ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

英語のみで利用可能

このページは現在英語でのみ閲覧可能です。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、しばらくしてからこのページに戻ってください。

Google Cloud Service Extensions で Fastly の Next-Gen WAF をデプロイして大規模にトラフィックを保護

Alisha Stull 氏

Google Cloud パートナーエンジニア

James Nguyen

プロダクトマネージャー

Victor Carvajal

シニアソフトウェアエンジニア

エンジニアリングDevOpsセキュリティ
盾と鍵のアイコンが鳴り響くメガホンを持つ手のイラスト

もし Web アプリケーションが攻撃を認識する前にロードバランサーが攻撃を阻止できたら？

Google Cloud Service Extensions を利用して、ロードバランサーのパイプライン内で直接トラフィックをリアルタイムで検査することが可能になりました。さらに、Fastly の Next-Gen WAF と組み合わせることで、パフォーマンスを犠牲にすることなく、エンタープライズグレードのセキュリティを実現できます。

このブログ記事では、この強力な統合の仕組みと、それが先進的なクラウドアーキテクチャにとって重要な理由に加え、すぐに実行できる実際のデプロイ方法について詳しくご紹介します。

実環境での効果：パフォーマンスと保護の両立

現実的なシナリオを使って、実際のメリットを見てみましょう。

セットアップ：複数の地域にまたがって毎秒1万件のリクエストを処理する、Google Kubernetes Engine（GKE）上で稼働するeコマースプラットフォーム。

課題：200ミリ秒未満のレスポンス時間を維持しながら、クレデンシャルスタッフィング攻撃、SQL インジェクション、ボットトラフィックから保護する。

ソリューション：Next-Gen WAF を Service Extension のコールアウトとしてデプロイすることで、以下が可能になります。

  • ゼロレイテンシのセキュリティ決定をロードバランサーレベルで実行

  • 既存の GKE インフラストラクチャで自動スケーリング

  • リージョン単位のデプロイにより最適なパフォーマンスを実現

  • フェイルオープン設定により、エージェントのメンテナンス中も可用性を維持

Fastly の Next-Gen WAF と Google Cloud Service Extensions の連携方法

Google Cloud Service Extensions では、カスタムロジックを挿入する方法として、プラグインとコールアウトの2つが提供されています。

コールアウトを利用することで、Cloud Load Balancing はデータ処理中に Envoy gRPC を使用して、Google Cloud サービスとユーザー管理サービスを呼び出すことができます。

Fastly の Next-Gen WAFは、ユーザー管理のコンピューティング VM、GKE Multi-Cloud の GKE Pod、またはオンプレミス環境で、汎用 gRPC サーバーとして実行できます。

実装の詳細：ゼロから保護へ

この統合では、gRPC を介して Envoy の外部処理プロトコル (ExtProc) を活用することで、WAF が重要な段階でトラフィックを検査して対応できるようになります。

1. REQUEST_HEADERS : 受信したリクエストヘッダーを脅威インテリジェンスと照合して分析

2. REQUEST_BODY : ペイロードデータをストリーミングし、悪意のあるコンテンツの有無を検査

3. RESPONSE_HEADERS: データ漏えいがないか送信レスポンスを監視

このようなきめ細かな検査機能により、アプリケーションのバックエンドに到達する前に脅威を特定してブロックします。

ゼロからデプロイするには、拡張機能をサポートするアプリケーションロードバランサーを作成して設定する必要があります。

Next-Gen WAF エージェントを使用してコールアウトバックエンドサービスをデプロイする場合、すぐに使える Docker イメージを利用できます。以下のターミナルスニペットによって、ロードバランサーのネットワークに Next-Gen WAF エージェントを配置、設定、デプロイするための VM インスタンスを作成できます。

詳しくは Fastly のドキュメントサイトをご覧ください。

gcloud compute instances create callouts-vm \
 --zone=$ZONE \
 --network=lb-network \
 --subnet=backend-subnet \
 --machine-type=e2-medium \
 --image-family=cos-stable \
 --image-project=cos-cloud \
 --tags=allow-ssh,load-balanced-backend \
 --metadata-from-file=startup-script=startup-script-tls.sh
#!/bin/bash

# Create certificate directory
mkdir -p /etc/ssl/certs/sigsci

# Generate self-signed certificates for the gRPC service
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 \
 -keyout /etc/ssl/certs/sigsci/key.pem \
 -out /etc/ssl/certs/sigsci/cert.pem \
 -days 365 -nodes \
 -subj "/C=US/ST=CA/L=SF/O=Fastly/CN=ext11.com"

# Set proper permissions for the sigsci user inside the container
chmod 644 /etc/ssl/certs/sigsci/key.pem
chmod 644 /etc/ssl/certs/sigsci/cert.pem

# Start Signal Sciences agent with TLS configuration
docker run -d \
 --name sigsci-agent \
 --restart unless-stopped \
 -p 443:443 \
 -v /etc/ssl/certs/sigsci:/etc/ssl/certs/sigsci:ro \
 -e SIGSCI_ACCESSKEYID=<YOUR ACCESS KEY> \
 -e SIGSCI_SECRETACCESSKEY=<YOUR SECRET KEY> \
 -e SIGSCI_ENVOY_GRPC_ADDRESS=0.0.0.0:443 \
 -e SIGSCI_ENVOY_EXTPROC_ENABLED=true \
 -e SIGSCI_ENVOY_GRPC_CERT=/etc/ssl/certs/sigsci/cert.pem \
 -e SIGSCI_ENVOY_GRPC_KEY=/etc/ssl/certs/sigsci/key.pem \
 -e SIGSCI_DEBUG_LOG_VERBOSITY=3 \
  signalsciences/sigsci-agent:latest

# Log startup completion
echo "Signal Sciences agent with TLS started at $(date)" >> /var/log/startup.log

早速デプロイしてみませんか？

Fastly の Next-Gen WAF と Google Cloud Service Extensions の統合は、クラウドセキュリティを重視する組織にとって、非常に有力な選択肢となります。リアルタイムの脅威対策、クラウドネイティブなデプロイ、エンタープライズクラスのパフォーマンスを提供するこのアーキテクチャは、最も要求の厳しい本番環境にも適しています。

Web アプリケーションセキュリティの未来は、ご利用のクラウドインフラストラクチャと深く統合できるこのソリューションから始まります。今こそ移行のときです。

さらに詳しく知りたい方は、こちらの包括的なセットアップガイドで、詳細な実装手順とトラブルシューティングのヒントをご覧ください。

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ