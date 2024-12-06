初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開

Anil Dash

VP Developer Experience, Fastly

会社ニュースCompute社会・文化イベントプロダクト

一瞬でインターネットを改善できる Fastly。これをテーマに Fastly が開発者向けに初めて開催した「Special Event」では、Fastly コミュニティと楽しく交流しながら、Fastly チームが総力を挙げて開発者の皆さんのために取り組んできたプロジェクトの成果を披露しました。

同イベント全体の様子を視聴するのも面白そうですが (イベント中にけがをした開発者はいませんでした！)、ハイライトのみを知りたいという方のために、主なポイントを振り返ってみたいと思います。それぞれのリンクをクリックして詳細をご確認ください。

ビッグニュース : 無料 Fastly アカウント

まず同イベント一番のハイライトは、開発者の皆さんが Fastly に対して望むリクエストのトップを常に占めてきた「無料の Developer アカウント」の登場です！この無料アカウントでは CDN のあらゆるメリットを得ながら、便利な Observability ツールや寛容な容量の KV Store ストレージを含む、あらゆる素晴らしい機能やプロダクトをご利用いただけます。これまで以上に簡単にサインアップして Fastly 経由でサイトを配信できるようになりましたので、ぜひお試しください。そして Fastly のコミュニティフォーラムに参加して構築したものを共有し、プログラマー仲間に Fastly のあらゆる素晴らしい無料サービスをおすすめしてください。

この新しい無料 Fastly アカウントの最も素晴らしい点は、請求書を見て驚くことが無いことです。お客様のサイトが稼働を開始する際、私たちはワクワクすると同時に嬉しく思い、お客様の成功を支援したいと願っています。多額の請求書を送りつけてショックを与えるようなことはしません。ですから心配することなく Fastly を試し、コミュニティでご意見・ご感想をお聞かせください。

超高速 AI の実現

誰もが AI について語っていますが、私たちは単にブームを追いかけているだけではありません。AI を活用したエクスペリエンスのスピードを最大10倍に加速させることで、ユーザーエクスペリエンスの真の向上を支援することを私たちは目指しています。Fastly の新しい AI Accelerator は OpenAI の ChatGPT API をサポートし、スマートなセマンティックキャッシュをクエリに追加することでレスポンス速度の大幅な加速とコストカットを実現します。OpenAI はセマンティック・キャッシュ・ソリューションの使用を推奨しているので、皆さんにも気に入っていただけると思います。

ベータ版がリリースされ、新規ユーザーの方でもアクセスできるので、ぜひサインアップしていち早く試し、フォーラムに参加してフィードバックを共有してください。それを参考にパフォーマンスの改善に努めます。

Glitch がさらにオープンに

これまで Glitch は誰もがオープン Web を共に構築できるフレンドリーなコミュニティを築いてきましたが、誰もがオープン Web を共有したり発見したりできる場所へとさらに進化しました。すでに Glitch を利用したことがある方はご存知かと思いますが、Glitch では1分もかからずにブラウザから直接Webサイトやアプリを実際に構築できるという夢のようなことが可能です。とてもフレンドリーで誰でも暖かく迎え入れる Glitch コミュニティは、他のプラットフォームでサイトやアプリを構築している人たちにとっても利用しやすい場所であるべきです。そして今、それが実現されました。

恥ずかしがる必要はありません。素晴らしいサイトを GitHub で構築した場合でも、Squarespace で自慢のポートフォリオサイトを作成した場合でも、Vercel や Netlify など別のどこかで構築したものを他の人たちに見てもらいたい場合でも、今日から Glitch プロファイルにそれらを追加できるようになりました。(現在、この機能は Glitch Pro の会員の皆さまのみご利用いただけますが、近いうちに全ユーザーに解放される予定です。) また、Glitch のプレイリストでサイトを共有できるようにすることに注力しており、ありとあらゆる新しい共有方法を視野に入れています。このように実在する人たちによって築かれる人間味あふれるオープンな Web が繁栄し続けるなか、Glitch を通じて皆さんにそれを発見して欲しいと私たちは願っています。

サステナビリティダッシュボード

Fastly のサイトやアプリケーションが環境にもたらす影響に私たちは配慮しています。そこで Fastly のポリシーを尊重する機能のひとつとして、Fastly アカウントに新しいサステナビリティダッシュボードを追加し、お客様のサイトを配信することによる環境への影響をひと目で確認できるようにしました。これは今後 Fastly として新たに模索しながら展開させていきたい分野のひとつですので、このようなデータの質や関連性、利便性を向上させる方法についてフィードバックをいただければ幸いです。力を合わせることで、サイトのフットプリント削減に向けて大きく前進することが可能になります。

Fanout、Domainr、Fastly KV Store などの最新情報

イベントでは、Fastly Fanout のグローバルな即時アップデートや Domainr が提供する特殊なドメインデータなど、他にも多くのエキサイティングな Fastly の取り組みが紹介されました。他では得られないリアルタイムの Web サービスを皆さまに提供できるよう、Fastly はまさに驚異的なスピードで進化しています。また、新規の Fastly アカウントにサインアップしていただくと、超高速 KV Store (他のキーバリューストアに比べて最大30倍高速) をはじめとする Fastly の代表的な機能を、寛大な制限範囲で無料でご利用いただけます。

ぜひこの機会に Fastly を試してみませんか？ Fastly チームがリリースしたあらゆる最新のプロダクトや機能をご確認ください。これらによってお客様の想像力が広がり、最高のエクスペリエンスの創出をお手伝いできれることを Fastly 一同、願っています。

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