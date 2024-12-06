可視性を強化する Edge Observer のベータ版を一般公開

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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可視性を強化する Edge Observer のベータ版を一般公開

Dom Soegono

Senior Product Manager - Observability, Fastly

Henry Zhang

Product Designer, Fastly

エッジネットワークプロダクトプラットフォーム

私たちが Fastly のアカウントとサービス全体の可視性とインサイトを一元化して提供できる包括的で柔軟性の高いインターフェイスの構築に着手したのは、1年以上も前</u>のことでした。そして、ついに「Edge Observer」と名付けられたこの新しいインターフェイスのベータ版を一般公開し、どなたでも Fastly のすべてのアカウントでご利用いただけるようになりました。

Edge Observer は既存の統計機能をベースに、新たな機能と性能が追加されています。同サービスは、エッジからオリジンまでエンドツーエンドの可視性を獲得するのに要する (サードパーティツールへのログの送信や、終わりの見えないログ解析、データ抽出、大量のデータストレージ、複数のデータツールやビューの管理などで生じる) 作業時間やストレスの軽減を目的としています。Edge Observer は Fastly の可観測性プロダクトを使用したことのないお客様に適しており、アカウント、サービス、プロダクトのレベルでリアルタイム</u>メトリクスと履歴</u>メトリクスを確認できる単一の統合インターフェースです。

Account Summary ページを表示すると、すべてのサービスを確認できるだけでなく、サービスをリクエスト数やエラー数、データ転送量に基づいてすぐに並べ替えることも可能です。

Edge Observer にアクセスして Account Summary ページを選択すると、ご利用のすべての Fastly サービスの概要が表示されます。  RPS (1秒あたりのレクエスト数)、エラー数、データ転送量に基づいて簡単にサービスを並び替えたり、特定のサービスを検索したりできます。サービスを選択すると、サービスの主要なインサイトを確認できる Service Overview ダッシュボードが表示されます。各ページには、新しくなった時間範囲の選択機能やグラフ表示オプションに加え、視覚的なサポートを強化する</u>データ可視化カラーパレットが備わっていることに気づかれると思います。こうした大幅な改善以外にも、ローカルタイムゾーンと UTC タイムゾーンの切り替えや、一般的な時間範囲の選択をワンクリックで行える機能なども加わり、日付や時間の選択がより簡単になりました。また、直感的に操作できるデザインが踏襲されているので、任意の時間範囲も容易に選択できます。

ダッシュボードセレクターを使用して、他の System Dashboard や個々のプロダクトレベルのビューにアクセスできます。各ビューは、お客様が試用または購入する利用可能なプロダクトから可視性やインサイトが得られるよう、検討を重ねて設計されました。例えば各ダッシュボードで、WebSockets</u> に関連するパフォーマンスメトリクスや個々のオリジンのステータスコード、エラーを分析できます。

カスタマイズしたビューでオリジンとドメインのメトリクスをまとめて比較できます。注意 : オリジンレベルおよびドメインレベルのデータは、別売りのプロダクトを通じてご利用いただけます。

事前設定された System Dashboard は、お客様のサービスとパフォーマンスに関するインサイトを即座に提供するために設計されました。一方で私たちは、組織やチームには固有のユースケースや要件が存在することも理解しています。Custom Dashboard では、お客様の組織のニーズに応じてモニタリングエクスペリエンスを簡単にカスタマイズし、企業アカウント全体でシームレスに共有できます。お客様のアカウントで有効化または購入されたプロダクトに関して、すべてのリアルタイムおよび履歴メトリクスをご利用いただけます。また、チャートの種類やサイズなどのカスタマイズオプションも新たにサポートされています。

新しいカスタムチャートの作成画面では、リアルタイムプレビュー機能でチャートを確認しながら独自のカスタムビューを構築できます。

私たちは、Edge Observer の初期ベータ版をご利用いただき、この機能に対する評価とフィードバックを通じて、今後の Edge Observer の開発に向けて大きく貢献してくださった皆さまに感謝いたします。Fastly は、今回ご紹介した新たな機能や性能に留まらず、可観測性プロダクトラインの向上と拡大に取り組み続けます。今後もより多くのチャートのタイプや自動化アラート、より詳細なインサイト、さまざまなカスタマイズオプションの登場にご期待ください。

皆さまの声が進化の鍵に

Edge Observer をお試しいただき、ご意見をぜひお聞かせください。皆さまからの貴重なフィードバックが、このプロダクトの今後の進化において重要な指針となります。ご質問やご不明な点がありましたら、support@fastly.com</u> までお問い合わせください。最大30日間、オリジンインスペクターとドメインインスペクターを無料で試せるトライアル</u>もぜひご利用ください。また、Fastly Alerts のベータ版</u>のご利用をご希望の場合は、担当のアカウントマネージャーにご連絡ください。

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