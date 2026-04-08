Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします

Guy Nir

プロダクトマネージャー

プラットフォームCDN &amp; デリバリープロダクト顧客事例

技術の進歩により、プライバシーを核心に据えたデジタル広告の新しい基盤築かれつつあります。広告クリックとコンバージョンの関連付けは、デジタル環境の進化によって機能しなくなる可能性があります。結果として、広告担当者は不完全なアトリビューションしか得られず、キャンペーンのパフォーマンスに対する信頼性が低下する恐れがあります。

この変化に対応するため、私たちは Google と共同で構築した Fastly Ad Tag Gateway による広告主向けの Google タグゲートウェイを提案します。Fastly は、Google との協働により、広告主が自社ドメインからタグを配信することを可能にします。これにより、測定の可視性が回復し、Google タグゲートウェイを設定している広告主の観測シグナルが14％増加*する可能性があります。

今回の提携は、Fastly がパフォーマンス、セキュリティ、プライバシー強化技術の分野で Google と長年にわたり協力してきた実績に基づいています。

測定におけるギャップ

新たな保護はユーザーのプライバシーにとって重要ですが、企業の成長を妨げます。

シグナルが失われると、

  • ROI (投資収益率) の測定が難しくなります。

  • オープンウェブの価値交換が弱まります。

  • キャンペーンの最適化が遅れ、レポート作成の不備により信頼が損なわれます。

  • コンプライアンスへの圧力が高まります。

ファーストパーティタグ運用戦略がなければ、広告主はデータ強度の低下に直面し、広告コンバージョンの可視性の低下や潜在的な収益への影響などのリスクに晒されます。

ターゲットオーディエンス

測定におけるギャップに対処するには、マーケティングを推進して最適化し、エンジニアリングチームが管理を継続できるようにするための統一した戦略が必要です。Fastly Ad Tag Gateway は、キャンペーンの成功と基盤となるインフラストラクチャの両方を担当する主要チーム向けに構築されています。

  • マーケター

  • ウェブ管理者、プラットフォームエンジニア

  • Fastly のコンテンツ配信ネットワークをご利用のお客様のみ (Google Ads の設定が必須)

Fastly Ad Tag Gateway の仕組み

Fastly Ad Tag Gateway を使用すると、広告主は Fastly のエッジプラットフォームを使用して、Google タグのトラフィックを自社ドメインにルーティングできます。

サードパーティのコンテキストでタグをロードする代わりに、リクエストはお客様が管理するパス (例 : yourdomain.com/metrics) 経由で処理されます。Fastly は、スマートプロキシルーティングを介して、それらのリクエストを Google の測定エンドポイントに安全な形で転送します。これにより、より直接的で透明性の高いデータフローが生まれます。トラフィックが広告主のドメインを経由するため、ファーストパーティのコンテキストで動作し、シグナルのレジリエンスが向上します。これは、プライバシー強化の原則を用いて、測定のためのより耐久性のある基盤を構築する先進的なアーキテクチャのアプローチです。

主な特徴

  • エッジでのファーストパーティルーティング : ドメインの所有権とブラウザのコンプライアンスを維持しながら、Fastly が Google のエンドポイントにルーティングするパス (/a1b2c3など) を定義します。

  • 安全な認可とオンボーディング : マーケティング担当者が Google のインターフェースからセットアップを開始した後で、Fastly がセキュアな OAuth フローを使用してバックエンドの設定を行い、ドメインアクセスを確認し、自動的にルーティングを確立します。

  • 詳細な設定コントロール : Web 管理者は、サブドメイン、インジェクションルール、ルーティングパスをコントロールできます。検証エンドポイントにより、チームはプロダクトの有効化前に設定を確認できます。

ファーストパーティデータ、プライバシーを考慮した設計

タグを自社ドメインから実行するようにアップグレードすると、タグ運用インフラストラクチャの所有権が強化されます。この技術は新しいものですが、ユーザーの透明性とコントロールの基本原則は変わりません。このアプローチは、広告のコンバージョンの可視性を損なうことなく、コンプライアンス目標を達成するのに役立ちます。

プライバシー強化技術 (PET) を使用することで、測定ニーズとユーザーのプライバシーのバランスを取り、キャンペーンを効果的に評価するために必要なパフォーマンスデータを維持しながらプライバシー体制を強化できます。組織はプライバシー体制を強化し、キャンペーンを効果的に評価するために必要なパフォーマンスデータを維持できます。プライバシー保護の強化は、必ずしもパフォーマンスの低下を意味するわけではありません。

将来に備えた設計

Google とのコラボレーションは、広告主がプライバシー優先型のインターネットに適応できるようにする上で重要なステップです。

また、これにより将来的なアドテック統合に向けたスケーラブルな基盤が構築され、強力なプライバシー保護を維持しながら測定機能を拡張できます。ファーストパーティアーキテクチャは、可視性の回復、コンプライアンスの強化、そして持続可能なデジタル広告パフォーマンスの実現において重要な役割を果たします。

Fastly Ad Tag Gateway による Google タグゲートウェイのルーティングについての詳細は、開始方法に関するドキュメントをご覧ください

* Google データ、グローバル、パフォーマンス、2025年4月9日から2025年4月16日までの7日間のトレーリング中央値 [上昇率は、Google タグゲートウェイを動作させていないタグと Google タグゲートウェイで動作しているタグを比較した Google タグスクリプトの負荷に基づいています]

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