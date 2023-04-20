Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法 Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。 2025年11月25日

キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合 Ajay Bharadwaj Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。 2025年2月05日

Fastly のデリバリー、コンピューティング、セキュリティサービスにおけるオリジンの可観測性の統合を発表 Ajay Bharadwaj, Dom Fee オリジンの状態の可視性を向上させる Fastly のターンキー型プロダクトであるオリジンインスペクターが、Compute を利用するお客様にお使いいただけるようになりました。 2023年7月06日