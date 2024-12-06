これまでとは一線を画す KV Store を早速お試しください

桁違いのスピードを手に入れた場合、より優れたものを構築できるだけではなく、「これまでとは異なる新しいもの」を生み出すことが可能になります。従来の KV ストアのように機能しつつ、比類のない高いパフォーマンスを発揮するデータストレージを提供することで、お客様が素晴らしいものを構築できると私たちは確信しています。Fastly の KV Store を評価したお客様や見込み客の方々は、他のエッジ KV ソリューションに比べて Fastly の KV Store は最大10倍以上パフォーマンスが高速だったと報告しています。また、当社の リサーチ方法 に基づいてテストしたところ、Fastly の KV Store は アカマイのものより30倍速い という結果が得られました。以下の表では、KV Store の読み込みや書き込み、レプリケーションにかかる時間に影響する Fastly のリアルタイムレイテンシをご理解いただけるよう、測定結果の一部をご紹介します。

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(注 : 測定結果は、 12.9 KB の値を使用して2024年1月13日に実施されたテスト で観測された時間の中央値を示しており、均等に加重されたすべての Fastly POP のグローバルテストの結果です。)

KV Store のインスタント機能の効果を実証するベンチマーク結果

10年以上にわたり、インスタント機能を提供すべく Fastly のネットワークとプラットフォームのアーキテクチャを構築してきたことを考えると、これは当然の結果とも言えます。このような私たちの取り組みは、業界トップクラスのプログラマビリティと即時パージなどの機能を備えた Fastly のグローバルネットワークの開発と共に始まりました。そして Fastly のインスタントエンジンの基盤ができたところで、その上に Compute プラットフォームを構築し、コードのインスタンス化とセキュアな隔離技術において比類ないパフォーマンスを実現しました。KV Store はこれと同じ基盤の上に構築されているため、Fastly 独自のネットワーク、コンピューティング、ストレージ、キャッシュ機能を利用して超高速ソリューションをお客様に提供することができます。

1分よりも0.5秒の方が速いのは事実

今回のテストで注目した指標のひとつに更新データのレプリケーション時間があります。これはキーと値のペアのデータに加えられた変更がグローバルに分散された Fastly の POP 全体にレプリケーションされるのにかかる時間を意味します。キーと値のペアの変更は必然的に生じるものであり、ビジネスやアプリケーションの性質、ユースケースなどによって変更頻度が毎週から毎日、毎分、あるいはそれ以下と、大きく異なります。私たちのベンチマークテストでは、更新データのレプリケーション時間は KV Store の場合320ミリ秒以下で、これは最もレイテンシの影響を受けやすいユースケースのソリューションとなり得ることを意味します。0.5秒という速さで瞬時に変更のレプリケーションを実行できる Fastly の KV Store なら、他のベンダーのソリューションのように1分以上も待たされることはありません。

ご利用の KV ストアは6ミリ秒で読み込みが可能ですか？

今回のテストで注目したもうひとつの指標に読み込みヒット時間があります。これは、任意のキーに関連付けられた値を KV Store から取得するのにかかる時間を意味します。アプリケーションの全体的なパフォーマンスや応答性を強化するうえで、読み込みヒット時間の最適化が欠かせません。特に読み込み動作の回数が書き込み動作を大幅に上回る場合、これが重要なポイントとなります。私たちのベンチマークテストでは、KV Store の読み込みヒット時間は6ミリ秒以下でした！このようなレベルのパフォーマンスを発揮できるということは、全体的なパフォーマンスに影響を及ぼすことなく読み込み負荷が高いアプリケーションをサポートし、ユーザベースの拡大に伴いシームレスにスケーリングできることを意味します。

ビジネスの成長を加速

KV Store が高速で優れているのは事実ですが、KV Store の高速化自体が目標ではありません。高速な KV Store を構築したかった理由は、それが実際にビジネス価値の向上につながるためです。 Brad’s Deals をはじめとする お客様 が KV Store を活用してさまざまな成果を達成していることを私たちは非常に嬉しく思います。オンライン・ショッピング・プラットフォームを運営する同社は、リダイレクトをエッジに移行させた結果、Web ページの適合性が95%改善しました。リダイレクトは KV Store のきわめてシンプルなユースケースですが、 SEO への影響 は非常に大きく、1億以上ものエントリーを含むリダイレクトリストを使用しているお客様もいらっしゃいます。

「KV Store を利用することで、すぐにリダイレクトを実行してユーザーが実際に求めるコンテンツを取得できます。さらにコンテンツがエッジから配信されるため、リダイレクトと次のページの表示に必要なラウンドトリップ全体にかかる時間は50ミリ秒です」Keith Mazanec 氏、Brad’s Deals、Director of Software Engineering

他のユースケースとして、ユーザーの好みに関するデータをストアし、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供したり、プロダクトカタログのデータと決済履歴をストアして在庫管理を改善したり、推奨エンジンのデータをストアしてよりターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンをエッジで展開したりすることが挙げられます。

何を構築したいと****お考えですか？

早速 KV Store をお試しください。この最新サービスのセットアップを Fastly はサポートします。

コミュニティフォーラムへの参加

ぜひご自身でベンチマークテストを実施してみてください。そして Fastly の フォーラム で結果をお知らせください。みなさまの率直なフィードバックをお待ちしています。

さらに詳細が必要ですか？ パーソナライズされたデモをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。