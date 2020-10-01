Andrew Peterson
Signal Sciences 共同設立者兼 Fastly、Security Sales、VP, Fastly
Signal Sciences を共同設立し、Fastly のセキュリティセールスチームを統括する前は、Etsy、Google、Clinton Foundation などに勤務し、15年以上にわたり5大陸にまたがって、最先端のパフォーマンスに優れたプロダクトとセールスチームを構築してきました。著書『Cracking Security Misconceptions』の中で Andrew は、セキュリティ専門家以外の人が組織のセキュリティに参加することを奨励しています。スタンフォード大学で Science、Technology、Society の学士号を取得しています。
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Fastly、業界初5年連続で Web アプリケーション & API 保護部門の「Customers' Choice」に選出
この度、Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”レポートの Web アプリケーション / API 保護 (WAAP) 部門で、Fastly の Next-Gen WAF (Powered by Signal Sciences) が5年連続で「Customers’ Choice」に選出されました。
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より安全なサイバースペースの明るい未来の構築に向けて : 2023年の展望
サイバーセキュリティは今年も注目のトピックでした。この記事では、クラウドの採用から自動化まで、2023年もセキュリティ業界を賑わすことが予想される4つのトレンドについてご紹介します。
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Fastly (Powered by Signal Sciences)、3年連続で「Customers’ Choice」に選出
2021年の Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” レポートにて、Fastly (Powered by Signal Sciences) が WAF 部門で「Customers’ Choice」に選出されました。
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本日、Fastly と Signal Sciences がひとつになりました。私たちは共にお客様を第一に考えます。
本日、Fastly は Signal Sciences の買収を完了し、Web アプリケーションと API に最先端の統合されたセキュリティを提供するというビジョンに向けて大きな一歩を踏み出しました。私たちは、開発者に力を与えるという共通のビジョンに基づき、安全性に優れたパフォーマンスの高いプラットフォームの構築に向けた道筋を描きながら、新たな可能性を共に切り開いていきます。