適な CDN プロバイダーをご紹介します。Fastly、Cloudflare、Akamai などの主要プラットフォームを比較して、ビジネスに適したソリューションを見つけてください。 2026年2月03日

API セキュリティ機能 Natalie Griffeth API アプリのセキュリティ機能、テストのベストプラクティス、およびエッジ保護について探索し、データのセキュリティ侵害、ボット攻撃、認証情報への攻撃、および API の悪用を防ぎます。 2026年1月08日

Imperva Alternatives Natalie Griffeth Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection. 2026年1月03日

クレデンシャルスタッフィング攻撃とブルートフォース攻撃 - その違いとは Natalie Griffeth クレデンシャルスタッフィングとブルートフォース攻撃の違い、それぞれの仕組み、そしてアカウント乗っ取りや不正アクセスを防ぐためのベストプラクティスを学びましょう。 2026年1月01日

Core Web Vitals : Web サイトの速度を改善 | Fastly Natalie Griffeth Core Web Vitals の概要、Google がページエクスペリエンスをどのように測定しているか、そして最先端の CDN が LCP、INP、CLS、およびサイトパフォーマンスをどのように改善するかをご紹介します。 2026年1月01日

AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか David King, Natalie Griffeth 現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。 2025年12月18日

パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化 Natalie Griffeth マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。 2025年11月17日

WikipediaがAI企業に「スクレイピングをやめるように」と要請 Natalie Griffeth ウィキペディアはAIスクレイピングを厳しく取り締まり、サーバー負荷とトラフィック減少を理由にしています。なぜパブリッシャーが反撃し、ボット管理に目を向けているのかをご覧ください。 2025年11月14日

2025年版 OWASP トップ10リスト: 変更点と押さえておくべきポイント Natalie Griffeth 2025年版 OWASP トップ10リストをご覧ください。変更点、2つの新しいカテゴリー、新たな脅威からアプリケーションを保護する方法について説明します。 2025年11月10日

AI は信頼できるのでしょうか？監視体制が不十分な中でも AppSec での AI 導入が増加 Natalie Griffeth AppSec における AI の導入は急増していますが、監視が追いついていません。信頼とリスクのパラドックス、偽陽性、アプリケーションセキュリティにおける AI の未来を探ります。 2025年10月08日