Fastly (Powered by Signal Sciences)、3年連続で「Customers’ Choice」に選出

2014年に Signal Sciences を立ち上げた際、私たちは Web アプリケーションと API のセキュリティの刷新という野心的な使命を抱えていました。可視性が高く、より効果的で利用しやすいセキュリティを実現し、開発や運用、セキュリティの担当者にとって役立つプロダクトの開発に取り組みました。また、お客様に信頼されるパートナーになることを目指していました。

それから7年の月日が流れ、私たちは今、 Fastly の一員として新たな未来 を開拓しています。金融からメディア、医療、製造までのさまざまな分野にわたり、主要ブランドのお客様のために月間19兆件もの Web リクエストを処理しています。

そしてこのたび、2021年の Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” レポートにて、Fastly (Powered by Signal Sciences) が WAF 部門で「Customers’ Choice」に選ばれ、私たちの努力が評価されたことを嬉しく思います。総合評価でもトップクラスの評価をいただき、3年連続で入選した唯一のベンダーでもあります。当社の次世代 WAF は5段階中平均4.9ポイントと評価が高く、お客様の94%が Fastly (Signal Sciences) の WAF を他のお客様にも推奨すると回答しています。

また数値だけでなく、以下のようなフィードバックをお客様からいただき、大変ありがたく思います。

「Signal Sciences の WAF は、これまでに前例のないレベルで当社の Web アプリケーションと API を保護してくれています。当社では毎月15億件以上の Web リクエストを処理していますが、その多くが悪意のあるトラフィックや攻撃によるトラフィックです。Signal Sciences のインテリジェントかつダイナミックなメソッドのおかげで、シグナルとノイズを区別することができます。Signal Sciences の WAF は直感的で簡単にデプロイでき、非常に効果が高く、当社が採用しているトップクラスのセキュリティテクノロジーのひとつです」 — Chief Information Security Officer

「驚くほど迅速に導入でき、想像を超えるパワーを発揮するこの素晴らしいプロダクトは、オンラインプレゼンスを必要とするすべての企業が活用すべきです」 — Senior Manager、アプリケーションエクスペリエンス担当 (製造業)

「端的に言って、Signal Sciences は我々が試した他のすべての WAF を凌駕しています。フリート全体を30秒以内で更新できるだけでなく、自動化によってすべての側面をコントロールできることは非常に大きなポイントです。また、ルールエンジンが非常に柔軟で、すぐに利用可能なのも魅力です」 — Principal Engineer (小売業)

Gartner Peer Insights によって収集された お客様のフィードバック、または 2021年の Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” レポート の詳細はこちらからご覧いただけます。肯定的なフィードバックだけでなく、お客様のニーズを理解するために注意深くレビューに目を通したところ、過去1年間のレビューでいくつかの重要なテーマが明らかになりました。

今回の評価は、私たちの WAF ソリューションを実際に購入、導入、利用したことのある「実際のユーザー」からのレビューに基づいたものであるというのが重要なポイントです。また、 2020年10月に発表された Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls では、2年連続で「Visionary」に選ばれました。

お客様からであれ、アナリストからであれ、このようなフィードバックをいただけることは非常に光栄であり、WAF 市場におけるイノベーションと顧客満足に対する当社の取り組みが評価されたものと受け止めています。また、スピードを犠牲にすることなくセキュリティと信頼性を大規模に提供する当社の努力を反映しているものと考えています。今後もお客様の声に耳を傾け、お客様のニーズにお応えしていくためにも、引き続きご意見をお寄せください。

* 2019年11月11日現在_



_Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls. ユーザー投稿、2021年3月25日





Gartner Peer Insights Customers' Choice は、文書化された方法論に基づいて個々のエンドユーザーによるレビューや評価、データなど主観的な見解をまとめたものであり、Gartner やその関連会社の見解を表すものでも、また支持を表明するものでもありません。undefined

Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur. John Watts. “Magic Quadrantfor Web Application Firewalls”. Gartner (2020年10月19日).undefined

Gartner は調査出版物に掲載されたいかなるベンダー、製品またはサービスを推奨することはなく、最高の評価またはその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジーユーザーに勧めることもありません。Gartner の調査出版物は Gartner の研究組織の意見に基づくものであり、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartner は本調査に関して、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。undefined