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Fastly、業界初5年連続で Web アプリケーション &amp; API 保護部門の「Customers' Choice」に選出

Andrew Peterson

Signal Sciences 共同設立者兼 Fastly、Security Sales、VP, Fastly

セキュリティ会社ニュース

この度、Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”レポートの Web アプリケーション / API 保護 (WAAP) 部門で Fastly の Next-Gen WAF (Powered by Signal Sciences) が5年連続で「Customers' Choice」に選出されました。

私たちは、5年連続で選出された唯一の WAAP ベンダーであることを誇りに思うと同時に、Fastly の Next-Gen WAF が5段階中満点の評価 (対象ベンダーの中で最高の評価) をお客様から頂き、97%のお客様が「他の企業にも Fastly を薦める」とお答えいただいたことに、大変感謝いたします。また、カスタマーレビューの数でも Fastly はトップに立ち、2022年11月30日時点で140件を超えるレビューを頂きました。

今回の評価は、Signal Sciences が加わったことで、高速かつ安全で魅力的なインターネットを構築する開発者の取り組みを、さらに効果的にサポートできるようになったことを実証しています。昨年、Fastly は Next-Gen WAF を Fastly のグローバルなエッジクラウドネットワーク内にデプロイする機能を提供し、これによりエンドユーザーのより近くで防御を行い、オリジンシステムを悪質なトラフィックから保護することが可能になりました。これが、市場で最も柔軟にデプロイできる次世代 WAF ソリューションとして Fastly の Next-Gen WAF が評価されている理由です。コンテナ、オンプレミス、クラウド、エッジでのデプロイが可能な統合型ソリューションの Next-Gen WAF は、あらゆる場所でアプリケーションと API を保護します。

お客様の声

この度の栄誉は、Fastly の Next-Gen WAF を購入し、実装してご利用いただいている140人以上のユーザーの皆様による、実際の評価に基づいています。以下では、お客様からのフィードバックをいくつかご紹介します。

  • 「実装が簡単で、すぐに完了しました。Fastly チームのサポートは素晴らしかったです。この WAF は非常に優れていて、私たちのニーズを完璧に満たしてくれます」- メディア業界、CTO

  • 「市場で最も優れた WAF 製品です。使いやすい上に、細かいカスタマイズが可能です。規模の小さいセキュリティチームでも、この製品があれば堅牢なセキュリティ体制を築き、コンプライアンスにも対応できます」- 不動産業界、プロダクトセキュリティ責任者

  • 「これまで使用した中で最高の WAF 製品です。容易にセットアップでき、ダッシュボードの機能も素晴らしく、優れたユーザーインターフェイスでサイトとルールを管理できます。誤検知もなく、ルールの実行もセルフサービスで簡単です」- 小売業界、エンジニアリングマネージャー

  • 「Fastly を選ぶ前に、4つ以上の WAF ソリューションをテストしました。Fastly のサポートチームがいつでも迅速に対応してソリューションを提案してくれるので、とても助かっています。Fastly の Next-Gen WAF は、これまで私たちの本番環境で実装した中で最良の製品です」- メディア業界、IT 部門責任者

  • 「Fastly Next-Gen WAF のシームレスな実装と運用全般に満足しています。セットアップ完了後すぐにブロックモードで使用を開始し、サイトを保護しながら、真の価値がもたらされていることを実感できました。Fastly の Next-Gen WAF は、これまで私たちの本番環境で実装した中で最良の製品です」- 消費財業界、IT セキュリティ・リスク管理担当者

このように、お客様は安全性、スピード、ユーザーエクスペリエンスにおいて、Next-Gen WAF は他のソリューションとは異なると感じていらっしゃるようです。また、お客様から高い評価を得ているのは Next-Gen WAF だけではありません。Fastly は2022年の Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”レポートのグローバルコンテンツ配信ネットワーク (CDN) 部門でも「Customers' Choice」に選出されています。7社の対象ベンダーの中で最高の総合評価を頂いた Fastly の CDN は、顧客評価において5段階中4.8ポイントというトップスコアを獲得し、97%のお客様が「他の企業にも Fastly を薦める」と答えています。 これは、2022年2月28日時点での145件のレビューに基づいています。

さらなる未来に向けて

私たちは、今後もお客様の期待を超えられるよう尽力します。 5年連続となるこの度の栄誉は、お客様や Fastly コミュニティから頂いたフィードバックと信頼があってこそ得られたものです。次の5年、さらにその先も皆さまと共に、より高速かつ安全で優れたインターネットを構築していくことを楽しみにしています。

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection.” Peer Contributors, Gartner (2023年1月31日).

Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

GARTNER は、Gartner, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、PEER INSIGHTS は、Gartner, Inc. またはその関連会社の登録商標です。All rights reserved.

このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」の名称が使用されていました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」の名称が使用されていました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

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