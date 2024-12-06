Fastly のすべてのお客様が、HTTP/3 と QUIC を追加料金不要で利用可能に

HTTP/3 と QUIC のデプロイが、Fastly のすべてのお客様に、追加料金なしでご利用いただけるようになりました。

エッジクラウドネットワーク上の HTTP/3 に対するサポートは、より短いレスポンス時間、より優れたネットワークパフォーマンス、TLS 1.3 を使用した組み込みの暗号化を実現することで、従来以上の優れたデジタルエクスペリエンスをエンドユーザー (特にモバイルデバイスを利用するエンドユーザーや、インターネットサービスが不安定な地域に住むエンドユーザーなど) に提供する上で役に立ちます。

Fastly は限定提供版プログラムの提供を通じて、これらのデプロイに関する広範なテストを実施し、お客様のこの技術に対する準備状況を確認しました。2022年の第1四半期には、以下を確認できました。

提供した合計バイト数 : 9. 84PB

HTTP/3 を介して提供した1日あたりの平均バイト数 : 109TB

HTTP/3 を介した1日あたりの平均リクエスト数 : 37億8,000万件

「私たちは、Fastly が QUIC を介して HTTP/3 を実装したことを喜ばしく思います。これにより、当社のモバイルユーザーや、インターネット接続が不安定な地域に住むユーザーのパフォーマンスを改善できるようになります」と、PayPal の Senior Director of Global Network Services である Saikrishna Kotha 氏は語ります。「私たちと Fastly が築いてきた素晴らしい関係性と、QUIC の能力が組み合わされることで、世界中にいる当社のユーザーのエクスペリエンスを向上することを楽しみにしています」

企業がより複雑な Web アプリケーションを構築し、より大規模な容量で安全なトラフィックを処理し、動画配信のレイテンシに対処していく中で、HTTP/3 と QUIC はインターネットの未来を前進させる役割を果たすでしょう。その理由を探っていきます。

イノベーションを強化するテクノロジー

HTTP/3 の背後にあるテクノロジーである QUIC は、現在最も広く使用されているトランスポートプロトコルである TCP に代わる、低レイテンシかつ信頼性と安全性の高い新たなインターネット・トランスポート・プロトコルです。 QUIC の開発は、より高速かつ、信頼性とレジリエンス性の高いインターネットを構築するという Fastly のミッションと一致している ため、 Fastly は QUIC の成功に大いに期待をしています 。

また Fastly のエンジニアが QUIC の開発に携わってきたことも、Fastly が QUIC の将来性に強い確信を持つ理由です。Fastly のエンジニアリングチームの Mark Nottingham はインターネット技術特別調査委員会 (IETF) の QUIC ワーキンググループ 議長、Kazuho Oku はワーキンググループの主要貢献者そして Fastly 独自の QUIC 実装 quicly の開発者、私は コアドキュメント の編集者として、プロトコル開発のコアメンバーとして貢献してきました。

つまり、QUIC が、暗号化、バージョニング、そしてより豊富でパフォーマンスの高いサービスによって、 過去数十年にわたって柔軟性が失われてしまった インターネット通信エコシステムを打破する新たなプロトコルであることを非常に喜ばしく思います。QUIC が、次世代のインターネットイノベーションを主導するテクノロジーとなることが大いに期待できます。この進化は、 MASQUE や WebTransport といった有望な技術に加え、完全な信頼性を持つトランスポートサービスを必要としないリアルタイムメディアやアプリケーション向けの QUIC の Unreliable Datagram などの拡張機能によって、すでに実現されつつあります。

HTTP/3 と QUIC には、エンドユーザーの問題点や、開発者が将来のインターネットを高性能、レジリエント、安全なものにする上で直面する障害に対処する上で役に立つ重要なメリットが複数あります。

最先端の Web を実現するパフォーマンス、セキュリティ、そして柔軟性 : HTTP/3 と QUIC のメリットは、モバイルユーザーがメインの企業、またはインターネット接続が不安定な地域に顧客を抱える企業の場合に特に顕著です。

優れたエクスペリエンスをグローバルに展開 : ヘッドオブラインブロッキングを回避するように設計されているほか、低レイテンシのハンドシェイクで再バッファリングを大幅に削減するため、Web トラフィックを加速させることができます。

ビルトインの暗号化でセキュリティを強化 : トランスポート・レイヤー・セキュリティ・プロトコルの最新バージョン TLS 1. 3 は、QUIC に直接組み込まれています。この設計では、サードパーティからのヘッダーとメタデータをより効果的に保護し、これまで以上にプライベートで信頼性の高い接続を確保できます。

より深いレベルでの統合でイノベーションを加速 : QUIC はユーザースペースで実行されるため、Fastly のツール、トレース、ログ機能のインフラストラクチャとシームレスに統合されます。これにより、開発者はより簡単に新しいテクノロジーを試し、その結果から学び、サイトやアプリのデプロイや進化を加速させることができます。

将来のインターネット

より高性能、レジリエント、安全なデジタルエクスペリエンスを構築するには、インターネットエコシステムのあらゆる部分に投資する必要があります。アーキテクチャやプロダクト、およびこれらのアプリケーションが動作する真の基盤となる Web 自体が投資の対象になります。これは、すべてのビルダーに担うべき重要な役割があることを意味します。技術者は、より健全な Web を構築する必要があります。ベンダーは、より耐久性の高い安全なプロダクトを構築する必要があります。そして、Web サイトとアプリケーションを運用する企業は、アーキテクチャの進化を全面的に受け入れる必要があります。

今後数年間にインターネットが私たちのニーズに対応できるよう期待するのなら、私たちが Web を構築する方法が重要であり、継続的に進化を遂げることが必要です。私たちは、インターネットの未来を展開するだけでなく、実際にその未来を築く最前線でサポートを提供できることを誇りに思います。