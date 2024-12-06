エッジコンピューティング入門

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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エッジコンピューティング入門

Sue Smith

Senior Learning Experience Manager, Fastly

CDN &amp; デリバリーエッジネットワーク

エッジコンピューティングとは一体何でしょうか？ エッジコンピューティングの利用を始めるのは、思っているよりも簡単です。このシリーズでは、Glitch と Fastly を使用し、エッジを活用して Webサイトを強化するコンセプトと、その実践方法を紹介します。

では、まずその背景から見てみましょう。

Web ホスティング

Webサイトを閲覧する際、ブラウザはサイトのコンテンツをデバイスにダウンロードします。コンテンツには、テキストや画像、その他のメディアアセットに加え、ユーザーがデバイス上で操作するページをブラウザがレンダリングする方法を定義するコードなどが含まれます。

サイトのコンテンツは、多くの場合、ユーザーから遠く離れたサーバーから送信されます。例えば、私は英国在住ですが、閲覧するサイトの多くは米国でホストされています。そのため、コンテンツは長距離を移動する必要があり、その結果レイテンシが発生します。これがエクスペリエンスのスローダウンにつながります。

キャッシュ

毎日アクセスする Webサイトがあるとします。毎回すべてのコンテンツを新たにダウンロードするのはかなりの無駄になります。特に、サイト内にはロゴなどの頻繁に変更されない画像ファイルが含まれているからです。幸いブラウザにはこのようなアセットをキャッシュする、つまりアセットの複製をデバイス上にローカルに保存する機能があります。

Webサイトの所有者は、これらのアセットをサーバーから新たにリクエストするまで、ブラウザがどのくらいの期間アセットの複製を保持するかを指定するキャッシュルールを設定できます。

ブラウザキャッシュは膨大なトラフィックを節約し、Web を高速化してくれますが、近所の住人も同じ Webサイトによくアクセスするとしたらどうでしょうか。2人とも、地球の裏側から同じコンテンツをダウンロードするのでしょうか…？

CDN

CDN (コンテンツ配信ネットワーク) は、サーバーにアセットの複製を保存することで、Web にキャッシュのレイヤーを追加します。CDN サーバーは、世界のさまざまな場所に配置されています。

私と隣人が毎日閲覧する Webサイトが CDN を使用している場合、私たちはどちらも Webサイトをホストしているサーバーよりも近くに位置するサーバーからアセットを取得できます。つまり、Webサイトをリクエストすると、はるばる米国までリクエストを送る代わりに、少なくとも一部のレスポンスを英国にある CDN サーバーから取得できるということです。

CDN を使用している Webサイトにリクエストを送信すると、以下のような処理が行われます。

  • コンテンツが CDN のキャッシュに保存されている場合、そこからレスポンスを受け取るため、サイトがホストされているオリジンまでリクエストを送信する必要がなくなります。

  • コンテンツがキャッシュにない場合、CDN はオリジンにリクエストを送信し、コンテンツをユーザーに返します。

    • コンテンツがキャッシュ可能な場合、CDN はそれを保存し、今後そのサイトを訪問するユーザーが CDN から直接レスポンスを受け取れるようにします。

また、Webサイトの所有者がコンテンツを変更する場合、例えばサイトのデザインを変更し、キャッシュに保存されたバージョンをユーザーが取得するのを避けたい場合などは、キャッシュをパージすることで、新しいリクエストに対してオリジンサーバーから更新されたコンテンツを返せるようになります。新しいコンテンツが CDN のキャッシュに保存されると、後続の訪問者は近くにある CDN サーバーからそれを取得し、再び高速なユーザーエクスペリエンスを得られるようになります。

エッジ

キャッシュは、ユーザーの近くに配置されたサーバーのネットワークであるエッジネットワークを通じて Webサイトのパフォーマンスを向上させます。これらのサーバーは、アセットを返すだけでなく、コードを実行することもできます。つまり、エンドユーザーの近くで処理を実行する機能を Webサイトに実装できるということです。それが、エッジコンピューティングです。

エッジコンピューティングを使用すると、関連するユーザー情報を参考にユーザーの近くで Webサイトのユーザーエクスペリエンスを向上させるコードを実行する、ユーザーを中心に据えたアプリケーションを構築できます。多くの IoT (モノのインターネット) アプリケーションも、エッジを活用してユーザーのデバイスのより近くで処理を行っています。

エッジアプリケーションは、ユーザーとオリジンの間に位置し、以下を含む多くのことができます

  • ユーザーからのリクエストやオリジンからのレスポンスを操作し、例えば位置情報データを含めたり、表示をパーソナライズしたりする。

  • ユーザーグループごとに異なるバージョンのサイトを配信する (A/B テストの実行など)。

  • オリジンサーバーを使わず、完全にエッジで生成されたコンテンツをユーザーに返す。

  • ⛑️ Webサイトのホストで問題が発生した場合でも、オリジンのエラーに対処して信頼性の高いエクスペリエンスを提供する。

  • エッジで認証などの Webサイト機能の一部を実行する。

  • 世界中のユーザーと瞬時にリアルタイムで通信できるようにする。

Web の未来を築く

現在、ほとんどの大規模 Webサイトはクラウドホスティングを導入しており、リソースをオンデマンドで割り当てるプロバイダーが管理するサーバー上でサイトが運営されています。これらの Web アプリケーションは多くの場合、サーバーレスです。クラウドプロバイダーが、Webサイトのプラットフォームであるサーバーインフラストラクチャのプロビジョニングも管理しています。これらのサーバーレスクラウド技術では、ソフトウェアのインターフェイスを通じてサーバーのリソースが公開されるため、コードを使用してサーバーで何が起こるかをコントロールできます。

プログラマブルなエッジは、このパターンをエッジネットワークに適用します。開発者は、ユーザーとホスティングサーバー間で起こるあらゆることをコードでコントロールできるようになります。これにより、画期的なユーザーエクスペリエンスを生み出す強力なアプリケーションの構築が可能になります。

エッジコンピューティングのような技術はこれまで、主に規模の大きな組織で使用されてきました。私たちは、誰もがこれらの機能に簡単にアクセスし、Fastly と Glitch を使用して Web の未来を築けるように取り組んでいます。これを実現できるステップバイステップのチュートリアルを近日中に公開する予定です。

このガイドのインタラクティブ版は、Glitch エディターの~fastly-compute-introをご覧ください。

元記事 : Dev.to への投稿記事

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