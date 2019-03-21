Firefox と Fastly がインターネットプライバシーのアップグレードに向けて新たな一歩 Jana Iyengar Firefox が Oblivious HTTP (OHTTP) Relay に Fastly を採用したことで、Mozilla と Fastly はよりセキュアでプライベートなインターネットの実現に向けて新たに重要な一歩を踏み出しました。 2023年10月12日

Fastly プライバシーウィークがスタート Jana Iyengar インターネットは、他者とのやりとりやビジネスの取引、学習、自己表現などを行える前例のない空間です。しかし、Web の基本的な仕組みには、私たちの行動や興味関心、個人的な関係までも同意なしに追跡できる監視技術が備わっています。 2022年9月23日

Web サイトの30年 : 未来に向けた Web アプリケーションの構築 Jana Iyengar 今日の Web サイトの多くは、アプリケーションとほぼ同じような機能性を持っているため、アプリケーション同様の構築手法を用いる必要があります。そのためには、高速で安全かつスケーラブルなユーザーエクスペリエンスを提供できるアプリケーションアーキテクチャとネットワークが欠かせません。これからは、よりダイナミックな発想力で Web 開発に取り組み、それを可能にするツールを採用していく必要があります。 2021年11月23日

QUIC、RFC 9000として正式に公開 Jana Iyengar QUIC バージョン1の正式な公開に伴い、QUIC のデプロイは仮バージョンから最新のバージョン1へ移行します。 2021年5月27日

QUIC の成熟 Jana Iyengar TCPに替わる新たなインターネットトランスポートプロトコル QUIC は、7年近くかけてテクノロジー業界のリーダーによって包括的に構築されてきました。インターネットの革新に向け、高尚な実験から標準セットへと QUIC が進化した過程をご紹介します。 2019年11月11日