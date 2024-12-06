定評のある確かな実績 : Forrester が Fastly Compute を「リーダー」に選出

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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定評のある確かな実績 : Forrester が Fastly Compute を「リーダー」に選出

Anil Dash

VP Developer Experience, Fastly

会社ニュース業界インサイトプロダクトCompute

The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2023</u>」にて Fastly が「リーダー」の1社に選出されました。同レポートでは Fastly Compute</u> がビジョン、イノベーション、ロードマップ、料金設定の柔軟性と透明性、セキュリティ機能、ランタイム実行環境を含む22種類の基準において満点を獲得したことが報告されています。私たちはこのような高い評価をいただいたことを大変ありがたく思うと同時に、これを機に Fastly Compute に対する信頼が高まり、お客様が安心して Compute を採用しやすくなれば、非常に嬉しく思います。

アナリストが Fastly Compute を高く評価しているポイント

私たちはこのようなレポートに感謝すると同時に、Fastly Compute をこのように革新的なプラットフォームへと成長させることに成功したチームの努力を誇りに思います。独立したリサーチチームによる高い評価は多くの企業にとって、Fastly のソリューションが広告どおりに信頼性が高くパワフルであると判断する材料となります。ぜひレポートをご覧いただくことをお勧めしますが (無料コピーはこちら</u>)、Fastly Compute が一貫して高い評価を得ている理由として考えられる主なポイントに興味がおありの方のために、この記事では Compute が「リーダー」に選ばれた理由をご説明したいと思います。 

  • まず、私たちが「Fastly」という名を名乗るのには理由があります。undefinedスピードはパフォーマンスの基本です。Fastly Compute には、Fastly の CDN と同じ超高速プラットフォームが使用されています。お客様は Fastly を好む理由のひとつとして、市場最速のプラットフォームであることを挙げています。Fastly Compute を使用するということは、私たちが最先端のエッジ機能を構築するのに使用するのと同じテクノロジーを使って構築できることを意味します。

  • 次に、Fastly Compute は開発者が開発者のために構築したプラットフォームであるということです。そのため、デフォルトでコードが保護される分離技術を備えたセキュア・バイ・デザインのアプローチが採用されています。普段から使い慣れているツールやフレームワーク、言語を使用しながら真に「場所に縛られない」エッジプラットフォームのパワーを活用できます。私たちはオープンソースならびにオープンスタンダードの使用による構築、WASM に関する先駆的な取り組み、特許によるロックインに対する抵抗において、業界全体をリードしてきました。開発者である私たちは、開発者のニーズをよく理解しています。

  • 二者択一ではありません。現実には、エッジで可能になるイノベーションやパフォーマンス上のメリットを利用しつつ、セントラルクラウドのサービスでコードの一部を実行することを望む方が多いと思います。また、組織内の部門によって、テクノロジーを採用するタイミングが異なる場合もあるでしょう。そこで、複雑なニーズを抱える先進的な企業が、イテレーションと予測が可能な方法でスマートに Fastly Compute に移行したり、既存のスタックに Fastly Compute を追加したりできるようにしました。

  • 信頼できるサポートの提供。Fastly のお客様がアナリストに対して Fastly について語る際、ふたつのトピックがよく話題に上ります。まず第一に、(当然のことですが) お客様は Fastly のエッジネットワークのスピードを高く評価しています。では、お客様が Fastly について語るもうひとつのポイントとは何でしょう？ 答えは「卓越したカスタマーサポート」です。ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するうえで欠かせない新しいプラットフォームを導入する際、そのプラットフォームパートナーを信頼できることが何よりも重要です。

  • 気軽に試して簡単に購入。Fastly Compute を無料で使用開始できるようになりました。そして、Fastly Compute でどのように素晴らしいエクスペリエンスを実現できるか実際に体験していただいたうえで、ふたつのシンプルな購入方法からお選びいただけます。まず従量課金制の料金モデルにサインアップして使用を開始し、Fastly Compute がお客様にもたらす価値を理解した後で徐々に (業界初の) 定額料金モデルに移行し、ニーズに合わせて、よりお得なレートのパッケージをご購入いただくことも可能です。

Fastly Compute を早速お試しください

開発者にとって Fastly Compute は、パフォーマンスと安全性、スケーラビリティが驚異的に高いエクスペリエンスを実現するのに　(さらに、WASM と場所に縛られないデプロイを遂に試せる) 最適なツールです。使用を開始する際には、Fastly の開発者向けサイト</u>にアクセスし、ステップバイステップのラーニング/オンボーディングガイドに加え、何百ものコードサンプルを含むユースケースのライブラリ全体をご利用いただけます。

Forrester のレポートでは、パフォーマンスが高くセキュアなエッジコンピューティングプラットフォームによってパブリッククラウドからさらに能力を拡張させたい組織に最適なプラットフォームとして Fastly Compute が評価されています。ぜひ Fastly Compute を試してみませんか？ パーソナライズされたデモをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ</u>ください。

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