API セキュリティ機能

API セキュリティソリューションと機能のガイド

API セキュリティ とは、API を不正アクセス、悪用、攻撃から保護するために講じられる対策のことです。API は広く使用され、機密性の高いソフトウェア機能やデータへのアクセスを可能にするため、格好の攻撃対象になる頻度が増加しています。

API セキュリティは、現代の Web アプリケーションセキュリティ の重要な構成要素です。

API セキュリティは、財務情報や個人情報などの機密性の高いデータを保護し、API およびそれが接続するシステムの完全性を損なう可能性のある攻撃を防ぐために不可欠です。

なぜ優れたAPIセキュリティソリューションが必要なのですか？

API は、さまざまなアプリケーション間での高速な通信を可能にすることで、企業が異なるシステムやテクノロジーを統合できるようにし、より効率的で効果的な業務運用を可能にします。

しかし、API が適切に管理、保護されていないと、セキュリティリスクを招く恐れがあります。攻撃者がAPI の脆弱性を悪用して機密性の高いデータにアクセスし、アプリケーションに悪質なコードを挿入するなどして、データ侵害やシステムクラッシュ、その他の深刻な結果をもたらしていることは、周知のとおりです。

API はよく狙われる攻撃対象です。認証トークン、個人データ、支払い、バックエンドサービスを扱うことが多いため、攻撃者にとって魅力的です。攻撃者は API を好みます。なぜなら、API は予測可能で、高度に自動化されており、多くの場合、ユーザー向けアプリケーションほど保護されていないからです。

API のテストに失敗すると、次のような結果になる可能性があります。

データセキュリティ侵害

および規制違反

アカウント乗っ取り

および認証情報の不正使用

機密リソースへの不正アクセス

ビジネスロジックの悪用

自動悪用によるサービス低下

API アプリのセキュリティのテスト機能や特徴は何でしょうか？

強力な API セキュリティテストは、API のライフサイクル全体にわたって適用する必要があります。API アプリのセキュリティのベストプラクティスには、以下の分野での取り組みが含まれます。

設計と開発

安全な API 設計標準 (最小権限、スキーマ検証) に従う

認証、認可、レート制限要件を早期に定義する

エンドポイントと期待される行動を明確に文書化する

認証および認可テスト

トークンの有効期限、取り消し、リプレイ保護をテストする

ロールベースおよびスコープベースのアクセスコントロールを確認する

保護されたリソースへの不正アクセスを試みる

入力およびスキーマの検証

不正な形式のリクエスト、過剰なペイロード、予期しないデータタイプをテストする

厳密なスキーマの適用を検証する

インジェクション脆弱性のテスト

悪用と自動化のテスト

クレデンシャルスタッフィング、列挙、スクレイピングをシミュレートします

レート制限とスロットリング行動のテスト

ボットおよび異常検知の有効性を検証する

ビジネスロジックのテスト

ワークフロー操作を試みて弱点を特定する

エッジケースと予期しないオペレーション順序のテスト

暗号化

すべてのAPIデータは、HTTPS/TLS を使用して暗号化する必要があります。これにより、「中間者」攻撃のような攻撃から機密データを守ることができます。

レート制限とスロットリング

API はどのくらいの頻度でテストすべきですか？

API アプリのテストは継続的に行うべきです。以下のような状況でセキュリティテストを実施する必要があります。

開発とステージングの最中

すべての本番環境リリース前

継続的に本番環境で

認証、エンドポイント、またはデータモデルの変更後 (再テスト)

API アプリのセキュリティテストにはどのようなツールが使用されますか?

組織は通常、以下のものを組み合わせて使用します。

API スキャナーとファザー

動的でインタラクティブなテストツール

ペネトレーションテストプラットフォーム

ランタイム保護および監視ソリューション

WAF 、 ボット管理、 エッジセキュリティツール ( CDNなど)

単一のツールですべてのリスクをカバーできるわけではありません。レイヤードテストにはレイヤードアプローチが鍵となります。

コンテンツ配信ネットワーク (CDN) は API アプリのセキュリティにどう役立つのですか？

CDN は、トラフィックがバックエンドサービスに到達する 前に エッジで保護を適用することで、API のセキュリティを確保します。以下のサービスを含みます。

レート制限とリクエストのスロットリング

ボット検知 と対策

IP およびレピュテーションベースのフィルタリング

トラフィック異常検知

API アプリのセキュリティテストでは、これらのエッジコントロールが API とどのように相互作用するかを検証する必要があります。

Fastly のソリューションが役立つ理由

API アプリのセキュリティテストは継続的な取り組みであるべきです。安全な設計、継続的な自動テスト、手動検証、ボット認識型悪用テスト、エッジベースの保護を組み合わせることで、組織はパフォーマンスとスケーラビリティを維持しながら、API 悪用のリスクを大幅に減らすことができます。

Fastly API Security は、API ランドスケープの全体像を把握することができます。何が存在するのかを理解し、期待どおりに機能しているという確信を得て、Fastly プラットフォーム全体で API 悪用軽減策に的を絞った決定を下すことができます。