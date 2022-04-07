Daniel Corbett
プリンシパルプロダクトマネージャー
Daniel Corbett は、Fastly のセキュリティチームのプリンシパルプロダクトテクノロジーマネージャーとして、Next-Gen WAF、Bot Management、Client-Side Protection の機能向上に注力しています。15年以上の実務経験を持つセキュリティ専門家として、深い技術的専門知識と製品開発の視点を見事に融合させ、お客様に強力で実践的なソリューションを提供しています。Fastly 入社前は、高トラフィックのマネージドホスティングプロバイダーで勤務し、セキュアなインフラストラクチャの設計、あらゆる種類の脅威の軽減を担当し、インシデント対応チームのリーダーを務めました。熱心なメンターであり、複雑なテーマを分かりやすく解説し、他者の成長を支援することにやりがいを感じています。余暇は家族と過ごすほか、自宅のリフォームプロジェクトや、お気に入りレストランの料理を自宅で再現することに挑戦しています。
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開発のスピードを低下させないセキュリティ: WAF Simulator が DevSecOps ワークフローを変革する理由
Fastly の WAF Simulator と、統合的かつ継続的で自動化されたセキュリティテストを可能にすることで DevSecOps ワークフローを変革する方法をご紹介します。
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Fastly Bot Management でユーザーの CAPTCHA を廃止
Fastly Bot Management の最新のアップデートにより、エンドユーザー向けの CAPTCHA を廃止し、より多くのボットを検出できるようになり、アカウント乗っ取りのリスクが軽減されます。実際に動作しているところをご覧になりたい方は、ぜひご連絡ください。
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ボット対策: 悪質なボットがビジネスに与える被害
悪意のあるボットが企業にどのような影響を与えているのか、500人の IT/セキュリティリーダーを対象とした調査から得られたインサイトをご紹介します。デジタル資産を効果的に保護する方法を学びましょう。
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お知らせ : LOG4J-JNDI 攻撃シグナルが利用可能になりました
Log4Shell 攻撃を検出して緩和できる新しい LOG4J-JNDI 攻撃シグナルの一般公開版をリリースしました。
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Fastly セキュリティラボ を開設 : 次世代 WAF の新機能をいち早くお試しください
この度 Fastly は、未来のセキュリティを形作る新しい検出機能やその他の最先端のセキュリティ機能をいち早くお試しいただけるプログラム「Fastly セキュリティラボ」を開設しました。このプログラムを通じて Fastly はお客様の継続的なイノベーションを後押しします。