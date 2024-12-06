Fastly パッケージがアップグレードされました

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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Fastly パッケージがアップグレードされました

Dom Soegono

Senior Product Manager - Observability, Fastly

Delen Trance

Product Marketing Manager, Fastly

会社ニュースプロダクトオブザーバビリティエッジネットワークCompute

当社の最初の簡易パッケージの発売により、お客様は1つのプロダクトパッケージで複数の機能を購入できるようになりました。これにより、月々の料金やコストを予想しやすくなります。本日、当社はリーズナブルな価格帯を維持しつつ、パッケージ内の機能と価値を継続的に展開し構築するという当初の約束を果たします。既にパッケージをご購入いただいている既存のお客様にとって、これはどのような意味を持つのでしょうか？

さらに優れた機能を追加料金なしでご利用いただけます。

私たちのパッケージはすでに非常に優れていますが、さらにどのように改善しているのでしょうか？すべてのネットワークサービスパッケージにWebSocketsと相互TLS (mTLS) を組み込むことで実現しています。mTLS service により、Fastly はクライアントとサーバー間の通信を第三者が傍受し、いずれかの当事者になりすますことで発生する中間者攻撃に対する強化されたセキュリティを提供します。

Fastly での WebSockets サポートにより、パッケージをご利用のお客様はエンドユーザーのクライアント (Web ブラウザなど) と自社サーバー間で、長期間持続する双方向のインタラクティブな通信セッションを確立できるプロトコルをお試しいただけます。

Compute パッケージがアップグレードされました

すでに Compute パッケージをご利用ですか？新しいパッケージでは、Secret Store が提供されます。これはグローバルシークレット管理ソリューションの一種で、オリジンやアプリケーション、他の Fastly エッジのリソースへのセキュアなアクセスを拡張するのに役立ちます。

Secret Store は、Fastly サービスの適切な運用に必要な機密情報を暗号化し、安全に保存、取得できる最先端のソリューションを提供します。シークレットを Fastly の Secret Store に保存し、Fastly Compute サービスで読み取ることができます。堅牢で高速かつシンプルなソリューションです。

新登場 : オブザーバビリティパッケージ

オブザーバビリティはお客様にとって非常に重要です。そのため、組織の規模に関係なく、オブザーバビリティをさらに簡単に実現できるようにしました。ログ記録、トレース、指標、アラートは、常に当社の配信プロダクトの基盤となっています。本日、当社のオブザーバビリティソリューションは、簡素化されたパッケージとしてご購入いただけるようになりました。

Edge Observer が一般公開されました。これは Fastly のオブザーバビリティ機能のエントリーポイントにあたり、単一の統合インターフェースによってアカウント、サービス、プロダクトラインごとにリアルタイムメトリクスと履歴メトリクスを確認できます。私たちは、 Fastly アプリ内でインサイトを抽出するための独自のビューを簡単に作成して柔軟に活用できるようにするために、 Edge Observer を開発しました。デフォルトビューによる可視性の獲得や詳細なデータに基づく徹底的な調査、コンピューティングのライブログテーリングの表示が可能なほか、カスタムビューを作成したり、組織全体でデータをシームレスに共有したりすることもできます。

この度、アラート機能が一般公開されました。Fastly Alerts は、Fastly プラットフォームに直接組み込まれたアラート機能なので、お客様のインフラストラクチャやアプリケーションのコンポーネントでパフォーマンスや信頼性に影響する問題が発生すると、すぐにお客様に通知されます。履歴統計の API 内で定義された指標を観測し、重要な指標で範囲外の値が観測された際にアラート通知が送信されます。アラートメッセージを統合して、Slack、Pagerduty、New Relic、Microsoft Teams などのサードパーティの宛先に送信することができます。

これらのパッケージを、技術基盤の改善を目指すあらゆる組織が真に利用できるようにするため、中小企業に最適な新たなパッケージプランを追加しています。ネットワークサービス基本パッケージには、新たに追加されたネットワークサービス機能が含まれます。

継続的な改善への取り組み

Fastly のプロダクトパッケージは、各製品のリリースごとに価値を高め続けます。これは簡素化されたパッケージングの最初の拡張に過ぎず、今後も継続的に機能を追加していく予定です。これにより、お客様にとっての価値がさらに高まります（追加費用は一切かかりません）。

これらの優れたメリットがあってもまだ迷っている方は、無料プランから始めてみてください。アカウントを作成すれば、最大2つのドメインを無料でお試しいただけます。無料で超高速配信を体験し、Fastly がインターネットの最先端を支えている理由を実感してください。

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