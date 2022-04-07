Daniel Corbett は、Fastly のセキュリティチームのプリンシパルプロダクトテクノロジーマネージャーとして、Next-Gen WAF、Bot Management、Client-Side Protection の機能向上に注力しています。15年以上の実務経験を持つセキュリティ専門家として、深い技術的専門知識と製品開発の視点を見事に融合させ、お客様に強力で実践的なソリューションを提供しています。Fastly 入社前は、高トラフィックのマネージドホスティングプロバイダーで勤務し、セキュアなインフラストラクチャの設計、あらゆる種類の脅威の軽減を担当し、インシデント対応チームのリーダーを務めました。熱心なメンターであり、複雑なテーマを分かりやすく解説し、他者の成長を支援することにやりがいを感じています。余暇は家族と過ごすほか、自宅のリフォームプロジェクトや、お気に入りレストランの料理を自宅で再現することに挑戦しています。

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