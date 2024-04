Add h2o, vcl on compute, and all billing metrics

The following new metrics have been added: ddos_action_downgrade , ddos_action_downgraded_connections , vcl_on_compute_hit_requests , vcl_on_compute_miss_requests , vcl_on_compute_pass_requests , vcl_on_compute_error_requests , vcl_on_compute_synth_requests , vcl_on_compute_edge_hit_requests , vcl_on_compute_edge_miss_requests , all_hit_requests , all_miss_requests , all_pass_requests , all_error_requests , all_synth_requests , all_edge_hit_requests , all_edge_miss_requests , all_status_1xx , all_status_2xx , all_status_3xx , all_status_4xx , and all_status_5xx .