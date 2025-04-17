見えない侵入者 - ボットがストリーミングサービスを妨害する方法

ボットトラフィックは世界的に増加しており、企業に数百万ドルの収益と生産性の損失をもたらしています。 Fastly の 2024年脅威インサイトレポートによれば 、ボットトラフィックは全ウェブトラフィックの3分の1以上を占めています。

ストリーミングメディアはボットトラフィックの影響を特に受けやすく、特に人気のライブイベントでは、トラフィックの急増により悪意のあるアクティビティが偽装される可能性があります。同レポートのデータによると、メディア & エンターテインメント業界は悪意のあるボット攻撃の標的となった割合が21%で、37%のハイテク業界に次いで2番目に多いセクターとなっています。

ストリーミングメディアにおける一般的なボット攻撃には以下のものがあります。

1. 分散型サービス妨害 (DDoS) 攻撃

ボットは、分散型 DDoS 攻撃に使用されるボットネットの一部であり、ストリーミングサーバーを過負荷にして、障害、レイテンシ、さらには停止を引き起こす可能性があります。この戦術は、競合する放送を妨害したり、人気のあるストリームを妨害したりするために使われることがあります。DDoS 攻撃は、広告収益の損失、評判の失墜、インシデント対応やシステム復旧に割り当てられるリソースによる運用コストの増加を引き起こす可能性があります。

DDoS 攻撃の潜在的な影響:

2. アカウント作成の悪用

偽のアカウントを作成すること自体は本質的に悪意があるわけではありませんが、ボットがそれらを作成する規模と速度は非常に有害になり得ます。ボットは、ストリーマーへの攻撃を調整したり、コメントセクションにヘイトスピーチを大量に流したり、嫌がらせを行う偽のアカウントを作成するためにも使用される可能性があります。この組織的な行動はユーザーに心理的な危害を与え、ブランドの評判を損なう可能性があります。

アカウント作成の乱用による潜在的な影響:

評判の損害: ボットは情報を誤って伝えたり、ヘイトスピーチを広めたりすることで、ブランドや評判に損害を与える可能性があります。

収益の損失: ボットはフォロワー数、コメント、視聴回数を水増しすることで、不正確なオーディエンス指標をもたらす可能性があります。誤解を招くデータは、実際の閲覧者数と比較して閲覧者数が膨らんでいるパターンに広告主が気付いた場合、広告出稿をやめる可能性があります。コンテンツクリエーターが視聴回数やエンゲージメントに基づいて報酬を受け取る場合、ボットトラフィックはコンテンツコストの増加を招く可能性があります。

プラットフォームのダウンタイム: コメントセクションやライブチャットに1秒あたり数千のメッセージが殺到すると、サイトがクラッシュし、真のエンゲージメントが妨げられる可能性があります。

3. アカウントの乗っ取り (ATO)

アカウント乗っ取りは、権限のないユーザーが他のユーザーのアカウントにアクセスした際に発生するアイデンティティ盗難の一種です。ログインに成功すると、アカウント所有者に知られることなく、情報の変更や購入、個人データの閲覧、資金の送金などを行うことが可能になります。

悪意のある人物はさまざまな方法で他のユーザーのアカウントにアクセスします。アクセスを得る一般的な方法の1つは、 クレデンシャルスタッフィング で、攻撃者が盗んだユーザー名とパスワードを使用します。犯罪者はボットを使用して、他のサイトで漏洩したログイン情報を一括テストし、一致するものを見つけて不正アクセスを試みます。

アカウント乗っ取りの潜在的な影響:

サブスクリプション詐欺による収益損失 : 攻撃者は盗まれたアカウント認証情報を再販したり、それを悪用してプレミアムコンテンツに無償でアクセスすることができます。これにより、正当なサブスクリプションが減少し、継続的な収益源に直接影響を及ぼす可能性があります。

ブランド & ユーザーの信頼損害 : 不正アクセスを経験したユーザーは、サブスクリプションをキャンセルしたり、否定的なレビューを残したり、競合プラットフォームに切り替えたりする可能性があり、長期的なブランドの評判の低下につながります。

運用コストの増加: アカウント乗っ取り（ATO）インシデントでは、企業はアカウントの回復、詐欺調査、セキュリティ向上のために顧客サポートにリソースを割り当てる必要があります。これにより、運用上の費用が増加します。

ストリーミングサイトをボットから保護する方法

幸いなことに、ボット攻撃を簡単に軽減できる自動化ツールがあります。どのツールを選択すべきかは、防止しようとしている攻撃の種類によって異なります。

DDoS 攻撃の防止

最も効果的な DDoS Protection ツールは、大規模なネットワーク容量を備えており、最大規模の攻撃も吸収します。2025年4月16日現在、Fastly の容量は 410 Tbps 以上という驚異的な数字です。効果的な分散型 DDoS 攻撃の軽減には、高度なレイヤー7 DDoS 攻撃と、それに混ざろうとする正規のトラフィックを適応的に分離できるツールが必要です。 Fastly DDoS Protection は、サービスの通常のトラフィックパターンとその属性のベースラインを確立し、異常を迅速に検出して攻撃を軽減するための短期ルールを作成することで、DDoS 攻撃に対する自動保護を提供します。重要なのは、Fastly が攻撃を数秒で軽減できることです。 2023年に発生した DDoS 攻撃の 50% はわずか52秒しか続かなかった ため、これは非常に重要です。

アカウント作成の不正利用防止とアカウント乗っ取り防止

Fastly のボット管理 は、疑わしいアクティビティを検出またはフラグ付けすることで、アカウント作成の不正使用やアカウント乗っ取りを防ぐのに役立ちます。

アカウント登録リクエストのパターンを特定する

新規アカウント数の異常な急増を検出する

疑わしい特性 (例: 侵害された認証情報の確認)

Fastly Bot Management は、高度な検知技術を用いて、良質なボット (Google など) と悪意のあるスクレーパーを区別します。

サーバー側の検知 は、リクエストメタデータを自動的にスキャンして異常を特定し、検証済みの「良い」ボットを強調表示し、既知の不正なTLSフィンガープリント、偽のユーザーエージェント、疑わしいヘッダーを使用して悪意のある活動を検出します。さらに、CSOC とセキュリティ調査チームは、グローバルトラフィックを継続的に監視し、広範な顧客基盤で繰り返し違反者を特定し、すべてのお客様のメリットのためにフラグを立てています。

クライアント側の検出: 自動化されたブラウザ (Selenium、Puppeteer、PhantomJS、Playwright など) を使用してボットを検出し、直接的な API の悪用を防ぐために、任意の Web ページに簡単に統合できる軽量の JavaScript スニペットです。

悪意のあるトラフィックをリアルタイムで停止する

悪意のある活動が特定された場合、Fastly の多層ボット軽減システムを使用して対策を講じることができます。Fastly の直感的なルールビルダーを使用すると、Dynamic Challenges (Fastlyと他の1社のベンダーのみがサポート可能) などの適応型レスポンス、またはインタラクティブチャレンジやパッシブチャレンジ、レート制限、IP ブロックなどの静的対策を通じて、自動トラフィックをいつ引き付けるかを決定できます。

Dynamic Challenges は、可能な限りプライベートアクセストークン (PAT) を使用してトラフィックの正当性を自動的に検証し、トラフィックが疑わしいかどうかに基づいて、インタラクティブまたは非インタラクティブなチャレンジをユーザーに提供します。疑わしいトラフィックのみがインタラクティブなチャレンジを受け 、CAPTCHA などのインタラクティブなチャレンジで実際のユーザーをイライラさせないようにします 。このアプローチにより、ストリーミングプラットフォームは、本物の閲覧者を妨害することなく、強力なセキュリティを維持できます。

その他の軽減戦略

個別のパッシブまたはインタラクティブなクライアントチャレンジ : さまざまなトラフィックソースに対して、いつ、どのような種類のチャレンジを提供するかをより細かく制御する必要がある場合、ユーザーエクスペリエンスに影響を与えないが解決しやすいパッシブチャレンジ、または混乱を招くが解決が難しい CAPTCHA のようなインタラクティブチャレンジのいずれかをユーザーに提供することができます。

IP ブロッキング を使用すると、IP アドレスに基づいて既知の悪意のあるトラフィックを即座にブロックできます。

レート制限を使用することで、トラフィック量を管理し、不正使用を防ぎ、リソースの負担を軽減できます。

参考リソース