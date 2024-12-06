統合プラットフォームが Secure DevOps の未来を拓く

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

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統合プラットフォームが Secure DevOps の未来を拓く

Cassandra Dixon

Edge Delivery、Sr. Manager of Solutions Engineering

セキュリティイベント

Signal Sciences 社の共同創設者で現在 Fastly の一員である Andrew Peterson と Zane Lackey ほどの情熱的なセキュリティベンダーに出会う機会はそうそうありません。そう思うのは、彼らのビジョン (Web アプリケーションや API に対して、開発チームと DevOps チームへの実用的な可視性を組み合わせた次世代の保護機能を提供する) が、共感の場から生まれたからです。かつて専門家であった彼ら自身も、今日お客様が直面しているのと同じ課題に直面していました。つまり、実装が煩雑で、進化するニーズに対応できないセキュリティに不満を感じていたのです。

働き方の問題を解決していくという原点になったこのストーリーは、私たちのストーリーとよく似ています。彼らのビジョンは、共有されている現代の DevOps への飽くなき追及と共に、私たちが最初に Signal Sciences に惹かれたことの1つです。Fastly の強力なセキュリティソリューションとエッジクラウドプラットフォームを組み合わせることで、堅牢なセキュリティポートフォリオを提供し、優れたオンライエクスペリエンスを安全に構築するために必要な可視性、コントロール、スピードを開発者に提供します。

11月に行われたお客様カンファレンス「Altitude 2020」で、Andrew と Zaneとの対談を主催しました。そこで彼らは、セキュリティへのアプローチの違いについて話し合いました。ここでは、そのハイライトをご紹介します。

変化が激しくなっているため、企業はその状況に対応するセキュリティソリューションを必要としている。

新しいサービス、アプリケーション、API のリリースがこれまで以上に早くなっています。最新の CDN については教訓を得て、企業が実現したいアプリケーション配信のペースをサポートするように適応していますが、セキュリティソリューションはまだ道のりの途中です。Andrew と Zane がこの旅の最初に発見したのは、既存の多くのセキュリティソリューションがさまざまな世代に対して構築されていることでした。それらには、今日必要とされているもの、例えば次のようなものが不足しています :

  • ユーザーがどのようなテクノロジーを選択しても動作する機能、および

  • アクセシビリティ。サイロ化されたセキュリティの専門家が1人や2人いるだけで機能するソリューションは、もはや役に立ちません。ソリューションは、より広範な開発チームと DevOps チームに、物事を前進させる可視性と機能を提供する必要があります。

デジタルトランスフォーメーションビジネスがどの段階にあっても、変化が激しくなっており、その勢いをサポートし、減速させないセキュリティソリューションが必要であることを彼らは認識しています。

「経営幹部レベルのエグゼクティブのお客様から常に耳にすることの1つは、『おかげさまで、当社が望んでいたことを、実際に望んでいたペースかつ安全な方法で実行することができました』というものです」と、Zane は仮想 Altitude の参加者に語りました。

セキュリティには、レガシーシステムと光り輝く新しい技術の両方をサポートできる柔軟性が必要です。

セキュリティが変革を遅らせる理由の1つは、必ずしもセキュリティがワークフローのシームレスな部分とは限らないからです。アプリまたは API を構築する任意の場所に簡単にデプロイできるオールインワンのセキュリティソリューションを見つけるのは困難です。

デジタルトランスフォーメーションの最先端を行く企業が多くの注目を集めていますが、実際には、多くの組織はその道のりの始めまたは途中にあるというのが実情です。そのような組織は、新しいクラウドサービスおよびエッジサービスを活用し、学習しようとしているだけでなく、レガシーシステムにも対応しています。日々導入される新しいテクノロジーに対応しながら、これらのそれぞれににデプロイできるセキュリティソリューションが必要とされています。

「新しいテクノロジーが登場すると、そのアーキテクチャやテクノロジーに対応するサポートを増やします」と、Andrew は Altitude の聴衆に語りました。「つまり、セキュリティ担当者は a) それらのアーキテクチャを学び、何をしているのかを理解する必要はありません。また、b) API システムや誰かが使用している新しいシステムを保護するために、別のソリューションを探す必要はありません。Fastly は、新しいものだけでなく、レガシーなものにもデプロイできる柔軟性の高いアーキテクチャを持っており、1つのコンソール、1つの管理プレーン、1つのポリシー適用方法を通じてそのすべてを結び付けています」

可視性がチームの守備志向の選手のベンチを奥に追いやる。

従来、セキュリティ技術はサイロ化されたセキュリティ専門家によって使用されていました。このことが、アプリケーションチームに苛立たしい状況と進歩を妨げる人を生み出しました。例えば、開発者はアプリケーションでエラーが発生していることは確認できますが、それが攻撃であるかどうかはわかりません。チケットを提出して、セキュリティチームにそれを調べさせることもできますが、回答に数日待つことになるかもしれません。

Andrew と Zane は、セキュリティチームと同じ実践的なインサイトとセキュリティ観察力を全チームに与え、このプロセスがどう変化するかを見たいと考えています。開発者、DevOps、およびセキュリティチーム全員がリアルタイムで確認できるようになれば、より双方向で対等な対話ができるようになります。セキュリティチームに頼って攻撃情報を入手したり、アプリケーションチームがチケットを提出したりせずに、両チームが即座に問題を特定して対応することができるようになります。

「悪いことが起きないように開発チーム全体だけに目を光らせている人たちから防御の最前線を拡張しているのです」と、Andrew はトーク中に説明しました。「ハッカーはセキュリティチームが現れるのを待ってくれません。アプリケーションチームは、これでセキュリティチームと実質的に同じレベルになることができました。アプリケーションチームは、攻撃が行われているのを確認し、そこに参加し、解決することができるのです」

Secure DevOps 向け統合セキュリティプラットフォームが実現可能。

このすべてのことがエッジのセキュリティにとって意味することについて考えるとワクワクします。Fastly と Signal Sciences チームの統合により、開発者を念頭に置いて構築された完全にプログラム可能なセキュリティツールを、お客様に提供することが可能になりました。私たちは、アプリケーションの安全性、セキュリティチームの幸せ、お客様の安心を維持して、革新と発展を実現できるよう支援しています。

このブログ記事は、2020年11月に開催された Altitude のカスタマーサミットにて行われた講演を元に作成しました。Fastly とインターネットの未来に関するバーチャルイベントでのその他の講演はこちらからご覧いただけます。

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