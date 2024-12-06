スタートアップ企業の目標を支える最先端の CDN の4つの方法

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業 優れたオンライン体験を支えるチーム ネットワークマップ 最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ 業界アナリストの声 Fastly に対する業界アナリストの評価 ニュース 最新情報・企業ニュース プラットフォーム より高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォーム お客様事例 お客様のサクセスストリー イベント Fastly 関連イベントのお知らせ 採用情報 一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

Fastly を無料でお試しください
開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンター お困りですか？ お問い合わせ お気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

スタートアップ企業の目標を支える最先端の CDN の4つの方法

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

業界インサイトパフォーマンス

私たち自身もスタートアップ企業として出発し、何社ものお客様が設立から数十億ドル規模の一部上場企業へ成長するのをサポートしてきました。その経験から、企業の成功には、優れたアイデアはもちろんのこと、迅速に行動して機会を逃さない俊敏性が何よりも重要であることを実感しています。 

例えば、自社の開発チームに使い勝手がよく安全性と柔軟性に優れた最先端のツールを提供し、読み込みが早く、レスポンシブで迅速な反復が可能なプロダクトの構築を可能にすることもそのひとつです。すべてを正しく行うと、顧客ロイヤルティの獲得、顧客維持率の向上、収益の増大という成果の3本柱を実現できます。エッジクラウドプラットフォームに構築された最先端の CDN は、開発者が通常のツールとワークフロー内でコンテンツをカスタマイズ、管理、保護できる、柔軟でプログラム可能なネットワークです。 

従来の CDN では、プロバイダーのセールス担当者に連絡して最小限の契約を結び、設定の変更はプロフェッショナルサービスを通じて行う必要がありました。そのため、小規模の企業にとっては導入しにくいものでした。一方、今日の最先端の CDN は、自社の都合に合わせて契約して、必要であればいつでも社内で設定を変更し、使用量に応じて料金を支払うことができます。 

CDN を最初から事業計画に組み込むべきです。ただし、これを鵜呑みにするのではなく、ぜひその理由を理解してください。成長促進のための Launchpad プログラム に参加するスタートアップ企業の技術部門のトップたちから多くの話を聞いた結果、最先端の CDN によるスタートアップ企業の目標実現の鍵となる4つサポート方法がわかりました。 


1. ビジネスの飛躍的な成長に備える

例えば、自社製品を宣伝するクリエイティブで目を引く広コマーシャル、動画を作成したとします。視聴者の多いイベントでそれが放映され、突然大勢のビジターがサイトに殺到します。この事態に対応する準備はできていますか？これは、Dollar Shave Club が実際に体験したことです。2016年、同社のコマーシャルがスーパーボウルの中継で放映されると、同社サイトへのビジターは通常の190倍のペースで急増しました。幸い、同社は最先端の CDN に切り替えていたため、この重要な瞬間に対応することができました。 

このような急激なトラフィック増加への準備が整っていないスタートアップ企業は、望まぬダウンタイムや恐れていたエラーメッセージの発生という大きな代償を払うことになります。またとないビジネスチャンスを失うことは言うまでもありません。飛躍的な成長の規模がどれほど大きいとしても、企業とその開発チームがパワフルかつスケーラビリティのある、安全な最先端のコンテンツ配信戦略を採用していれば、ダウンタイムなく成長することができます。 

エッジでのキャッシュを増やしオリジンへのトリップを回避することにより、最先端の CDN ではインフラストラクチャのコストとデータ送信コストを削減できます。また、開発者はすばやく設定を変更し、より効率的に運用を行えるようになります。さらに、CDN からのログ取得に24時間かかることもあった時代とは異なり、リアルタイムのストリーミングログと統計データでサイトのパフォーマンスをモニタリングし、トラフィックスパイクの発生時にもシステムの可視性を失うことなく問題のトラブルシューティングを実行できます。


2. 顧客のカスタマーエクスペリエンスを第一に考える

最先端の CDN を利用することで、開発者はパーソナライズされたエクスペリエンスを求めるユーザーの高い期待に応えることができます。ユーザーのプロファイル、デバイスの種類、所在地などの基準にもとづいたデータのパーソナライズやコンテンツのカスタマイズが可能になり、ユーザーに最も関連性の高い情報を提供できるようになるためです。CDN によっては、高度にパーソナライズおよびローカライズされたコンテンツを配信できるものもあります。例えば、特定の都市や郵便番号を対象にしたクーポンの配布、位置情報に基づく異なる言語でのサイト表示、その地域で提供されているプロダクトの表示、使用されているデバイスに適したサイズと画質の画像の配信などです。これらのすべてが、ユーザーエクスペリエンスの強化につながります。 


3. 開発者の能力を最大化し、DevOps のワークフローをサポートする

最先端の CDN を使用すると、開発者が主導権を握れるようになります。開発者が通常のツールとワークフロー内でコンテンツをカスタマイズ、管理、保護できる、柔軟でプログラム可能なネットワークへの投資は必要不可欠です。 

早い段階から最先端の CDN を利用しているスタートアップ企業は、開発者主導の開発環境によって得られるメリットを認識しています。

  • 検索ランキングの向上 : 最先端の CDN は、サイトやアプリケーションの安全性を高めて接続を安定化するため、検索エンジンの最適化に大きく貢献します。 

  • より動的でパーソナライズされたコンテンツ : 最先端の CDN では、動的に生成されたコンテンツをキャッシュし、キャッシュ不可コンテンツとキャッシュ可能な静的コンテンツを自由に組み合わせ、瞬時にコンテンツを消去でき、トラフィックへのリアルタイムの可視性も得られます。そのため、従来の CDN ではキャッシュできず、オリジンからの取得が必要だった多くのコンテンツをキャッシュできるようになります。 

  • コスト削減と効率性の向上 : エッジでのキャッシュを増やし、オリジンへのリクエストを回避することで、最先端の CDN はインフラストラクチャとデータ送信コストを削減し、さらには収益の向上に貢献します。 


4. インフラストラクチャの拡張をサポートする

最先端の CDN を最初から事業計画に組み込むべきです。CDN は、顧客により優れたパフォーマンスを提供できるというだけでなく、チームからのネットワーク、サーバー、エッジインフラストラクチャのサポート要請を減らすという長期的投資でもあります。

現在 Fastly と連携しているスタートアップ企業は、従来の CDN プロバイダーからは得られなかったエキスパートのサポートを受けられます。Fastly では、スタートアップ企業の長期的成長を視野にサポートを行い、あらゆる方法でカスタマーエクスペリエンスを調整します。 

Fastly のスタートアップ企業向けプログラムにご興味がありましたら、ぜひ Fastly Launchpad をご覧ください。Fastly の使用開始とビジネスの成長に向け、無料クレジットの利用が可能かどうかをご確認いただけます。

始める準備はできましたか?

ぜひご連絡ください
専門家に相談する