コンテンツ配信ネットワーク (CDN) は、ユーザーの地理的な場所に基づいて Web コンテンツやページを配信する、分散されたサーバーで構成されるシステムを指し、パフォーマンスの向上とレイテンシの削減を実現します。HTML ページ、JavaScript ファイル、CSS ファイル、画像、動画など、Webサイトの重要なファイルをエッジサーバーにキャッシュして保存することで読み込み時間を短縮し、より高速なページ表示が可能になります。

CDN の利用は、オンラインでビジネスを行うあらゆる組織 (つまりほぼすべての組織) にとって不可欠です。この記事では、CDN が重要な理由と、利用可能な CDN ベンダーを検討する際に確認すべきポイントについて役立つインサイトを提供します。

強力な CDN のメリット

強力な CDN は、Web パフォーマンスを最適化してエンドユーザーのオンラインエクスペリエンスを強化することで大きな付加価値をもたらし、その結果、ブランドの評判とロイヤリティの向上につながります。パフォーマンス、可用性、スケーラビリティ、セキュリティを向上させながらコストも削減できる CDN は、あらゆるビジネスに大きな価値を提供します。

CDN は、Webサイトやアプリケーションのパフォーマンス向上と、最良のユーザーエクスペリエンスの確保において、もはや不可欠です。CDN を使用することで、以下の主なメリットが得られます。

レイテンシの削減 : 効果的な CDN は、Webサイトのコンテンツをエンドユーザーに近いサーバーにキャッシュして保存することによって、データのリクエストと配信の間の 遅延を最小限に抑え 、待ち時間を短縮します。

パフォーマンスの向上 : コンテンツを地理的に近いエッジサーバーから提供することで、メディアを多用し、帯域幅を多く消費するコンテンツを含むページやアセットの読み込み時間が短縮され、ユーザーエクスペリエンスがスムーズになり、顧客満足度の向上につながります。

セキュリティの強化 : 優れた CDN は、以下を含む方法で追加の セキュリティ レイヤーを提供します。

トラフィックをフィルタリングして悪意のあるリクエストを特定し、 DDoS 攻撃 から保護します。

高帯域幅を実現する、グローバルに分散された大規模な CDN は、過剰なトラフィックでも問題なく処理し、トラフィックがオリジンサーバーに流れるのを防ぎます。

高度な認証と暗号化を保証するトランスポート・レイヤー・セキュリティ (TLS) とセキュアソケットレイヤー (SSL) の証明書を使用してデータを保護します。

Web アプリケーションファイアウォール (WAF) によって、すべての HTTP リクエストを分析して振り分け、アプリケーション層 (レイヤー7) の脅威をブロックして安全なトラフィックのみを許可します。

自動タスクを実行し、悪意のある攻撃に使用される可能性のあるボットを、CDN のボット検出ツールによって迅速に識別して無効化できます。

コストの削減 : CDN はコンテンツをキャッシュすることで、オリジンサーバーが送受信する必要があるデータの量を削減します。その結果、より少ないリソースで同じコンテンツをより多くのエンドユーザーに配信することが可能になり、ビジネスの インフラコストを削減 できます。また、トラフィックをオリジンサーバーから CDN のサーバーに再ルーティングすることによって、データ送信コストの削減にも貢献します。

スケーラビリティの向上 : ブラックフライデーのセール や新製品の発売などの繁忙期に、サイトへのトラフィックが異常に急増しても、CDN が容易にスケールして対応します。このオンデマンドのスケーラビリティにより、企業はサーバー関連の支出を標準化し、オフピーク時に無駄なストレージにコストがかかるのを回避できます。

可視性の向上 : サイト速度は検索エンジンによって考慮される重要な要素のひとつです。CDN は、キャッシュとコンテンツ配信を通じて読み込み時間を改善することで、検索エンジンによるサイトの評価にプラスの影響をもたらします。検索結果で目につきやすくなると、より多くのオーガニックトラフィックを獲得し、リーチを拡大できます。

可用性/レジリエンスの向上 : CDN によってWebサイトやアプリを「常時稼働」させることが可能になり、エンドユーザーを苛立たせるエラーメッセージを回避できます。オリジンサーバーがダウンした場合でも、CDN は地理的および戦略的に分散された 配信拠点 (POP) から、最後にキャッシュされたコンテンツをユーザーに提供し続けられます。

CDN の導入によるメリットが大きい組織

CDN はどのような組織に必要なのでしょうか？最も簡潔な答えは、「オンラインでビジネスを行うすべての組織」です。誰もがメリットを得られますが、CDN による効果が特に大きいカテゴリーがいくつかあります。

SEO やコンバージョンを改善したいあらゆるWebサイト

小規模なWebサイトでさえ、CDN を導入してWebサイトを高速化することで、以下のメリットが得られます。

Core Web Vitals の改善により、Google 検索での順位が向上

スムーズなユーザーエクスペリエンスを創出して直帰率を低減

ページを安全かつ高速に表示して信頼を構築

eコマースWebサイト

ECサイトを運営している場合、Webサイトの読み込み時間における1秒の違いが成果を左右します。複数の調査で、わずか数秒の読み込み時間の遅れが、見込み客のサイト離脱につながる可能性があることが繰り返し示されています。 CDN によって以下のメリットが得られます。

世界中の買い物客に、より高速なページ表示を提供

セールやホリデーシーズンなどのトラフィックスパイク時にも信頼性を確保

シームレスなショッピング体験を創出してコンバージョンを促進

メディアおよびストリーミング プラットフォーム

オンデマンド動画サービス、音楽プラットフォーム、ゲームネットワークにとって、高速なコンテンツ配信が欠かせません。CDN によって以下のメリットが得られます。

バッファリングとラグを最小化

多様なデバイスと帯域幅に対応するアダプティブストリーミングをサポート

簡単にスケールして何百万人ものユーザーによる同時アクセスに対応

グローバル企業とブランド

複数の大陸にまたがるオーディエンスを対象とする企業は、CDN によって以下のメリットが得られます。

ローカルエッジサーバーからコンテンツを配信することでレイテンシを削減

ローカライズされた配信により、地域ごとのコンプライアンス要件 (GDPR など) に準拠しやすくなる

Google のランキング要因のひとつであるサイト速度を向上させることで SEO を改善

トラフィックの多いブログとニュースメディア

コンテンツの多いサイトは、最適化しないとすぐに速度が低下する可能性があります。CDN によって以下のメリットが得られます。

テキスト、画像、広告の配信を高速化

ニュースなどの急速な拡散によるトラフィック急増に対応

サーバーの負荷を軽減してクラッシュを回避

Web アプリケーションおよび SaaS プラットフォーム

オンラインツールやサービスを提供する企業は、以下のメリットが得られます。

CDN によってアセットの読み込みを高速化し、ユーザーエクスペリエンスを向上

アプリを DDoS 攻撃や悪意のあるトラフィックから保護

利用ピーク時に可用性を確保

CDN に必要な主要機能

1. グローバルなネットワークカバレッジ : サーバーとターゲットユーザーの距離を縮めることで、高速なコンテンツ配信が保証されます。そのため、戦略的に配置されたサーバーで構成されるグローバルネットワークを備えた CDN をお選びください。配信拠点 (POP) と呼ばれるサーバーロケーションから成る広範なシステムを通じて レイテンシが短縮 され、地域を問わず高速なページ表示が可能になります。

2. パフォーマンスとスピード : ユーザーエンゲージメントとコンバージョン率はスピードに大きく影響されます。高性能な CDN は、 最初の1バイトを受信するまでの時間 (TTFB) を短く抑えることで、最適なパフォーマンスを保証します。また、高度なキャッシュメカニズムにより、再訪問者に動的なコンテンツを迅速に配信できます。さらに、 HTTP/3 や QUIC などの最新プロトコルのサポートを通じて、読み込み時間がさらに短縮されます。

3. スケーラビリティと信頼性 : 信頼性の高い CDN は、サービスに支障をきたすことなくトラフィックスパイクや高い同時負荷に簡単に対処できます。ネットワークが自動的にスケールしてユーザーによる需要の急増に対応し、 ピーク時 でもWebサイトの安定した稼働を確保します。

4. セキュリティ機能 : Webサイトとユーザーの両方のセキュリティを保護することは、常にビジネスにおける重要な懸念事項ですが、AI ツールが広く普及したことにより、サイバー犯罪者の攻撃は日々巧妙化しています。そのため、以下を含む強力なセキュリティ機能を提供する CDN パートナーを選ぶ必要があります。

5. カスタマイズと設定オプション : すべてのビジネスには独自のニーズがあり、ひとつのソリューションですべてに対応できるわけではありません。そのため、さまざまなタイプのコンテンツの保存や配信方法を最適化できる高度な キャッシュ ルールなど、柔軟な設定が可能な CDN が必要です。例えば、 エッジコンピューティング 機能により、ユーザーに近いネットワークエッジでカスタムコードとサービスを実行できます。これらの機能を通じて、時間と共に変化するニーズに合わせてネットワークを適応させられるビジネスの俊敏性が得られます。

6. 分析とレポート : データに基づくインサイトは、継続的な改善を推進する上で貴重です。そのため、ボトルネックを特定できるパフォーマンスメトリクスを提供する包括的なレポート機能を備え、以下の分析やレポートの作成が可能なソリューションをお選びください。

コスト管理に役立つ帯域幅の使用量に関するレポート

迅速な問題解決を可能にする強力なログ機能とトラブルシューティングツール

ユーザーに質の高いサービスを提供し続けるために必要なリアルタイム分析

7. コンテンツの最適化 : コンテンツ配信の高速化は顧客満足度の向上につながります。画像、スクリプト、動画などの アセットを分析して最適化 できる高度なツールを備えた CDN をお選びください。画像やファイルを効率的に圧縮する技術によって、品質を損なうことなくファイルサイズを縮小させることで、ページの読み込みが加速し、コンバージョン率が向上します。アダプティブ・ビットレート・ストリーミングなどの技術による動画ストリーミングの最適化により、すべてのデバイスでスムーズな再生が保証されます。

8. コスト効率 : CDN はトラフィックの増加に応じて少ないコストでスケールできる必要があります。コスト管理を強化できるよう、透明性のある料金設定を提供するプロバイダーを優先してください。柔軟な 従量課金 オプションでは、使用したリソースに対してのみ課金され、未使用の容量に対するコストを回避できるため、経費をコントロールしやすくなります。

9. テストツールとモニタリングツール : 包括的なテスト機能とモニタリング機能を提供する CDN をお選びください。負荷テストやストレステストの機能により、さまざまな条件下でパフォーマンスを検証できます。また、パフォーマンスの低下をすぐに知らせるアラート機能を利用することで迅速なトラブルシューティングが可能になり、サービスの質を維持しながらプロアクティブに問題を解決できます。

10. カスタマーサポートとドキュメント : 複数のチャンネルを通じて24時間365日のサポートを提供することで定評のある CDN をお勧めします。さらに、コミュニティフォーラムを通じてピアラーニングを促進し、包括的なナレッジベースを提供するベンダーを採用することで、最適な設定を明確に理解できるようになります。

優れた CDN プロバイダー5選

上位5つの CDN プロバイダーには、Fastly、Cloudflare、Akamai、Amazon Cloudfront、Google Cloud CDN が含まれます。

各ベンダーの主要な特徴を示した以下の比較表を参考に、ニーズに合った適切なソリューションをお選びください。

機能・性能 Fastly Cloudflare Akamai Amazon CloudFront Google Cloud CDN グローバルなネットワークカバレッジ 効率を最大化する戦略的に配置されたハブ 広い PoP カバレッジ 数千台のサーバーから成る大規模なグローバルカバレッジ 多数のエッジ拠点 + 地域的なキャッシュ Google のグローバルバックボーン パフォーマンスとスピード 特に動的コンテンツと API において、エッジコンピューティングによる優れた低レイテンシパフォーマンスを発揮 非常に高速で世界全体でレイテンシが低い 大規模な高パフォーマンス AWS バックボーンによる高パフォーマンス Google ネットワークによる高パフォーマンス スケーラビリティ マルチテラビットのエッジ容量と動的スケーリングによる高いスケーラビリティ 高いスケーラビリティ 高いスケーラビリティ AWS インフラストラクチャ内で実質的に無制限 GCP 内で高いスケーラビリティ 信頼性 分散エッジ処理とオリジンの負荷軽減により高い信頼性を実現 十分な可用性 充実した SLA (サービス品質保証) 高い信頼性 高い信頼性 セキュリティ機能 エッジに組み込まれた強力な WAF、DDoS 攻撃対策、ボット対策 強力な WAF、DDoS 攻撃対策、ボット対策 高度なエンタープライズセキュリティ AWS Shield と WAF Google Cloud のセキュリティ対策と DDoS 攻撃対策 カスタマイズ性・設定の柔軟性 非常に高い : 完全にプログラマブルなエッジ 中～高 高いが複雑 非常に高い 中程度 分析とレポート 即時のフィードバックループを備えたリアルタイム分析とオブザーバビリティ 優れたダッシュボード 高度なエンタープライズ分析 詳細な AWS ログ GCP のモニタリング機能と統合 コンテンツの最適化 高度 : リアルタイムの画像最適化、動的キャッシュ、即時パージ 画像最適化、圧縮 高度なメディア最適化 キャッシュとオリジンシールド 組み込みのキャッシュ機能と Google ツール カスタマーサポート 強力なエンタープライズサポート : 技術チームおよび高パフォーマンスのワークロードに最適 段階的なサポートプラン プレミアム・エンタープライズ・サポート AWS サポートプラン Google Cloud サポート

Fastly のソリューションが役立つ理由

適切な CDN の選択が、ビジネス戦略の成功を大きく左右する可能性があります。どの CDN も速度と信頼性の懸念を解決できると主張していますが、包括的な機能セットを提供する適切なソリューションのみがこのような約束を実現できます。

Fastly の CDN ソリューション は、その多様な機能と高い実績によって、他社と一線を画しています。セキュリティ、スケーラビリティ、レジリエンスを備えた Fastly の堅牢なインフラストラクチャにより、サイトやアプリ、 API のスピードを最大限に高められます。

Fastly には、以下を含む主なメリットがあります。