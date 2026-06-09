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Bot-Abwehr ist ein Muss. Maschinen-Traffic erfordert eine Geschäftsstrategie

Joan Jenkins

Chief Marketing Officer, Fastly

KISecurityBrancheneinblicke

Wie mein Kollege Hossein Lotfi kürzlich in seiner ausführlichen Analyse unserer neuesten Netzwerkdaten mitteilte, sind die KI-Anfragen auf unserer Plattform etwa 6,5-mal schneller gewachsen als der menschliche Traffic. Da der autonome Machine-to-Machine-Traffic mittlerweile fast die Hälfte aller Internetanfragen ausmacht, stehen Unternehmen vor einer völlig neuen Situation.

Da der KI-Traffic immer wichtiger wird, müssen Unternehmen entscheiden, welche KI-Interaktionen Mehrwert schaffen, welche Risiken bergen und wie auf beides reagiert werden soll. Das Stoppen schädlicher Bots ist zwar immer noch wichtig, aber nicht mehr ausreichend. Ohne eine klare Strategie stellt die Verwaltung dieses Maschinen-Traffic eine grundlegende geschäftliche Herausforderung dar. Die meisten Unternehmen können nicht zuverlässig unterscheiden, welcher Traffic gestoppt werden sollte und welcher Traffic einen Mehrwert bietet.

Blocken ist nur die halbe Strategie

Die meisten Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet. Sie können sehen, wie der automatisierte Traffic zunimmt. Sie spüren den Druck auf Anwendungen, APIs und die Infrastruktur. Sie wissen, dass KI-Systeme auf ihre Inhalte zugreifen, aber sie wissen oft nicht, welche, warum sie dort sind, was sie tun oder ob diese Aktivität einen Mehrwert schafft.

Ist das Blockieren aller Bots die Lösung? Es ist verlockend, wenn man mit einer Flut von unbekannten Anfragen konfrontiert wird. Bestimmter automatisierter Traffic sollte unbedingt gestoppt werden: bösartige Bots, Credential-Stuffing-Angriffe, aggressives Scraping, Horten von Beständen, gegen Richtlinien verstoßende Crawler und missbräuchliche Automatisierung stellen ein echtes Risiko dar.

Aber das standardmäßige Blockieren ist nicht dasselbe wie eine vollständige Strategie. Wenn man jede automatisierte Anfrage als dieselbe Art von Bedrohung behandelt, werden alle Nuancen in einer einzigen Antwort zusammengefasst. Dies mag zwar gewisse Risiken verringern, kann jedoch auch potenzielle Kunden abschrecken, die Reichweite einschränken, die Benutzererfahrung beeinträchtigen und Sie daran hindern, zu verstehen, wie KI-Systeme mit Ihren digitalen Inhalten interagieren.

Zwei Unternehmen, zwei verschiedene Antworten auf KI-Traffic

Die Debatte um KI-Traffic wird oft als die Frage „Zulassen versus Blockieren“ dargestellt. Die Entscheidungen, die Unternehmen treffen, können große Auswirkungen auf das Geschäft haben.

Nehmen Sie die beiden großen Unternehmen, die in den folgenden Diagrammen dargestellt sind, als Beispiele aus der Praxis: Das eine verzeichnete einen Anstieg des Fetcher-Traffics und führte eine Richtlinie ein, um diesen zu blockieren, höchstwahrscheinlich um die Inhaltsautorität zu wahren. Der zweite Anbieter hat sie absichtlich nicht blockiert und verzeichnete infolgedessen über mehrere Monate hinweg ein erhöhtes Fetcher-Volumen.

Die Unternehmen, die KI-Traffic einfach blockieren, fühlen sich möglicherweise kurzfristig sicherer. Aber sie könnten sich in dieser neuen Version des Internets auch unsichtbar machen. Was sollte man also tun?

Die Edge ist der Ort, an dem Entscheidungen getroffen werden

Menschlicher und maschineller Traffic nutzen nun die gleiche Infrastruktur, verhalten sich jedoch völlig unterschiedlich. Obwohl die Edge bereits der Echtzeit-Entscheidungs-Layer für erstklassige digitale Unternehmen war, beschleunigt dieser Wandel die Realität für alle anderen. Da sie im Pfad jeder Anfrage liegt, ist die Edge der Ort, an dem Sie den Traffic inspizieren, Richtlinien durchsetzen, Anwendungen schützen, die Bereitstellung beschleunigen, den Ursprungszugriff verwalten und handeln müssen, bevor Anfragen Kosten, Risiken oder Latenz verursachen.

Damit das funktioniert, brauchen Sie Klarheit. Sie müssen sehen, welche KI-Systeme auf Ihre digitalen Objekte zugreifen, deren Verhaltensmuster verstehen und nützliche von unerwünschten Automatisierungen trennen. Mit einer soliden Strategie müssen Sie nicht jede Maschine hereinlassen oder jede Maschine draußen halten. Das Ziel ist es, auf jede Anfrage entsprechend ihrer genauen Absicht und Auswirkung zu reagieren.

Entwicklung einer Strategie für maschinellen Traffic

Jedes Unternehmen benötigt eine Strategie, die auf seinen Zielen und Prioritäten basiert. Was für eine Reiseplattform funktioniert, funktioniert möglicherweise nicht für einen Verlag. Die Unternehmen, die sich am erfolgreichsten anpassen, konzentrieren sich auf drei Schlüsselbereiche: Transparenz, Kontext und Präzision.

Erhalten Sie Transparenz darüber, welche Maschinen genau mit Ihren Websites, Apps, APIs und Inhalten interagieren.

Schaffen Sie Kontext darüber, worauf diese Systeme zugreifen, wie oft sie zurückkehren, ob sie Richtlinien respektieren und ob sie geschäftlichen Wert schaffen.

Gehen Sie präzise vor, wenn Sie reagieren. Je nach Absicht der Maschine können Sie sie beschleunigen, herausfordern, umleiten oder sogar die Antwort in Echtzeit umschreiben, um diesem speziellen Bot maßgeschneiderte Daten zu liefern.

Wir helfen unseren Kunden, diese Maschinen-Traffic-Strategie auf der Edge umzusetzen. Im Pfad jeder Anfrage liefert Fastly die Transparenz, den Kontext und die Präzision, die erforderlich sind, um Performance, Sicherheit, Bot-Management und Echtzeit-Intelligenz in Einklang zu bringen. Wir helfen Organisationen dabei, nützliche Automatisierung von unerwünschten Aktivitäten zu unterscheiden.

Das Internet ist nicht mehr nur für Menschen da. Ein Teil des Maschinen-Traffics schafft Risiken, ein anderer Teil schafft Wert. Die Zukunft gehört denen, die den Unterschied sehen und dementsprechend handeln können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Artikel enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“, die auf den Einschätzungen und Annahmen von Fastly sowie auf Fastly zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Artikel zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen können bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die von Fastly erzielten tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurde. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich des künftigen Wachstums, der Geschwindigkeit und der Zusammensetzung von KI- und automatisiertem Traffic, zu den Einführungsraten und dem Umfang von agentenbasierten Workloads und KI-Assistenten, zu den Verhaltensmustern von KI-Crawlern und -Fetchern, zu den Auswirkungen automatisierter Anfragen auf die Web-Infrastruktur sowie zur Leistung, zu den Funktionen und zu den Erwartungen hinsichtlich der Kundenerfahrungen mit den Produkten und Dienstleistungen von Fastly, einschließlich Fastly Bot-Management. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Fastly keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder die Gründe, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen könnten, öffentlich zu aktualisieren, selbst wenn in Zukunft neue Informationen verfügbar werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den Aussagen abweichen, werden von Zeit zu Zeit in den Berichten beschrieben, die Fastly bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) einreicht. Außerdem werden sie in unserem Jahresbericht im Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren Quartalsberichten im Formblatt 10-Q aufgeführt. Kopien der bei der SEC eingereichten Berichte sind auf der Fastly-Website veröffentlicht und können kostenlos bei Fastly angefordert werden.

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