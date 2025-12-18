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AI クローラーからヘッドレスボットまで：自動化されたトラフィックがウェブをどのように変えているか

David King

セキュリティ部門 グループ・プロダクト・マーケティング・マネージャー

Natalie Griffeth

Senior Content Marketing Manager

セキュリティ業界インサイト
盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

長年にわたり、ボットはインターネットの基盤の一部でした。一部のボットはユーザーがコンテンツを見つける手助けをします。他のボットは、裏方で静かに統合やワークフローを支えています。そしてもちろん、中には本当に害を及ぼすものもあります。

変わったのは、ウェブにいまどれだけ関与しているか、そしてビジネス成果にどれだけの影響を与えるかです。Fastly の最新の脅威インサイトレポートでは、自動化されたトラフィックがどのように進化しているかを理解するために、グローバルネットワーク全体の数兆件のアプリケーションと API リクエストを分析しました。この見出しは見逃せません――現在、全ウェブトラフィックの約3分の1がボットによって駆動されています。そのトラフィックの大部分は、組織が必ずしも望むものではありません。

「良い」ボットが必ずしもビジネスに良いとは限らない

古いモデルはシンプルでした――検索クローラーとフェッチャーは役立ちましたが、それ以外のすべてが問題でした。その区別はもう通用しません。ボットは成長しました。それらはより速く、発見が難しく、収益、リスク、評判にますます結びついています。

第3四半期には、いわゆる「指名手配」ボットからのリクエストが数十億件ブロックされ、ボットトラフィック全体の約4%を占めました。これは偶然ではありませんでした。組織は、AI クローラーとフェッチャーがコンテンツとどのようにやり取りするか、そして価値交換がまだ意味があるかどうかを詳しく検討しています。

これは特にメディアとエンターテインメントにおいて顕著で、パブリッシャーは AI システムがコンテンツを大規模に収集（スクレイピング）するのを目の当たりにしている一方で、参照トラフィックは減少の一途をたどっています。AI が生成した要約がユーザーの質問に直接回答し、ソースをクリックするユーザーが1%未満であった場合、アクセス、アトリビューション（帰属）、収益について難しい話をせざるを得ません。

要点は「すべてのボットをブロックしろ」ではありません。重要なのは意図であり、包括的な許容はもはやウェブの実際の動作を反映していないということです。

ヘッドレスボットが最初に取引を攻撃しています

AI クローラーは最も議論を呼ぶ傾向がありますが、ヘッドレスボットは依然として私たちが目にする最も深刻な運用上の脅威の1つです。

これらのボットは人間のように見え、ブラウザのように振る舞い、機械の速度で動作します。第3四半期には、ヘッドレスボットトラフィックの89%が、ログイン、チェックアウト、API が直接お金の移動につながる金融および商取引業界をターゲットにしていました

それはおなじみの緊張感を生み出します。多くの正当なツールも、テストフレームワークから内部サービスまで、ヘッドレス自動化に依存しています。過度にブロッキングするとワークフローが壊れてしまいます。ブロックが緩すぎると、詐欺や悪用、ダウンタイムを招くことがあります。

これをうまく処理している組織は、単純なルールや静的な許可リストに頼っていません。彼らは、有害な自動化と、ビジネスが実際に依存しているトラフィックの違いを判断できるシグナルとコンテキストに投資しています。

AI は誰が何をクロールするのか、そしてなぜそうするのかを再構築しています。

生成 AI の台頭により、トラフィックパターンが無視しがたい形で変わってきています。

第3四半期には、コマースおよび公共部門のサイトへのクローラートラフィックの配分が最も多くなった一方、教育部門がフェッチャーアクティビティにおける最大のシェアを占めました。少数の AI プレイヤーがそれぞれのカテゴリーのリクエストの大部分を占めており、このエコシステムがすでにいかに集中しているかを反映しています。

コマースにとっての需要は明確です。それはリアルタイムの価格設定と在庫データです。パブリッシャー、教育者、および公共機関にとって、「新鮮な」コンテンツは依然として主要なターゲットです。こうした変化は本質的には悪いものではありませんが、文脈と監視が必要になります。

自動化は現在、発見可能性、競争力、コントロールにおいて重要な役割を果たしています。これを戦略的なビジネス上の決定ではなく、純粋に技術的な問題として扱うと、多くの問題が未解決のまま残ります。

ボット管理は今やビジネス上の決定事項

データから得られる最も明確なシグナルの1つは、ボットトラフィックをもう孤立状態で管理することはできないということです。

ボットは以下のような影響を及ぼします。

  • 紹介、詐欺、取引の健全性を通じた収益

  • 膨大な量によるインフラストラクチャコスト

  • ブランドの可視性、特に AI による検索と発見

  • サービスの相互作用を可能にする、または制限することによるイノベーション

ボットの行動を理解することは、もはや防御だけの話ではありません。システムを保護しながらビジネスの迅速な展開を可能にする、よりスマートな意思決定を行うことが重要です。

脅威インサイトレポート全文を読む

この投稿は、Fastly のグローバルネットワークで見られる現象の表面的な部分にしか触れていません。完全な Threat Insights レポートでは、業界、トラフィックタイプ、およびインテント別のボット行動について深く掘り下げており、セキュリティとビジネスに関してより賢明な意思決定を行うために使用できる実世界のデータが含まれています。

自動化されたトラフィックがセキュリティ体制、パフォーマンス、または成長戦略に影響を与えているのであれば、今すぐ話し合う価値があります。レポート全文をダウンロード

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