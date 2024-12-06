Gartner® Magic Quadrant™ の Web アプリケーション/ API 保護部門 (WAAP) で Fastly が選出

Fastly は昨年に引き続き、2022年 Gartner® Magic Quadrant™ の Web アプリケーション/ API 保護部門 (WAAP) で「Challenger」に選出されました。

先日は Gartner Peer Insights™ の WAAP 部門の「Customers’ Choice」 にも4年連続で 選出 されましたが、今回 Magic Quadrant™ で「Challenger」に選ばれたことで、トップクラスのスピードとパフォーマンス、安全性を備えたデジタルエクスペリエンスを提供する Fastly の優れたテクノロジーがあらためて認められました。

linktree の Site Reliability Engineer である Matt Ogle 氏は、次のように述べています。「私たちには課題が山積しているので、必要なものをすぐに利用できるテクノロジーを求めています。[Fastly の次世代 WAF のようなセキュリティソリューションは] 有効にするとすぐに既知の脅威のシグネチャを検出できるので、私たちのようなチームにとっては本当に助かります」

Gartner Peer Insights のページに投稿された Fastly 次世代 WAF に対するお客様のレビューを読むと、Gartner によって Fastly が「Challenger」として認められた理由がお分かりいただけます。例えば、メディア/出版業界の企業に勤めるある サイト信頼性エンジニア は「Fastly 次世代 WAF は簡単に統合して設定でき、素晴らしいインサイトを提供する」とコメントしています。

私たちは今後も、お客様にワールドクラスの安全性とスピード、パフォーマンスを、迅速かつきめ細かなサポートと共にグローバル規模で提供し続けます。

Fastly の次世代 WAF の詳細については、 Web アプリケーション/ API 保護に関するページ をご覧ください。

Gartner 免責事項

Fastly は、 Web アプリケーションファイアウォールに関する‘Voice of the Customer’の2021年のレポートでは Fastly (Signal Sciences) として、2019年と2020年の同レポートでは Signal Sciences として選出されています。

“Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection.” Peer Contributors, Gartner (2022年3月22日).

Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, John Watts and Rajpreet Kaur. “Magic Quadrant for Cloud Web Application and API Protection”. Gartner (2022年8月31日).

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