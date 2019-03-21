Jana Iyengar
Infrastructure Service、VP of Product, Fastly
Firefox と Fastly がインターネットプライバシーのアップグレードに向けて新たな一歩
Firefox が Oblivious HTTP (OHTTP) Relay に Fastly を採用したことで、Mozilla と Fastly はよりセキュアでプライベートなインターネットの実現に向けて新たに重要な一歩を踏み出しました。
Fastly プライバシーウィークがスタート
インターネットは、他者とのやりとりやビジネスの取引、学習、自己表現などを行える前例のない空間です。しかし、Web の基本的な仕組みには、私たちの行動や興味関心、個人的な関係までも同意なしに追跡できる監視技術が備わっています。
Web サイトの30年 : 未来に向けた Web アプリケーションの構築
今日の Web サイトの多くは、アプリケーションとほぼ同じような機能性を持っているため、アプリケーション同様の構築手法を用いる必要があります。そのためには、高速で安全かつスケーラブルなユーザーエクスペリエンスを提供できるアプリケーションアーキテクチャとネットワークが欠かせません。これからは、よりダイナミックな発想力で Web 開発に取り組み、それを可能にするツールを採用していく必要があります。
QUIC、RFC 9000として正式に公開
QUIC バージョン1の正式な公開に伴い、QUIC のデプロイは仮バージョンから最新のバージョン1へ移行します。
QUIC の成熟
TCPに替わる新たなインターネットトランスポートプロトコル QUIC は、7年近くかけてテクノロジー業界のリーダーによって包括的に構築されてきました。インターネットの革新に向け、高尚な実験から標準セットへと QUIC が進化した過程をご紹介します。
Fastly が QUIC と HTTP/3 を好む理由
Fastly は、今日のインターネットが使用しているものよりもレスポンスが早く、安全で柔軟性の高い新たなトランスポートプロトコルである QUIC に対して大きく投資されていることを嬉しく思います。主要ドキュメントのエディターの一人である Fastly の Jana Iyengar がその理由をご説明します。