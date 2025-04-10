Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションの経済的メリット

アプリケーションと API は、現代のビジネスのバックボーンです。顧客とのインタラクションを強化し、機密データを処理し、収益を向上させます。しかし、こうしたデジタル資産への依存度が高まるにつれ、サイバー攻撃の格好の標的となっています。古いセキュリティメソッドは、パフォーマンスの低下、ワークフローの中断、複雑さの増大につながる可能性があります。組織には、正当なトラフィックをブロックしたり、ユーザーを煩わせたりすることなく、アプリケーションとサービスの両方を保護するソリューションが必要です。

Fastly Web アプリケーションおよび API 保護 (WAAP) ソリューションには、 次世代 Web アプリケーションファイアウォール 、 ボット管理 、api アプリ、 分散型 DDoS 攻撃対策 が含まれており、これらの課題に正面から取り組みます。開発者中心のアプローチと堅牢なセキュリティを組み合わせることで、生産性を向上させ、リスクを軽減します。この強力な組み合わせにより、企業は自社のアプリやサービスを意図したとおりに動作させ、ユーザーエクスペリエンスを向上させると同時に、価値実現までの時間を短縮し、売上高の成長を促進することができます。

Forrester Consulting は、Fastly の委託を受けて、Fastly の Web アプリケーションおよび API 保護ソリューションを使用することで組織が実現できる潜在的な投資収益率 (ROI) を理解するための Total Economic Impact™ (TEI) 調査を実施しました。この調査は、WAAP ソリューションが組織に与える潜在的な財務的影響を評価するためのフレームワークを読者に提供することを目的としています。この調査のために、Forrester はインタビュー対象者の経験を集約し、その結果を400万人の顧客、年間3億5,000万回を超えるサイト訪問、および年間収益10億ドルを超えるオムニチャネル小売業者という単一の複合組織にまとめました。

Fastly のアプリケーションセキュリティソリューションは、3年間で235%の ROI を達成

インタビュー対象者は、Fastlyを採用する前に、彼らの組織が以前のWAAPソリューションでいくつかの課題に直面していたと報告しました。これらの問題は、アプリケーションのデプロイの遅延、正当なトラフィックに影響を与える誤検知、トラフィックスパイクの管理における困難を引き起こしました。その結果、彼らのシステムは悪意のある攻撃の危険にさらされ、Webサイトの停止、経済的影響、ブランド信頼の喪失を引き起こしました。

Fastly に移行したことで、次のようなメリットが得られました。

コンバージョン率の向上により、370万ドルの収益増加 : Fastly は、非オーガニックトラフィックをブロックし、パフォーマンスを向上させることで、セキュリティをコストセンターから収益の原動力へと変え、コンバージョン率を4～8%改善しました。

開発者と運用の生産性が25%向上 : Fastly によりアプリケーションのデプロイが迅速に加速され、開発者の信頼が高まり、セキュリティインシデントが削減され、チームを拡大することなく、700,000ドルの利益を達成しました。

超過トラフィック、課題、およびその他のコストを832,000ドル削減: 複合組織は、非オーガニックトラフィックを削減しながら、超過料金、使用コスト、規制料金を削減しました。

セキュリティインフラストラクチャの統合による839,000ドルの節約: この複合システムにより、さまざまな WAF ソリューション、トラフィックマネージャー、ドメイン変換が不要になりました。

インタビューした顧客を代表する複合組織も、以下のことを確認しました。

アプリケーション開発の価値実現までの時間が3倍高速に

セキュリティインシデントが30%減少

誤検知を25%削減

変更の実装を加速

マーケティング効果の向上

カスタマーエクスペリエンスの向上

お客様の声：

「昨年のホリデーシーズンに初めてボット管理を使い始めました。[...] コンバージョン率が二桁増加しました。この増加は、ボットのトラフィックが減り、チェックアウトを通じて実際のユーザーが増えたことに起因すると考えています。」- グローバルエンジニアリングディレクター、小売業界

これらの組織が Fastly への移行によってどのようなメリットを得たかについて詳しくは、こちらでケーススタディ全文をご覧いただけます。