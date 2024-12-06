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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly のすべてのお客様が、HTTP/3 と QUIC を追加料金不要で利用可能に

Jana Iyengar

Infrastructure Service、VP of Product, Fastly

会社ニュース顧客事例パフォーマンスストリーミングCDN &amp; デリバリーエッジネットワーク

HTTP/3 と QUIC のデプロイが、Fastly のすべてのお客様に、追加料金なしでご利用いただけるようになりました。 

エッジクラウドネットワーク上の HTTP/3 に対するサポートは、より短いレスポンス時間、より優れたネットワークパフォーマンス、TLS 1.3 を使用した組み込みの暗号化を実現することで、従来以上の優れたデジタルエクスペリエンスをエンドユーザー (特にモバイルデバイスを利用するエンドユーザーや、インターネットサービスが不安定な地域に住むエンドユーザーなど) に提供する上で役に立ちます。 

Fastly は限定提供版プログラムの提供を通じて、これらのデプロイに関する広範なテストを実施し、お客様のこの技術に対する準備状況を確認しました。2022年の第1四半期には、以下を確認できました。

  • 提供した合計バイト数 : 9. 84PB

  • HTTP/3 を介して提供した1日あたりの平均バイト数 : 109TB

  • HTTP/3 を介した1日あたりの平均リクエスト数 : 37億8,000万件

「私たちは、Fastly が QUIC を介して HTTP/3 を実装したことを喜ばしく思います。これにより、当社のモバイルユーザーや、インターネット接続が不安定な地域に住むユーザーのパフォーマンスを改善できるようになります」と、PayPal の Senior Director of Global Network Services である Saikrishna Kotha 氏は語ります。「私たちと Fastly が築いてきた素晴らしい関係性と、QUIC の能力が組み合わされることで、世界中にいる当社のユーザーのエクスペリエンスを向上することを楽しみにしています」

企業がより複雑な Web アプリケーションを構築し、より大規模な容量で安全なトラフィックを処理し、動画配信のレイテンシに対処していく中で、HTTP/3 と QUIC はインターネットの未来を前進させる役割を果たすでしょう。その理由を探っていきます。

イノベーションを強化するテクノロジー

HTTP/3 の背後にあるテクノロジーである QUIC は、現在最も広く使用されているトランスポートプロトコルである TCP に代わる、低レイテンシかつ信頼性と安全性の高い新たなインターネット・トランスポート・プロトコルです。QUIC の開発は、より高速かつ、信頼性とレジリエンス性の高いインターネットを構築するという Fastly のミッションと一致しているため、Fastly は QUIC の成功に大いに期待をしています。 

また Fastly のエンジニアが QUIC の開発に携わってきたことも、Fastly が QUIC の将来性に強い確信を持つ理由です。Fastly のエンジニアリングチームの Mark Nottingham はインターネット技術特別調査委員会 (IETF) の QUIC ワーキンググループ議長、Kazuho Oku はワーキンググループの主要貢献者そして Fastly 独自の QUIC 実装 quicly の開発者、私はコアドキュメントの編集者として、プロトコル開発のコアメンバーとして貢献してきました。 

つまり、QUIC が、暗号化、バージョニング、そしてより豊富でパフォーマンスの高いサービスによって、過去数十年にわたって柔軟性が失われてしまったインターネット通信エコシステムを打破する新たなプロトコルであることを非常に喜ばしく思います。QUIC が、次世代のインターネットイノベーションを主導するテクノロジーとなることが大いに期待できます。この進化は、MASQUEWebTransport といった有望な技術に加え、完全な信頼性を持つトランスポートサービスを必要としないリアルタイムメディアやアプリケーション向けの QUIC の Unreliable Datagram などの拡張機能によって、すでに実現されつつあります。

HTTP/3 と QUIC には、エンドユーザーの問題点や、開発者が将来のインターネットを高性能、レジリエント、安全なものにする上で直面する障害に対処する上で役に立つ重要なメリットが複数あります。

  • 最先端の Web を実現するパフォーマンス、セキュリティ、そして柔軟性 : HTTP/3 と QUIC のメリットは、モバイルユーザーがメインの企業、またはインターネット接続が不安定な地域に顧客を抱える企業の場合に特に顕著です。

  • 優れたエクスペリエンスをグローバルに展開 : ヘッドオブラインブロッキングを回避するように設計されているほか、低レイテンシのハンドシェイクで再バッファリングを大幅に削減するため、Web トラフィックを加速させることができます。  

  • ビルトインの暗号化でセキュリティを強化 : トランスポート・レイヤー・セキュリティ・プロトコルの最新バージョン TLS 1. 3 は、QUIC に直接組み込まれています。この設計では、サードパーティからのヘッダーとメタデータをより効果的に保護し、これまで以上にプライベートで信頼性の高い接続を確保できます。

  • より深いレベルでの統合でイノベーションを加速 : QUIC はユーザースペースで実行されるため、Fastly のツール、トレース、ログ機能のインフラストラクチャとシームレスに統合されます。これにより、開発者はより簡単に新しいテクノロジーを試し、その結果から学び、サイトやアプリのデプロイや進化を加速させることができます。

将来のインターネット

より高性能、レジリエント、安全なデジタルエクスペリエンスを構築するには、インターネットエコシステムのあらゆる部分に投資する必要があります。アーキテクチャやプロダクト、およびこれらのアプリケーションが動作する真の基盤となる Web 自体が投資の対象になります。これは、すべてのビルダーに担うべき重要な役割があることを意味します。技術者は、より健全な Web を構築する必要があります。ベンダーは、より耐久性の高い安全なプロダクトを構築する必要があります。そして、Web サイトとアプリケーションを運用する企業は、アーキテクチャの進化を全面的に受け入れる必要があります。 

今後数年間にインターネットが私たちのニーズに対応できるよう期待するのなら、私たちが Web を構築する方法が重要であり、継続的に進化を遂げることが必要です。私たちは、インターネットの未来を展開するだけでなく、実際にその未来を築く最前線でサポートを提供できることを誇りに思います。

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