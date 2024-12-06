スタートアップ企業の目標を支える最先端の CDN の4つの方法

私たち自身もスタートアップ企業として出発し、何社ものお客様が設立から数十億ドル規模の一部上場企業へ成長するのをサポートしてきました。その経験から、企業の成功には、優れたアイデアはもちろんのこと、迅速に行動して機会を逃さない俊敏性が何よりも重要であることを実感しています。

例えば、自社の開発チームに使い勝手がよく安全性と柔軟性に優れた最先端のツールを提供し、読み込みが早く、レスポンシブで迅速な反復が可能なプロダクトの構築を可能にすることもそのひとつです。すべてを正しく行うと、顧客ロイヤルティの獲得、顧客維持率の向上、収益の増大という成果の3本柱を実現できます。エッジクラウドプラットフォームに構築された 最先端の CDN は、開発者が通常のツールとワークフロー内でコンテンツをカスタマイズ、管理、保護できる、柔軟でプログラム可能なネットワークです。

従来の CDN では、プロバイダーのセールス担当者に連絡して最小限の契約を結び、設定の変更はプロフェッショナルサービスを通じて行う必要がありました。そのため、小規模の企業にとっては導入しにくいものでした。一方、今日の最先端の CDN は、自社の都合に合わせて契約して、必要であればいつでも社内で設定を変更し、使用量に応じて料金を支払うことができます。

CDN を最初から事業計画に組み込むべきです。ただし、これを鵜呑みにするのではなく、ぜひその理由を理解してください。 成長促進のための Launchpad プログラム に参加するスタートアップ企業の技術部門のトップたちから多くの話を聞いた結果、最先端の CDN によるスタートアップ企業の目標実現の鍵となる4つサポート方法がわかりました。



1. ビジネスの飛躍的な成長に備える

例えば、自社製品を宣伝するクリエイティブで目を引く広コマーシャル、動画を作成したとします。視聴者の多いイベントでそれが放映され、突然大勢のビジターがサイトに殺到します。この事態に対応する準備はできていますか？これは、Dollar Shave Club が実際に体験したことです。2016年、同社のコマーシャルがスーパーボウルの中継で放映されると、同社サイトへのビジターは 通常の190倍のペース で急増しました。幸い、同社は 最先端の CDN に切り替えていたため 、この重要な瞬間に対応することができました。

このような急激なトラフィック増加への準備が整っていないスタートアップ企業は、望まぬダウンタイムや恐れていたエラーメッセージの発生という大きな代償を払うことになります。またとないビジネスチャンスを失うことは言うまでもありません。飛躍的な成長の規模がどれほど大きいとしても、企業とその開発チームがパワフルかつスケーラビリティのある、安全な最先端のコンテンツ配信戦略を採用していれば、ダウンタイムなく成長することができます。

エッジでのキャッシュを増やし 、 オリジンへのトリップを回避する ことにより、最先端の CDN ではインフラストラクチャのコストとデータ送信コストを削減できます。また、開発者はすばやく設定を変更し、より効率的に運用を行えるようになります。さらに、CDN からのログ取得に24時間かかることもあった時代とは異なり、 リアルタイムのストリーミングログ と統計データでサイトのパフォーマンスをモニタリングし、トラフィックスパイクの発生時にもシステムの可視性を失うことなく問題のトラブルシューティングを実行できます。



2. 顧客のカスタマーエクスペリエンスを第一に考える

最先端の CDN を利用することで、開発者はパーソナライズされたエクスペリエンスを求めるユーザーの高い期待に応えることができます。ユーザーのプロファイル、デバイスの種類、所在地などの基準にもとづいたデータのパーソナライズやコンテンツのカスタマイズが可能になり、ユーザーに最も関連性の高い情報を提供できるようになるためです。CDN によっては、高度にパーソナライズおよびローカライズされたコンテンツを配信できるものもあります。例えば、特定の都市や郵便番号を対象にしたクーポンの配布、位置情報に基づく異なる言語でのサイト表示、その地域で提供されているプロダクトの表示、使用されているデバイスに適したサイズと画質の画像の配信などです。これらのすべてが、ユーザーエクスペリエンスの強化につながります。



3. 開発者の能力を最大化し、DevOps のワークフローをサポートする

最先端の CDN を使用すると、開発者が主導権を握れるようになります。開発者が通常のツールとワークフロー内でコンテンツをカスタマイズ、管理、保護できる、柔軟でプログラム可能なネットワークへの投資は必要不可欠です。

早い段階から最先端の CDN を利用しているスタートアップ企業は、開発者主導の開発環境によって得られるメリットを認識しています。

検索ランキングの向上 : 最先端の CDN は、サイトやアプリケーションの安全性を高めて接続を安定化するため、 検索エンジンの最適化 に大きく貢献します。

より動的でパーソナライズされたコンテンツ : 最先端の CDN では、動的に生成されたコンテンツをキャッシュし、キャッシュ不可コンテンツとキャッシュ可能な静的コンテンツを自由に組み合わせ、瞬時にコンテンツを消去でき、トラフィックへのリアルタイムの可視性も得られます。そのため、 従来の CDN ではキャッシュできず 、オリジンからの取得が必要だった多くのコンテンツをキャッシュできるようになります。

コスト削減と効率性の向上 : エッジでのキャッシュを増やし、オリジンへのリクエストを回避することで、最先端の CDN はインフラストラクチャとデータ送信コストを削減し、さらには収益の向上に貢献します。



4. インフラストラクチャの拡張をサポートする

最先端の CDN を最初から事業計画に組み込むべきです。CDN は、顧客により優れたパフォーマンスを提供できるというだけでなく、チームからのネットワーク、サーバー、エッジインフラストラクチャのサポート要請を減らすという長期的投資でもあります。

現在 Fastly と連携しているスタートアップ企業は、従来の CDN プロバイダーからは得られなかったエキスパートのサポートを受けられます。Fastly では、スタートアップ企業の長期的成長を視野にサポートを行い、あらゆる方法でカスタマーエクスペリエンスを調整します。