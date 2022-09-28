Anil Dash
VP Developer Experience, Fastly
Anil Dash は Fastly の Developer Experience と Compute のプロダクトチームを統括し、開発者が Fastly のプラットフォーム上で構築できるようサポートしています。Anil は2022年に Fastly に買収された Glitch の CEO を務めていました。2022年にウェビー賞の Lifetime Achievement Award を受賞したほか、オバマ政権時代にはホワイトハウスの Office of Digital Strategy のアドバイザーを務め、Wired のコラムニストとしても活動しました。
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初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開
一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。
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xz のハッキングのような脅威を軽減するために実際に何ができるか？
先日報道された xz のハッキングは、オープンソースプロジェクトのメンテナーをサポートすることの重要性を浮き彫りにしました。Fastly はオープンソース向けプログラム「Fast Forward」を通じて、まさにこの問題に取り組んでいます。
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ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ
ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が、メモリの安全性が高い言語の採用を呼びかけていますが、既存コードのメモリの安全性を高める方法があることをご存知ですか？
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定評のある確かな実績 : Forrester が Fastly Compute を「リーダー」に選出
「The Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2023」にて Fastly が「リーダー」として選出されました。
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Fastly の開発者アカウントで最も要望の多かったアップデート
Fastly は、開発者がより手軽に Fastly を試せるよう、無料のトランスポート・レイヤー・セキュリティ・サービスを提供します。
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Jana Iyengar が語る QUIC の開発 : Web の基盤となる標準の再構築
このブログ記事では、Fastly の Infrastructure Services 部門でプロダクト担当 VP を務める Jana Iyengar との対談をお届けします。コミュニティに集う優秀な人々と共に、誰もが毎日使用するインターネットの基盤となる基本的な標準の再構築に奔走してきた経験について話を聞きました。ぜひお見逃しなく！