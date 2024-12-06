可視性を強化する Edge Observer のベータ版を一般公開

私たちが Fastly のアカウントとサービス全体の可視性とインサイトを一元化して提供できる包括的で柔軟性の高いインターフェイスの構築に着手したのは、 1年以上も前 </u>のことでした。そして、ついに「Edge Observer」と名付けられたこの新しいインターフェイスのベータ版を一般公開し、どなたでも Fastly のすべてのアカウントでご利用いただけるようになりました。

Edge Observer は既存の統計機能をベースに、新たな機能と性能が追加されています。同サービスは、エッジからオリジンまでエンドツーエンドの可視性を獲得するのに要する (サードパーティツールへのログの送信や、終わりの見えないログ解析、データ抽出、大量のデータストレージ、複数のデータツールやビューの管理などで生じる) 作業時間やストレスの軽減を目的としています。Edge Observer は Fastly の可観測性プロダクトを使用したことのないお客様に適しており、アカウント、サービス、プロダクトのレベルで リアルタイム </u>メトリクスと 履歴 </u>メトリクスを確認できる単一の統合インターフェースです。

Account Summary ページを表示すると、すべてのサービスを確認できるだけでなく、サービスをリクエスト数やエラー数、データ転送量に基づいてすぐに並べ替えることも可能です。

Edge Observer にアクセスして Account Summary ページを選択すると、ご利用のすべての Fastly サービスの概要が表示されます。 RPS (1秒あたりのレクエスト数)、エラー数、データ転送量に基づいて簡単にサービスを並び替えたり、特定のサービスを検索したりできます。サービスを選択すると、サービスの主要なインサイトを確認できる Service Overview ダッシュボードが表示されます。各ページには、新しくなった時間範囲の選択機能やグラフ表示オプションに加え、 視覚的なサポートを強化する </u>データ可視化カラーパレットが備わっていることに気づかれると思います。こうした大幅な改善以外にも、ローカルタイムゾーンと UTC タイムゾーンの切り替えや、一般的な時間範囲の選択をワンクリックで行える機能なども加わり、日付や時間の選択がより簡単になりました。また、直感的に操作できるデザインが踏襲されているので、任意の時間範囲も容易に選択できます。

ダッシュボードセレクターを使用して、他の System Dashboard や個々のプロダクトレベルのビューにアクセスできます。各ビューは、お客様が試用または購入する利用可能なプロダクトから可視性やインサイトが得られるよう、検討を重ねて設計されました。例えば各ダッシュボードで、 WebSockets </u> に関連するパフォーマンスメトリクスや個々のオリジンのステータスコード、エラーを分析できます。

カスタマイズしたビューでオリジンとドメインのメトリクスをまとめて比較できます。注意 : オリジンレベルおよびドメインレベルのデータは、別売りのプロダクトを通じてご利用いただけます。

事前設定された System Dashboard は、お客様のサービスとパフォーマンスに関するインサイトを即座に提供するために設計されました。一方で私たちは、組織やチームには固有のユースケースや要件が存在することも理解しています。Custom Dashboard では、お客様の組織のニーズに応じてモニタリングエクスペリエンスを簡単にカスタマイズし、企業アカウント全体でシームレスに共有できます。お客様のアカウントで有効化または購入されたプロダクトに関して、すべてのリアルタイムおよび履歴メトリクスをご利用いただけます。また、チャートの種類やサイズなどのカスタマイズオプションも新たにサポートされています。

新しいカスタムチャートの作成画面では、リアルタイムプレビュー機能でチャートを確認しながら独自のカスタムビューを構築できます。

私たちは、Edge Observer の初期ベータ版をご利用いただき、この機能に対する評価とフィードバックを通じて、今後の Edge Observer の開発に向けて大きく貢献してくださった皆さまに感謝いたします。Fastly は、今回ご紹介した新たな機能や性能に留まらず、可観測性プロダクトラインの向上と拡大に取り組み続けます。今後もより多くのチャートのタイプや自動化アラート、より詳細なインサイト、さまざまなカスタマイズオプションの登場にご期待ください。

皆さまの声が進化の鍵に