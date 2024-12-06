初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開

一瞬 でインターネットを改善できる Fastly。これをテーマに Fastly が開発者向けに初めて開催した「Special Event」では、Fastly コミュニティと楽しく交流しながら、Fastly チームが総力を挙げて開発者の皆さんのために取り組んできたプロジェクトの成果を披露しました。

同イベント全体の様子を視聴するのも面白そうですが (イベント中にけがをした開発者はいませんでした！)、ハイライトのみを知りたいという方のために、主なポイントを振り返ってみたいと思います。それぞれのリンクをクリックして詳細をご確認ください。

ビッグニュース : 無料 Fastly アカウント

まず同イベント一番のハイライトは、開発者の皆さんが Fastly に対して望むリクエストのトップを常に占めてきた「無料の Developer アカウント」の登場です！この無料アカウントでは CDN のあらゆるメリットを得ながら、便利な Observability ツールや寛容な容量の KV Store ストレージを含む、あらゆる素晴らしい機能やプロダクトをご利用いただけます。これまで以上に簡単にサインアップして Fastly 経由でサイトを配信できるようになりましたので、ぜひ お試しください 。そして Fastly の コミュニティフォーラム に参加して構築したものを共有し、プログラマー仲間に Fastly のあらゆる素晴らしい無料サービスをおすすめしてください。

この新しい無料 Fastly アカウントの最も素晴らしい点は、請求書を見て驚くことが無いことです。お客様のサイトが稼働を開始する際、私たちはワクワクすると同時に嬉しく思い、お客様の成功を支援したいと願っています。多額の請求書を送りつけてショックを与えるようなことはしません。ですから心配することなく Fastly を試し、コミュニティでご意見・ご感想をお聞かせください。

超高速 AI の実現

誰もが AI について語っていますが、私たちは単にブームを追いかけているだけではありません。AI を活用したエクスペリエンスのスピードを最大10倍に加速させることで、ユーザーエクスペリエンスの真の向上を支援することを私たちは目指しています。Fastly の新しい AI Accelerator は OpenAI の ChatGPT API をサポートし、スマートなセマンティックキャッシュをクエリに追加することでレスポンス速度の大幅な加速とコストカットを実現します。OpenAI はセマンティック・キャッシュ・ソリューションの使用を推奨しているので、皆さんにも気に入っていただけると思います。

ベータ版がリリースされ、新規ユーザーの方でもアクセスできるので、 ぜひサインアップ していち早く試し、フォーラムに参加してフィードバックを共有してください。それを参考にパフォーマンスの改善に努めます。

Glitch がさらにオープンに

これまで Glitch は誰もがオープン Web を共に構築できるフレンドリーなコミュニティを築いてきましたが、 誰もがオープン Web を共有したり発見したりできる場所 へとさらに進化しました。すでに Glitch を利用したことがある方はご存知かと思いますが、Glitch では1分もかからずにブラウザから直接Webサイトやアプリを実際に構築できるという夢のようなことが可能です。とてもフレンドリーで誰でも暖かく迎え入れる Glitch コミュニティは、他のプラットフォームでサイトやアプリを構築している人たちにとっても利用しやすい場所であるべきです。そして今、それが実現されました。

恥ずかしがる必要はありません。素晴らしいサイトを GitHub で構築した場合でも、Squarespace で自慢のポートフォリオサイトを作成した場合でも、Vercel や Netlify など別のどこかで構築したものを他の人たちに見てもらいたい場合でも、今日から Glitch プロファイルにそれらを追加 できるようになりました。(現在、この機能は Glitch Pro の会員の皆さまのみご利用いただけますが、近いうちに全ユーザーに解放される予定です。) また、Glitch のプレイリストでサイトを共有できるようにすることに注力しており、ありとあらゆる新しい共有方法を視野に入れています。このように実在する人たちによって築かれる人間味あふれるオープンな Web が繁栄し続けるなか、Glitch を通じて皆さんにそれを発見して欲しいと私たちは願っています。

サステナビリティダッシュボード

Fastly のサイトやアプリケーションが環境にもたらす影響に私たちは配慮しています。そこで Fastly のポリシーを尊重する機能のひとつとして、Fastly アカウントに新しい サステナビリティダッシュボード を追加し、お客様のサイトを配信することによる環境への影響をひと目で確認できるようにしました。これは今後 Fastly として新たに模索しながら展開させていきたい分野のひとつですので、このようなデータの質や関連性、利便性を向上させる方法についてフィードバックをいただければ幸いです。力を合わせることで、サイトのフットプリント削減に向けて大きく前進することが可能になります。

Fanout、Domainr、Fastly KV Store などの最新情報

イベントでは、 Fastly Fanout のグローバルな即時アップデートや Domainr が提供する特殊なドメインデータなど、他にも多くのエキサイティングな Fastly の取り組みが紹介されました。他では得られないリアルタイムの Web サービスを皆さまに提供できるよう、Fastly はまさに驚異的なスピードで進化しています。また、新規の Fastly アカウントにサインアップしていただくと、 超高速 KV Store (他のキーバリューストアに比べて最大30倍高速) をはじめとする Fastly の代表的な機能を、寛大な制限範囲で無料でご利用いただけます。

ぜひこの機会に Fastly を試してみませんか？ Fastly チームがリリースしたあらゆる最新のプロダクトや機能をご確認ください。これらによってお客様の想像力が広がり、最高のエクスペリエンスの創出をお手伝いできれることを Fastly 一同、願っています。