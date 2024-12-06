Fastly が IDC MarketScape のレポートで商用 CDN サービスの「リーダー」に選出

Fastly は「 IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN Services 2022 Vendor Assessment 」(doc #US47652821、2022年3月) でリーダーに選ばれました。

今回の評価は、開発者が高速かつダイナミックで安全なデジタルエクスペリエンスを構築できるよう支援するという Fastly のコミットメントを示すものです。先日、別のレポートでも Fastly の Compute が「 リーダー 」に選出され、さらに Fastly 次世代 WAF が、数多くのベンダーの中で唯一4年連続で「Customers’ Choice」に選出されましたが、業界でのこれらの高い評価は、コンピューティング、セキュリティ、配信の分野における Fastly のサービスポートフォリオ全体の成長とイノベーションの加速を証明しています。

継続的なイノベーションへのコミットメント

IDC MarketScape レポートは、進化する市場環境の中で成長とイノベーションを促進するサービスと戦略を提供する能力に基づいて、CDN プロバイダーを評価しています。リアルタイムのグローバルパージと可観測性の機能や HTTP/3 のサポート 、ワークフローの自動化とオーケストレーションを実現する 豊富でプログラム可能なサービスのコントロール機能 などの差別化要因に加え、以下の強みと能力が CDN プロバイダーのリーダーとしての Fastly の評価に貢献しました。

ネットワークのサイズとスケーラビリティ

Fastly が市場をリードしている事実は、192 Tbps にまで拡大し、最先端のアーキテクチャを使用して今日のインターネットで高速かつスケーラブルなデジタルエクスペリエンスを提供する Fastly の エッジクラウドネットワーク のパワーの証であると考えています。戦略的に分散された高性能な配信拠点 (POP) を通じてデータとアプリケーションをユーザーに近づけます。このレポートでは、「Fastly は散在する CDN トポロジーではなく、統合された CDN トポロジーに基づいて CDN ネットワークを運用しているため、使用する POP は少ないものの、世界中のインターネット・エクスチェンジ・ポイントの中でトラフィックが最も集中する場所に戦略的に配置することで、最大限のカバレッジと効果を実現している」と報告されています。

包括的なポートフォリオ

Fastly の CDN とエッジ・コンピューティング・プラットフォームは、プログラム可能で柔軟性が高く、優れたスケーラビリティを備えています。レポートでは、「Fastly は開発者のニーズに焦点を当て、セキュリティとパフォーマンスの観点から同社のコンテンツ配信サービスを強化するサーバーレスコンピューティング環境を備えた革新的な企業である。このベンダーは過去数年間で力強い成長を見せており、そのロードマップは、イノベーションの継続的な推進と、サービススタックの強化に向けた投資戦略を反映している」とされています。

カスタマーサービス

お客様は、ワールドクラスの技術サポートを直接かつ容易に利用できます。レポートでは、「Fastly は、顧客がエッジの機能を自分のペースで活用することができる魅力的なセルフサービス型のポータルに加え、個別のワークフローやニーズに対応できるようカスタマイズ可能で高度な一連のサービスを構築している」とされています。また、「テクニカルサポート担当者に直接連絡を取ることが容易で、複雑な問い合わせに対応する体制が整っている点が堅調な顧客満足度スコアに反映されている」とも記されています。お客様に対する私たちの共感的な姿勢と、私たちに対するお客様の信頼が、95%を超える当社の CSAT (顧客満足度) スコアに反映されていることを誇りに思います。

今後の展望