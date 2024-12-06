Fastly で優れた eコマースエクスペリエンスを実現

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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Fastly で優れた eコマースエクスペリエンスを実現

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

顧客事例セキュリティプロダクトCompute

Fastly は設立当初から、お客様が最高のエクスペリエンスを提供できるようサポートすることをミッションとして掲げてきました。そして、お客様のアプリケーションと API の高速化、安全性の強化、管理のしやすさの向上を通じてこれを実現してきました。 

ブラックフライデーを控え、ショッピングシーズンのピークが近づきつつある今、Fastly を利用して素晴らしいエクスペリエンスを創出し、買い物客の心をつかんで売り上げの向上に成功している eコマース企業のお客様4社を今回はご紹介したいと思います。

高速かつスケーラブルなショッピング体験

パフォーマンスの向上に全力を注いでいる Edgemesh

Web アクセラレーションを手がける Edgemesh は、企業が自社サイトのオンラインショッピング体験を測定して最適化するのをサポートし、顧客の多くがサイト表示を2 - 10倍高速化させることに成功しています。つまり、Edgemesh の顧客は同社のソリューションを利用して高速かつ信頼性の高いWebサイトを実現しているのです。顧客が期待するメリットを確実に提供するため、Edgemesh はサーバーレス・エッジコンピューティング・ソリューションとして Fastly Compute を採用しました。Fastly Compute はこのようなニーズを満たす以上の大きな可能性を秘めています。 

Edgemesh が重要視している分野のひとつが eコマースアクセラレーション、すなわち「スピード」です。eコマース企業の顧客は、レスポンスが速く高品質のイマーシブエクスペリエンスを買い物客に提供したいと考えています。Fastly Compute は、買い物客に近いエッジでコードを超高速に実行できるようにすることで、開発者による優れたカスタマーエクスペリエンスの実現をサポートします。これにより、アプリもWebサイトも高度なパーソナライズを通じてレイテンシを感じさせないインタラクティブなユーザーエクスペリエンスの提供が可能になるのです。 

このケーススタディの詳細 : Edgemesh の顧客はコンバージョン率を最大20%改善

スピードと柔軟性、スケーラビリティの向上に成功した Litium

Litium は、B2B および B2C 企業がデジタルコマース業界の競争に勝ち、成功するのに必要なスピードと柔軟性を提供する、スケーラビリティの高い eコマースプラットフォームです。

Litium は、高速かつ柔軟な販売プラットフォームだけではなく、急速なビジネス成長を後押しするモデルの提供も目指しています。同社は、スピードやセキュリティを犠牲にすることなくグローバルにスケールアップしたいと考えました。しかしその際に、バックエンドを欧州に置いたまま、米国をはじめとする世界のその他の地域のユーザーに悪影響が及ぶことがないようにする必要がありました。Litium は Fastly によって、これらすべてを実現することができました。俊敏性と柔軟性を考慮して構築された最先端の CDN は、このような課題を簡単に解決できる上、サイトの高速化やサービスのグローバル化、セキュリティの強化といったメリットももたらします。Litium は Fastly の採用により、高速なだけでなく、自動スケーリングが可能で使いやすい eコマースソリューションを顧客に提供できるようになりました。しかも、同社の顧客自身も Fastly 導入後の改善を実感しています。

このケーススタディの詳細 : Fastly を Litium Commerce Cloud に追加して、スピード、柔軟性、スケーラビリティを強化

単なるコンテンツ配信を超えて顧客の期待を上回るサービスを実現した Trade Me

Trade Me はニュージーランドで最大かつ最も活気のあるオークションサイト兼クラシファイドサイトで、ニュージーランドに住む人々が車から家まであらゆるものを売買する際に最初にアクセスするサイトです。 

同社はクラウドへの移行を進めるなか、コンテンツを顧客の近くに維持できる優れた CDN ソリューションを求めて Fastly に注目しました。また、サーバーが顧客から遠く離れたところに位置しているといった同社固有の課題を解決し、顧客の正当なトラフィックをブロックすることのない信頼性の高い WAF の必要性を満たすパワフルな WAF も同時に求めていました。

Trade Me は Fastly の Next-Gen WAF (NG-WAF) に移行したところ、すぐに効果を実感しました。NG-WAF は自動的に本物の攻撃と正当なリクエストを見分け、DDoS 攻撃をブロックします。同社は NG-WAF をブロックモードで使用し、顧客による正当なトラフィックがブロックされる心配から解放されました。

このケーススタディの詳細 : Trade Me - 超高速コンテンツ配信を実現したニュージーランド第1位のオークションサイト

複雑なサイバーセキュリティの課題を克服した Spread Group

ファッション・ライフスタイルを手がける Spread Group は最先端のテクノロジーを活用し、カスタマイズされた質の高いアパレルを専門としています。パーソナライズされたキャップからクリエーター向けのプラグアンドプレイのマーチャンダイズストアまで、Spread Group はカスタマイズされたファッションとライフスタイルを総合的にプロデュースします。

月間平均61.7億件のリクエストが発生していたこの革新的な企業にとって、まずは配信を強化できる CDN を見つけることが当初の優先課題でした。このようにグローバル規模のビジネスを維持し、オンラインでクリックして注文された商品を、お客様に確実に届ける上で、セキュリティを配信に組み込むことの重要性が高まりました。Fastly の CDN ソリューションをすでに導入し、そのパフォーマンスに満足していた Spread Group は、進化し続ける自社のプラットフォームにしっかりとフィットする柔軟性の高いセキュリティソリューションとして、Fastly Next-Gen WAF に目を付けたのでした。同社は、Fastly の NG-WAF による優れた効果をすぐに確認できました。NG-WAF はビジネスにとって重要な機能を妨げることなく悪意のあるリクエストのみをブロックし、リクエストの処理をスローダウンさせることなく高いパフォーマンスを維持しました。既存のセキュリティエコシステムに完全に統合できるのも大きなメリットでした。さらに、API ファーストのアプローチ、直感的な UI、優れたデータ分析インサイトを含む NG-WAF の利点は、Spread Group のチームにとって非常に有益であることが分かりました。

このケーススタディの詳細 : Fastly によってセキュリティとビジネス成長のバランスを実現している Spread Group

eコマースショップをレベルアップ

上記は、Fastly のプラットフォームを活用してパフォーマンスの高いセキュアなデジタルエクスペリエンスを大規模に提供し、顧客の期待を超えることに成功した顧客事例のごく一部にすぎません。Fastly が業界をリードしている理由について詳しくは、他の eコマース企業のお客様の事例もご覧ください。

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