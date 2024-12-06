Fastly パッケージがアップグレードされました

当社の最初の 簡易パッケージの発売 により、お客様は1つのプロダクトパッケージで複数の機能を購入できるようになりました。これにより、月々の料金やコストを予想しやすくなります。本日、当社はリーズナブルな価格帯を維持しつつ、パッケージ内の機能と価値を継続的に展開し構築するという当初の約束を果たします。既にパッケージをご購入いただいている既存のお客様にとって、これはどのような意味を持つのでしょうか？

さらに優れた機能を追加料金なしでご利用いただけます。

私たちの パッケージはすでに非常に優れています が、さらにどのように改善しているのでしょうか？すべてのネットワークサービスパッケージにWebSocketsと相互TLS (mTLS) を組み込むことで実現しています。mTLS service により、Fastly はクライアントとサーバー間の通信を第三者が傍受し、いずれかの当事者になりすますことで発生する中間者攻撃に対する強化されたセキュリティを提供します。

Fastly での WebSockets サポート により、パッケージをご利用のお客様はエンドユーザーのクライアント (Web ブラウザなど) と自社サーバー間で、長期間持続する双方向のインタラクティブな通信セッションを確立できるプロトコルをお試しいただけます。

Compute パッケージがアップグレードされました

すでに Compute パッケージをご利用ですか？新しいパッケージでは、Secret Store が提供されます。これはグローバルシークレット管理ソリューションの一種で、オリジンやアプリケーション、他の Fastly エッジのリソースへのセキュアなアクセスを拡張するのに役立ちます。

Secret Store は、Fastly サービスの適切な運用に必要な機密情報を暗号化し、安全に保存、取得できる最先端のソリューションを提供します。シークレットを Fastly の Secret Store に保存し、Fastly Compute サービスで読み取ることができます。堅牢で高速かつシンプルなソリューションです。

新登場 : オブザーバビリティパッケージ

オブザーバビリティはお客様にとって非常に重要です。そのため、組織の規模に関係なく、オブザーバビリティをさらに簡単に実現できるようにしました。ログ記録、トレース、指標、アラートは、常に当社の配信プロダクトの基盤となっています。本日、当社のオブザーバビリティソリューションは、簡素化されたパッケージとしてご購入いただけるようになりました。

Edge Observer が一般公開されました。これは Fastly のオブザーバビリティ機能のエントリーポイントにあたり、単一の統合インターフェースによってアカウント、サービス、プロダクトラインごとにリアルタイムメトリクスと履歴メトリクスを確認できます。私たちは、 Fastly アプリ内でインサイトを抽出するための独自のビューを簡単に作成して柔軟に活用できるようにするために、 Edge Observer を開発しました。デフォルトビューによる可視性の獲得や詳細なデータに基づく徹底的な調査、コンピューティングのライブログテーリングの表示が可能なほか、カスタムビューを作成したり、組織全体でデータをシームレスに共有したりすることもできます。

この度、 アラート 機能が一般公開されました。Fastly Alerts は、Fastly プラットフォームに直接組み込まれたアラート機能なので、お客様のインフラストラクチャやアプリケーションのコンポーネントでパフォーマンスや信頼性に影響する問題が発生すると、すぐにお客様に通知されます。履歴統計の API 内で定義された指標を観測し、重要な指標で範囲外の値が観測された際にアラート通知が送信されます。アラートメッセージを統合して、Slack、Pagerduty、New Relic、Microsoft Teams などのサードパーティの宛先に送信することができます。

これらのパッケージを、技術基盤の改善を目指すあらゆる組織が真に利用できるようにするため、中小企業に最適な新たなパッケージプランを追加しています。ネットワークサービス基本パッケージには、新たに追加されたネットワークサービス機能が含まれます。

継続的な改善への取り組み

Fastly のプロダクトパッケージは、各製品のリリースごとに価値を高め続けます。これは簡素化されたパッケージングの最初の拡張に過ぎず、今後も継続的に機能を追加していく予定です。これにより、お客様にとっての価値がさらに高まります（追加費用は一切かかりません）。