Fastly DDoS Protection がクラウドセキュリティ部門において SiliconANGLE TechForward 賞を受賞したことをお知らせします。Aviatrix や Operant AI といった強力なクラウドネイティブベンダーとの競争の中で、このような評価を受けることができて光栄に思います。TechForward 賞は、ビジネスを前進させるテクノロジーやソリューションを表彰するものです。SiliconANGLE は、エンタープライズテクノロジーと新興テクノロジーの分野における信頼できる代弁者として、厳格な編集基準に基づき、急速に変化する環境の中でビジネスの運営方法を再構築するイノベーションを取り上げています。

受賞歴に裏付けられた基盤

10年以上にわたる最大規模の攻撃への対策の経験を活かし、私たちは昨年、Fastly DDoS Protection という、アプリケーションに対する DDoS 攻撃と戦うための適応型・自動化ソリューションをリリースしました。過去のソリューションやサービスから得た知識を活かし、「スイッチをオンにすれば一瞬で DDoS がなくなる」ような製品を構築することを目指しました。

Fastly DDoS ソリューションはリリースから短期間でさまざまな業界や企業規模の多数のお客様に採用され、最近では同業他社の専門家からも注目を集めました。今回の受賞は、業界、職種、職能をまたぐ32名の審査員が Fastly のソリューションを高く評価したことによるものです。

審査員は Fastly のソリューションに何を見出したのか？

審査員は、お客様が Gartner Peer Insights などのピアレビューサイトで 星4.8 という高評価をつけていることに加え、次の点を評価しました :

最大規模の攻撃を吸収できる最先端のネットワーク容量 数秒で導入でき、即座に保護を実現できるスピード感 トラフィックの急増や正当なスパイクと悪意のある攻撃を区別できるテクノロジー

業界をリードするネットワークで攻撃を阻止

Fastly のネットワーク は、ネットワーク上でシステムを運用しているすべてのお客様に包括的な保護レイヤーを提供します。462 Tbps1 の先進的なネットワーク容量によるレイヤー3&4の保護に加え、すべての配信拠点で Fastly DDoS Protection が稼働しており、市場の同等のソリューションに比べてレイテンシを抑えることができます。

迅速なデプロイで迅速な保護を実現

Fastly DDoS Protection はスイッチを切り替えるだけで誰でもデプロイすることができ、アプリケーションに対する DDoS 攻撃を即座に軽減できます。一般的に、クラウドやエッジでのデプロイには、アーキテクチャ図の作成、エンジニア間の議論、長期間のテストが必要になりますが、Fastly DDoS Protection に必要なのは、スイッチをオンにすることと、「今すぐブロックを開始する」か「システムが行うであろう動作をログに記録して有効性を検証する」かを決定することだけです。どちらを選択する場合でも、ダッシュボードや攻撃ごとの詳細ビュー、どのルールが自動生成されて攻撃を阻止したかについてのインサイトにより、 有効性の検証は数秒で完了 します。Fastly のソリューションは、ポリシー更新のたびに長期間の学習を繰り返さなければいけないような業界の標準的な手法とは大きく異なります。

攻撃を自動的に軽減する適応型テクノロジー

Fastly 独自の Adaptive Threat Engine がソリューションを支え、お客様のアプリケーションや API に対する攻撃を自動的に軽減します。二面的なアプローチに基づいており、トラフィックスパイクだけでなくその特性も考慮するため、自動化ツールがソーシャルメディアでの拡散やマーケティングキャンペーンといった正当なトラフィックの急増に影響を与えることはありません。世界中のアプリケーションや API が組織にさらなる収益をもたらしている中、攻撃者はそれに注目し、 2025年初頭以降 、お客様に対する攻撃トラフィックを増加させ続けています。Fastly DDoS Protection を活用すれば、パフォーマンスの低下、サービス停止、運用コストの増加といった問題を回避することができます。

Fastly の受賞歴ある DDoS Protection ソリューションを今すぐ導入しましょう

今回の受賞は、Fastly DDoS Protection にとって始まりにすぎません。今後さらにエキサイティングなアップデートをお届けする予定です！ 今すぐ Fastly の適応型ソリューションを活用して、最大500,000件のリクエストを無料で取得しましょう。または、詳細について Fastly のチームにお問い合わせください 。

1 2025年6月30日現在