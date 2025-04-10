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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションの経済的メリット

David King

セキュリティ部門 グループ・プロダクト・マーケティング・マネージャー

セキュリティ会社ニュース
盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

アプリケーションと API は、現代のビジネスのバックボーンです。顧客とのインタラクションを強化し、機密データを処理し、収益を向上させます。しかし、こうしたデジタル資産への依存度が高まるにつれ、サイバー攻撃の格好の標的となっています。古いセキュリティメソッドは、パフォーマンスの低下、ワークフローの中断、複雑さの増大につながる可能性があります。組織には、正当なトラフィックをブロックしたり、ユーザーを煩わせたりすることなく、アプリケーションとサービスの両方を保護するソリューションが必要です。

Fastly Web アプリケーションおよび API 保護 (WAAP) ソリューションには、次世代 Web アプリケーションファイアウォールボット管理、api アプリ、分散型 DDoS 攻撃対策が含まれており、これらの課題に正面から取り組みます。開発者中心のアプローチと堅牢なセキュリティを組み合わせることで、生産性を向上させ、リスクを軽減します。この強力な組み合わせにより、企業は自社のアプリやサービスを意図したとおりに動作させ、ユーザーエクスペリエンスを向上させると同時に、価値実現までの時間を短縮し、売上高の成長を促進することができます。

Forrester Consulting は、Fastly の委託を受けて、Fastly の Web アプリケーションおよび API 保護ソリューションを使用することで組織が実現できる潜在的な投資収益率 (ROI) を理解するための Total Economic Impact™ (TEI) 調査を実施しました。この調査は、WAAP ソリューションが組織に与える潜在的な財務的影響を評価するためのフレームワークを読者に提供することを目的としています。この調査のために、Forrester はインタビュー対象者の経験を集約し、その結果を400万人の顧客、年間3億5,000万回を超えるサイト訪問、および年間収益10億ドルを超えるオムニチャネル小売業者という単一の複合組織にまとめました。

Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションは、3年間で235%の ROI を達成

インタビュー対象者は、Fastlyを採用する前に、彼らの組織が以前のWAAPソリューションでいくつかの課題に直面していたと報告しました。これらの問題は、アプリケーションのデプロイの遅延、正当なトラフィックに影響を与える誤検知、トラフィックスパイクの管理における困難を引き起こしました。その結果、彼らのシステムは悪意のある攻撃の危険にさらされ、Webサイトの停止、経済的影響、ブランド信頼の喪失を引き起こしました。

Fastly に移行したことで、次のようなメリットが得られました。

  • コンバージョン率の向上により、370万ドルの収益増加: Fastly は、非オーガニックトラフィックをブロックし、パフォーマンスを向上させることで、セキュリティをコストセンターから収益の原動力へと変え、コンバージョン率を4～8%改善しました。

  • 開発者と運用の生産性が25%向上: Fastly によりアプリケーションのデプロイが迅速に加速され、開発者の信頼が高まり、セキュリティインシデントが削減され、チームを拡大することなく、700,000ドルの利益を達成しました。

  • 超過トラフィック、課題、およびその他のコストを832,000ドル削減: 複合組織は、非オーガニックトラフィックを削減しながら、超過料金、使用コスト、規制料金を削減しました。

  • セキュリティインフラストラクチャの統合による839,000ドルの節約: この複合システムにより、さまざまな WAF ソリューション、トラフィックマネージャー、ドメイン変換が不要になりました。

インタビューした顧客を代表する複合組織も、以下のことを確認しました。

  • アプリケーション開発の価値実現までの時間が3倍高速に

  • セキュリティインシデントが30%減少

  • 誤検知を25%削減

  • 変更の実装を加速

  • マーケティング効果の向上

  • カスタマーエクスペリエンスの向上

お客様の声：

「昨年のホリデーシーズンに初めてボット管理を使い始めました。[...] コンバージョン率が二桁増加しました。この増加は、ボットのトラフィックが減り、チェックアウトを通じて実際のユーザーが増えたことに起因すると考えています。」- グローバルエンジニアリングディレクター、小売業界

これらの組織が Fastly への移行によってどのようなメリットを得たかについて詳しくは、こちらでケーススタディ全文をご覧いただけます

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