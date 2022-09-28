初の Fastly Special Event のすべてを徹底公開 Anil Dash 一瞬でインターネットを改善できる Fastly。Fastly 初の開発者向け特別イベントに参加できなかった方のために、楽しい雰囲気に包まれた同イベントのハイライトや新たに発表された機能などをご紹介します。 2024年6月20日

xz のハッキングのような脅威を軽減するために実際に何ができるか？ Anil Dash 先日報道された xz のハッキングは、オープンソースプロジェクトのメンテナーをサポートすることの重要性を浮き彫りにしました。Fastly はオープンソース向けプログラム「Fast Forward」を通じて、まさにこの問題に取り組んでいます。 2024年4月03日

ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が新たなレベルのセキュリティを呼びかけ Anil Dash, Luke Wagner ホワイトハウスと Office of the National Cyber Director が、メモリの安全性が高い言語の採用を呼びかけていますが、既存コードのメモリの安全性を高める方法があることをご存知ですか？ 2024年2月27日

定評のある確かな実績 : Forrester が Fastly Compute を「リーダー」に選出 Anil Dash 「The Forrester Wave™: Edge Development Platforms, Q4 2023」にて Fastly が「リーダー」として選出されました。 2023年11月27日

Fastly の開発者アカウントで最も要望の多かったアップデート Anil Dash Fastly は、開発者がより手軽に Fastly を試せるよう、無料のトランスポート・レイヤー・セキュリティ・サービスを提供します。 2023年4月05日