定評のある確かな実績 : Forrester が Fastly Compute を「リーダー」に選出

「 The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2023 </u>」にて Fastly が「リーダー」の1社に選出されました。同レポートでは Fastly Compute </u> がビジョン、イノベーション、ロードマップ、料金設定の柔軟性と透明性、セキュリティ機能、ランタイム実行環境を含む22種類の基準において満点を獲得したことが報告されています。私たちはこのような高い評価をいただいたことを大変ありがたく思うと同時に、これを機に Fastly Compute に対する信頼が高まり、お客様が安心して Compute を採用しやすくなれば、非常に嬉しく思います。

私たちはこのようなレポートに感謝すると同時に、Fastly Compute をこのように革新的なプラットフォームへと成長させることに成功したチームの努力を誇りに思います。独立したリサーチチームによる高い評価は多くの企業にとって、Fastly のソリューションが広告どおりに信頼性が高くパワフルであると判断する材料となります。ぜひレポートをご覧いただくことをお勧めしますが ( 無料コピーはこちら </u>)、Fastly Compute が一貫して高い評価を得ている理由として考えられる主なポイントに興味がおありの方のために、この記事では Compute が「リーダー」に選ばれた理由をご説明したいと思います。

まず、私たちが「Fastly」という名を名乗るのには理由があります。undefinedスピードはパフォーマンスの基本です。Fastly Compute には、Fastly の CDN と同じ超高速プラットフォームが使用されています。お客様は Fastly を好む理由のひとつとして、市場最速のプラットフォームであることを挙げています。Fastly Compute を使用するということは、私たちが最先端のエッジ機能を構築するのに使用するのと同じテクノロジーを使って構築できることを意味します。

次に、Fastly Compute は開発者が開発者のために構築したプラットフォームであるということです。そのため、デフォルトでコードが保護される分離技術を備えたセキュア・バイ・デザインのアプローチが採用されています。普段から使い慣れているツールやフレームワーク、言語を使用しながら真に「場所に縛られない」エッジプラットフォームのパワーを活用できます。私たちはオープンソースならびにオープンスタンダードの使用による構築、WASM に関する先駆的な取り組み、特許によるロックインに対する抵抗において、業界全体をリードしてきました。開発者である私たちは、開発者のニーズをよく理解しています。

二者択一ではありません。現実には、エッジで可能になるイノベーションやパフォーマンス上のメリットを利用しつつ、セントラルクラウドのサービスでコードの一部を実行することを望む方が多いと思います。また、組織内の部門によって、テクノロジーを採用するタイミングが異なる場合もあるでしょう。そこで、複雑なニーズを抱える先進的な企業が、イテレーションと予測が可能な方法でスマートに Fastly Compute に移行したり、既存のスタックに Fastly Compute を追加したりできるようにしました。

信頼できるサポートの提供。Fastly のお客様がアナリストに対して Fastly について語る際、ふたつのトピックがよく話題に上ります。まず第一に、(当然のことですが) お客様は Fastly のエッジネットワークのスピードを高く評価しています。では、お客様が Fastly について語るもうひとつのポイントとは何でしょう？ 答えは「卓越したカスタマーサポート」です。ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するうえで欠かせない新しいプラットフォームを導入する際、そのプラットフォームパートナーを信頼できることが何よりも重要です。