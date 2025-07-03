Natalie Griffeth
Senior Content Marketing Manager
ウェブのほぼ半分は人間ではない : Fastly の脅威インサイトレポート
ウェブトラフィックの 49%がボットであり、そのうちの 99%が望ましくないボットであることが、Fastly の脅威インサイトレポートを通して明らかになりました。ボット戦略を進化させ、セキュリティとコストの適切な管理につなげるにはどのようにすればよいのか、その方法を紐解いていきましょう。
おすすめ CDN プロバイダー
Webサイトの速度、セキュリティ、スケーラビリティを向上させる最適な CDN プロバイダーをご紹介します。Fastly、Cloudflare、Akamai などの主要プラットフォームを比較して、ビジネスに適したソリューションを見つけてください。
API セキュリティ機能
API アプリのセキュリティ機能、テストのベストプラクティス、およびエッジ保護について探索し、データのセキュリティ侵害、ボット攻撃、認証情報への攻撃、および API の悪用を防ぎます。
Imperva Alternatives
Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection.
クレデンシャルスタッフィング攻撃とブルートフォース攻撃 - その違いとは
クレデンシャルスタッフィングとブルートフォース攻撃の違い、それぞれの仕組み、そしてアカウント乗っ取りや不正アクセスを防ぐためのベストプラクティスを学びましょう。
Core Web Vitals : Web サイトの速度を改善 | Fastly
Core Web Vitals の概要、Google がページエクスペリエンスをどのように測定しているか、そして最先端の CDN が LCP、INP、CLS、およびサイトパフォーマンスをどのように改善するかをご紹介します。
AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか
現在、ボットがウェブトラフィックのほぼ3分の1を占めています。AI クローラーとヘッドレスボットがセキュリティ、パフォーマンス、およびビジネスの意思決定をどのように変えているのかを学びます。
パフォーマンス向上のためのマルチ CDN インフラストラクチャの最適化
マルチ CDN インフラストラクチャがどのようにパフォーマンスの最適化につながるのか、またつなげるべきなのかについて、理解を進めましょう。お客様の現行のコンテンツ配信戦略を評価する上で考慮すべきことについても、Fastly からヒントを獲得しましょう。
WikipediaがAI企業に「スクレイピングをやめるように」と要請
ウィキペディアはAIスクレイピングを厳しく取り締まり、サーバー負荷とトラフィック減少を理由にしています。なぜパブリッシャーが反撃し、ボット管理に目を向けているのかをご覧ください。
2025年版 OWASP トップ10リスト: 変更点と押さえておくべきポイント
2025年版 OWASP トップ10リストをご覧ください。変更点、2つの新しいカテゴリー、新たな脅威からアプリケーションを保護する方法について説明します。
AI は信頼できるのでしょうか？監視体制が不十分な中でも AppSec での AI 導入が増加
AppSec における AI の導入は急増していますが、監視が追いついていません。信頼とリスクのパラドックス、偽陽性、アプリケーションセキュリティにおける AI の未来を探ります。
Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ
経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！