Fastly で MCP サーバーを保護する方法 Ameet Bharwani, David King Fastly で AI インフラストラクチャを保護します。エッジパフォーマンスを維持しながら、Fastly の MCP サーバーセキュリティアーキテクチャが OWASP や AI 特有の脅威を軽減する方法をご紹介します。 2026年7月09日

ペイメントの現状：エージェンティックコマース、決済、エッジ Shaun Flagg エージェンティックコマースの台頭、新たな AI 決済プロトコル、そして安全な AI 駆動型の取引においてエッジがコントロールポイントになりつつある理由をご覧ください。 2026年7月01日

Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース Omeed Nosrati, Leigh Clancy, さらに1記事を表示 エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。 2026年6月10日

今年の AI トラフィックは人間のトラフィックの6.5倍のペースで増加 Artur Bergman, Hossein Lotfi Fastly のデータによると、AI トラフィックは2026年1月から5月にかけて30％増加。自律システムがインターネットリクエストの半数近くを占めるようになり、Web インフラストラクチャを再形成しています。 2026年6月09日

Python SDK ベータ版 : AI の言語が Fastly でより高速かつ安全に Erik Rose, Ajay Bharadwaj, さらに1記事を表示 Fastly の Python SDK (ベータ版) を使用して、Python コードと AI エージェントの処理をエッジで実行。最大限の速度、セキュリティ、CPython の標準実装との互換性が得られます。 2026年6月02日

AI エージェントが本当に欲しがる Markdown を提供 Jonathan Speek AI クローラーは HTML よりも Markdown を好みます。Fastly Compute を使用して、オリジンを変更せずに AI エージェントにキャッシュ済みのクリーンな Markdown を提供する方法をご紹介します。 2026年5月28日

権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ Marshall Erwin CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。 2026年5月20日

Fastly、Agentic AI Foundation（AAIF）への参加を通じてエッジ AI の相互運用性を推進 Tracy Hinds この度、Fastly はエッジ AI の相互運用性に関するオープン標準の策定に向けて AAIF に参加することになりました。Fastly の MCP サーバーにより、AI エージェントのサブタスクを1ミリ秒未満で安全に実行できるようになります。 2026年5月18日

AI 時代の出版業界 : ボット戦略がビジネス戦略となった理由 Ashley Hurwitz, David King 現在、インターネットトラフィックのほぼ半分はボットによるものです。AI が、パブリッシャーにトラフィック、可視性、そしてビジネスの未来について再考を迫っている現状をご覧ください。 2026年5月07日

神話か驚異か : Claude Mythos とセキュリティへの影響 Samir Sherif Claude Mythos AI の発表とそれをセキュリティ視点でどう捉えるべきかについて、理解を深めましょう。機械速度で脆弱性を発見できるなか、なぜ今ランタイム保護が重要なのか、その理由に迫ります。 2026年4月29日

AI 時代への適応 James Nguyen, Daniel Corbett, さらに1記事を表示 悪意のあるボットを阻止し、AI クローラーによる自社コンテンツのスクレイピングをコントロール。Fastly の ContentGuard は、AI の時代に必要なコントロールと可視性を提供します。 2026年4月16日

圧力下のヨーロッパ Noel Penzer お客様のインフラストラクチャはレジリエントですか？地政学的なサイバーリスクを管理し、GDPR コンプライアンスを確保し、ヨーロッパのデータ主権に対応するために、私たちの3ステップのチェックリストをご利用ください。 2026年3月05日

AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか Alina Lehtinen-Vela AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。 2026年2月25日

Fastly Compute の AI エージェント : その仕組みと安全性 Kay Sawada, Fastly エンタープライズ・ソリューション・アーキテクト Fastly Compute で AI エージェントを実行することにより、エッジを活用して低レイテンシを実現し、WebAssembly サンドボックスを活用してエンタープライズレベルの速度とセキュリティを実現する方法をご紹介します。 2026年1月28日

AI は信頼できるのでしょうか？監視体制が不十分な中でも AppSec での AI 導入が増加 Natalie Griffeth AppSec における AI の導入は急増していますが、監視が追いついていません。信頼とリスクのパラドックス、偽陽性、アプリケーションセキュリティにおける AI の未来を探ります。 2025年10月08日

Fastly + Scalepost: Fastly プラットフォームを拡張して AI クローラーを管理する John Agger AI チャットボットがいつ、どのようにあなたのコンテンツを利用しているのかを確認しましょう。Fastly と ScalePost を利用すれば、パブリッシャーは自身の成果物が AI 生成の回答にどのように反映されているかをついに可視化できるようになります。 2025年9月12日

AI で開発スタイルに変化？シニア開発者はジュニア開発者の約2.5倍のAI生成コードをデプロイ Alina Lehtinen-Vela Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。 2025年8月27日

2025年第2四半期の AI ボット : Fastly の脅威インサイトレポートにおけるトレンド Matthew Mathur, David King, さらに1記事を表示 Fastly の2025年第2四半期脅威インサイトレポートは、Meta、OpenAI をはじめとする企業が、Web トラフィックをどのように形成しているか、そして組織が制御を維持するために何を行う必要があるかを明らかにします。 2025年8月19日

Fastly AppSec 調査 : 2025年の AI とセキュリティ David King, Natalie Griffeth 経済の変化の中で、AI の影響、予算のシフト、セキュリティのトレンドを調査した Fastly の 2025 年 AppSec 調査をご覧ください。今すぐ重要なインサイトを入手しましょう！ 2025年7月03日