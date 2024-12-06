Fastly で優れた eコマースエクスペリエンスを実現

Fastly は設立当初から、お客様が最高のエクスペリエンスを提供できるようサポートすることをミッションとして掲げてきました。そして、お客様のアプリケーションと API の高速化、安全性の強化、管理のしやすさの向上を通じてこれを実現してきました。

ブラックフライデーを控え、ショッピングシーズンのピークが近づきつつある今、Fastly を利用して素晴らしいエクスペリエンスを創出し、買い物客の心をつかんで売り上げの向上に成功している eコマース企業のお客様4社を今回はご紹介したいと思います。

高速かつスケーラブルなショッピング体験

パフォーマンスの向上に全力を注いでいる Edgemesh

Web アクセラレーションを手がける Edgemesh は、企業が自社サイトのオンラインショッピング体験を測定して最適化するのをサポートし、顧客の多くがサイト表示を2 - 10倍高速化させることに成功しています。つまり、Edgemesh の顧客は同社のソリューションを利用して高速かつ信頼性の高いWebサイトを実現しているのです。顧客が期待するメリットを確実に提供するため、Edgemesh はサーバーレス・エッジコンピューティング・ソリューションとして Fastly Compute を採用しました。Fastly Compute はこのようなニーズを満たす以上の大きな可能性を秘めています。

Edgemesh が重要視している分野のひとつが eコマースアクセラレーション、すなわち「スピード」です。eコマース企業の顧客は、レスポンスが速く高品質のイマーシブエクスペリエンスを買い物客に提供したいと考えています。Fastly Compute は、買い物客に近いエッジでコードを超高速に実行できるようにすることで、開発者による優れたカスタマーエクスペリエンスの実現をサポートします。これにより、アプリもWebサイトも高度なパーソナライズを通じてレイテンシを感じさせないインタラクティブなユーザーエクスペリエンスの提供が可能になるのです。

このケーススタディの詳細 : Edgemesh の顧客はコンバージョン率を最大20%改善

スピードと柔軟性、スケーラビリティの向上に成功した Litium

Litium は、B2B および B2C 企業がデジタルコマース業界の競争に勝ち、成功するのに必要なスピードと柔軟性を提供する、スケーラビリティの高い eコマースプラットフォームです。

Litium は、高速かつ柔軟な販売プラットフォームだけではなく、急速なビジネス成長を後押しするモデルの提供も目指しています。同社は、スピードやセキュリティを犠牲にすることなくグローバルにスケールアップしたいと考えました。しかしその際に、バックエンドを欧州に置いたまま、米国をはじめとする世界のその他の地域のユーザーに悪影響が及ぶことがないようにする必要がありました。Litium は Fastly によって、これらすべてを実現することができました。俊敏性と柔軟性を考慮して構築された最先端の CDN は、このような課題を簡単に解決できる上、サイトの高速化やサービスのグローバル化、セキュリティの強化といったメリットももたらします。Litium は Fastly の採用により、高速なだけでなく、自動スケーリングが可能で使いやすい eコマースソリューションを顧客に提供できるようになりました。しかも、同社の顧客自身も Fastly 導入後の改善を実感しています。

このケーススタディの詳細 : Fastly を Litium Commerce Cloud に追加して、スピード、柔軟性、スケーラビリティを強化

単なるコンテンツ配信を超えて顧客の期待を上回るサービスを実現した Trade Me

Trade Me はニュージーランドで最大かつ最も活気のあるオークションサイト兼クラシファイドサイトで、ニュージーランドに住む人々が車から家まであらゆるものを売買する際に最初にアクセスするサイトです。

同社はクラウドへの移行を進めるなか、コンテンツを顧客の近くに維持できる優れた CDN ソリューションを求めて Fastly に注目しました。また、サーバーが顧客から遠く離れたところに位置しているといった同社固有の課題を解決し、顧客の正当なトラフィックをブロックすることのない信頼性の高い WAF の必要性を満たすパワフルな WAF も同時に求めていました。

Trade Me は Fastly の Next-Gen WAF (NG-WAF) に移行したところ、すぐに効果を実感しました。NG-WAF は自動的に本物の攻撃と正当なリクエストを見分け、DDoS 攻撃をブロックします。同社は NG-WAF をブロックモードで使用し、顧客による正当なトラフィックがブロックされる心配から解放されました。

このケーススタディの詳細 : Trade Me - 超高速コンテンツ配信を実現したニュージーランド第1位のオークションサイト

複雑なサイバーセキュリティの課題を克服した Spread Group

ファッション・ライフスタイルを手がける Spread Group は最先端のテクノロジーを活用し、カスタマイズされた質の高いアパレルを専門としています。パーソナライズされたキャップからクリエーター向けのプラグアンドプレイのマーチャンダイズストアまで、Spread Group はカスタマイズされたファッションとライフスタイルを総合的にプロデュースします。

月間平均61.7億件のリクエストが発生していたこの革新的な企業にとって、まずは配信を強化できる CDN を見つけることが当初の優先課題でした。このようにグローバル規模のビジネスを維持し、オンラインでクリックして注文された商品を、お客様に確実に届ける上で、セキュリティを配信に組み込むことの重要性が高まりました。Fastly の CDN ソリューションをすでに導入し、そのパフォーマンスに満足していた Spread Group は、進化し続ける自社のプラットフォームにしっかりとフィットする柔軟性の高いセキュリティソリューションとして、Fastly Next-Gen WAF に目を付けたのでした。同社は、Fastly の NG-WAF による優れた効果をすぐに確認できました。NG-WAF はビジネスにとって重要な機能を妨げることなく悪意のあるリクエストのみをブロックし、リクエストの処理をスローダウンさせることなく高いパフォーマンスを維持しました。既存のセキュリティエコシステムに完全に統合できるのも大きなメリットでした。さらに、API ファーストのアプローチ、直感的な UI、優れたデータ分析インサイトを含む NG-WAF の利点は、Spread Group のチームにとって非常に有益であることが分かりました。

このケーススタディの詳細 : Fastly によってセキュリティとビジネス成長のバランスを実現している Spread Group

eコマースショップをレベルアップ

上記は、Fastly のプラットフォームを活用してパフォーマンスの高いセキュアなデジタルエクスペリエンスを大規模に提供し、顧客の期待を超えることに成功した顧客事例のごく一部にすぎません。Fastly が業界をリードしている理由について詳しくは、他の eコマース企業のお客様の事例 もご覧ください。