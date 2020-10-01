Fastly、業界初5年連続で Web アプリケーション & API 保護部門の「Customers' Choice」に選出 Andrew Peterson この度、Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”レポートの Web アプリケーション / API 保護 (WAAP) 部門で、Fastly の Next-Gen WAF (Powered by Signal Sciences) が5年連続で「Customers’ Choice」に選出されました。 2023年2月07日

より安全なサイバースペースの明るい未来の構築に向けて : 2023年の展望 Andrew Peterson サイバーセキュリティは今年も注目のトピックでした。この記事では、クラウドの採用から自動化まで、2023年もセキュリティ業界を賑わすことが予想される4つのトレンドについてご紹介します。 2022年12月22日

Fastly (Powered by Signal Sciences)、3年連続で「Customers’ Choice」に選出 Andrew Peterson 2021年の Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” レポートにて、Fastly (Powered by Signal Sciences) が WAF 部門で「Customers’ Choice」に選出されました。 2021年3月30日