この度、Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”レポートの Web アプリケーション / API 保護 (WAAP) 部門で Fastly の Next-Gen WAF (Powered by Signal Sciences) が5年連続で「Customers' Choice」に選出されました。

私たちは、5年連続で選出された唯一の WAAP ベンダーであることを誇りに思うと同時に、Fastly の Next-Gen WAF が5段階中満点の評価 (対象ベンダーの中で最高の評価) をお客様から頂き、97%のお客様が「他の企業にも Fastly を薦める」とお答えいただいたことに、大変感謝いたします。また、カスタマーレビューの数でも Fastly はトップに立ち、2022年11月30日時点で140件を超えるレビューを頂きました。

今回の評価は、 Signal Sciences が加わった ことで、高速かつ安全で魅力的なインターネットを構築する開発者の取り組みを、さらに効果的にサポートできるようになったことを実証しています。昨年、Fastly は Next-Gen WAF を Fastly のグローバルな エッジクラウドネットワーク 内にデプロイする機能を提供し、これによりエンドユーザーのより近くで防御を行い、オリジンシステムを悪質なトラフィックから保護することが可能になりました。これが、市場で最も柔軟にデプロイできる次世代 WAF ソリューションとして Fastly の Next-Gen WAF が評価されている理由です。コンテナ、オンプレミス、クラウド、エッジでのデプロイが可能な統合型ソリューションの Next-Gen WAF は、あらゆる場所でアプリケーションと API を保護します。

お客様の声

この度の栄誉は、Fastly の Next-Gen WAF を購入し、実装してご利用いただいている140人以上のユーザーの皆様による、実際の評価に基づいています。以下では、お客様からのフィードバックをいくつかご紹介します。

このように、お客様は安全性、スピード、ユーザーエクスペリエンスにおいて、Next-Gen WAF は他のソリューションとは異なると感じていらっしゃるようです。また、お客様から高い評価を得ているのは Next-Gen WAF だけではありません。Fastly は2022年の Gartner Peer Insights™ “Voice of the Customer”レポートのグローバルコンテンツ配信ネットワーク (CDN) 部門でも 「Customers' Choice」に選出 されています。7社の対象ベンダーの中で 最高の総合評価 を頂いた Fastly の CDN は、顧客評価において5段階中4.8ポイントというトップスコアを獲得し、97%のお客様が「他の企業にも Fastly を薦める」と答えています。 これは、2022年2月28日時点での145件のレビューに基づいています。

さらなる未来に向けて

私たちは、今後もお客様の期待を超えられるよう尽力します。 5年連続となるこの度の栄誉は、お客様や Fastly コミュニティから頂いたフィードバックと信頼があってこそ得られたものです。次の5年、さらにその先も皆さまと共に、より高速かつ安全で優れたインターネットを構築していくことを楽しみにしています。

Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application and API Protection.” Peer Contributors, Gartner (2023年1月31日).

Gartner Peer Insights の内容は、同プラットフォーム上に記載されたベンダーを利用した個々のエンドユーザーの体験に基づいた意見をまとめたものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、Gartner やその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、ここに掲載されたいかなるベンダー、製品、またはサービスを推奨することはなく、このコンテンツに関して、商品性または特定の目的への適合性の保証を含め、正確性または完全性について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。

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このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」の名称が使用されていました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。

このレポートには以前、「Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Web Application Firewalls」の名称が使用されていました。

2019年と2020年は Signal Sciences として選出され、同社は2020年に Fastly に買収されました。