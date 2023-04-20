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Ajay Bharadwaj
プロダクトマネージャー, Fastly
Fastly のプロダクトマネージャーである Ajay Bharadwaj は Compute チームの一員として、エッジでのサーバーレスワークロードの実行に不可欠なコア・コンピューティング・プラットフォーム機能の提供に取り組んでいます。仕事以外の時間では、趣味の自転車やチェスを楽しんでいます。
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Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法
Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。
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キャッシュ・ミー・イフ・ユー・キャン (できるものならキャッシュしてみよう) : HTTP Cache API の場合
Fastly の Compute プラットフォームの強力な機能のひとつである、プログラマブルなキャッシュ機能をご覧ください。HTTP Cache API を活用することで、アプリケーションのパフォーマンスとユーザーの満足度を高められます。
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Fastly のデリバリー、コンピューティング、セキュリティサービスにおけるオリジンの可観測性の統合を発表
オリジンの状態の可視性を向上させる Fastly のターンキー型プロダクトであるオリジンインスペクターが、Compute を利用するお客様にお使いいただけるようになりました。
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Dynamic Backends によりバックエンドの設定管理の労力を軽減
Fastly は、お客様が実行時に容認するターゲットのリストを更新し、それらに接続する柔軟性の高いメカニズムを提供する Dynamic Backends を発表しました。