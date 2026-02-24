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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
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リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ

Adam Carter

Staff Product Technology Manager

CDN &amp; デリバリーComputeDevOpsエッジネットワークエンジニアリングプロダクト
上向き矢印と下向き矢印が付いた3D の赤い雲のイラスト。その下には、グラフィックのタイルが流れ落ちる様子が示されています

Fastly Object Storage (FOS) を発表した当初、私たちが掲げた目標はシンプルなものでした。それは、クラウドの一元化によるレイテンシやエグレス料金に悩まされることなく大量のコンテンツを保存・提供できる手段を開発者に提供することでした。市場の反応はすぐに表れ、そこには、アプリケーションロジックがエッジへ移動するに伴いデータもエッジに存在する必要があることが明確に示されていました。

そして現在、私たちは Fastly Object Storage の対象地域を新たに5つ増やし、そのグローバルフットプリントを2倍以上に拡大しました。こうして対象地域を拡大していくことで、高効率でコスト効果の高いアプリケーションを真にグローバルな規模で構築するために必要な、ローカライズされた低レイテンシの基盤を提供しようとしています。

データをユーザーの近くに

エッジでのパフォーマンスで重要なのは近接性です。私たちは主要市場へと対象地域を拡大していくことで、その地域のデータレジデンシー要件を簡素化しつつ、高速配信を維持できるように支援しています。

以下に、General Availability に新たに加わった地域を紹介します。

  • 北米 : us-central-1

  • 欧州と英国 : uk-east-1eu-south-1

  • アジア太平洋 : jp-central-1au-east-1

これらと既存の対象地域 (us-eastus-westeu-centra) とを合わせて、グローバルデプロイのための多地域にわたる強固な基盤を提供していきます。

容量のその先へ : 柔軟性とレジリエンス

このフットプリントの拡大が意味するところは、単なるストレージの追加ではありません。それは以下のように、より多くのアーキテクチャオプションをお客様に提供することを意味します。

  • レイテンシの改善 : アジア太平洋地域および欧州のトラフィックにおいて、データからエンドユーザーまでの距離を大幅に短縮しました。

  • エグレスフリーのアーキテクチャ : Fastly Object Storage は、お客様のデータ移動に料金を課す従来型のプロバイダーに代わる強力な選択肢です。データを Fastly ネットワーク内に置くことで、オリジンのエグレス料金は完全に排除できます。

  • 地域的な冗長性 : 北米、欧州、アジアで地域を独立させられるため、開発者はアクティブ・アクティブ構成を構築して、ビジネスの継続性とフェイルオーバーのレベルを引き上げられるようになりました。

  • 料金の予測可能性 : アーキテクチャで重要なのはパフォーマンスであり、複雑な料金体系ではありません。私たちはグローバルな価格設定により、すべての地域で一貫性と透明性を確保しています。

これはほんの序章にすぎない

今年は対象地域をさらに広げる予定です。こうした拡大は重要なマイルストーンですが、それでもそれは私たちのロードマップのほんの1ステップに過ぎません。私たちは今後も成長を続けていきますが、それはお客様のデータを保存する場所を広げるというだけでなく、そのデータを管理していく方法を広げるという意味でもあります。最近も、On-Demand Migrationという機能を発表しました。これは、大量のオブジェクトリポジトリの移動にかかるコストを削減することを目的に開発された機能です。ここでは、コストのかかる一括移動で未使用のデータまで移動させる代わりに、ステートレスな「レイジーロード (遅延読み込み)」アプローチを選択することができます。この機能を使用すれば、アクティブな「ワーキングセット」のみを移動させられるため、従来のプロバイダーに支払っていたエグレス料金を大幅に削減でき、ユーザーが実際に必要とするデータを保存するコストのみに支払いを抑えることができます。この新機能に加え、バケット管理機能も UI で簡素化されているため、これまでのような手間のかかる作業なしにペタバイト規模のデータを移動できるようになっています。  

Fastly Object Storage を始めましょう

新しい地域には、API とコントロールパネルからアクセスできます。大量のメディアライブラリを移行する場合も、Compute で新しいプロジェクトを開始する場合も、Fastly Object Storage ならお客様に合わせて拡張できます。Fastly Object Storage を今すぐにでも使い始めましょう。または詳細をドキュメントからご確認ください。

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