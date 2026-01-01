高速かつセキュアで高度なパーソナライズが可能なアプリケーションの構築をサポート
優れたオンライン体験を支えるチーム
最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ
Fastly に対する業界アナリストの評価
最新情報・企業ニュース
より高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォーム
お客様のサクセスストリー
Fastly 関連イベントのお知らせ
一緒に優れたインターネットを構築
セキュリティ機能が組み込まれた Fastly の最先端ネットワークでコンテンツを安心して高速配信し、競争力を強化
パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信
シームレスなライブストリーミング体験
卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス
マルチ CDN のデプロイを最適化
リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化
エッジで画像の高速処理を実現
ルーティングをきめ細かくコントロール
トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減
Fastly に直接接続
IP アドレスを簡単に管理
最新のプロトコル
即時かつ正確なドメイン名検出
送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション
効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック
ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減
API エンドポイントを保護
クライアントサイド攻撃からの防御
AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します
最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます
完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供
Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム
オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム
セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます
当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。
AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムでログをストリーミング・分析
トラフィックのライブデータと履歴データを確認
ドメインレベルのインサイトにアクセス
オリジンとエッジ間の完全なインサイト
サービス関連の指標に関する通知を作成
実用的なインサイトとのインタラクション
お客様のビジネス目標達成に貢献してきた確かな実績が Fastly にはあります。
デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート
視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング
一貫したワールドクラスのサポート
コントロールと柔軟性を最大化
プロによる Web アプリケーションの保護
Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援
すべてのお客様がデジタルエクスペリエンスの現状を超えられるよう Fastly は支援します。
魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング
新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション
リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上
大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス
統合型セキュリティ対策で顧客データを保護
ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ
カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供
セキュアな学習体験を大規模に実現
超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
予測しやすいクラウドの低コスト化を実現
クラウドリソースを統合して複雑性を軽減
お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介
ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください
Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する
データからコンピューティング、AI まで、アプリのあらゆる部分を瞬時に実行できる驚異的なパワーを提供できるのは Fastly だけです。
今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？
信頼性の高いインターネットの構築
エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール
世界中の開発者が集うコミュニティに参加
無料の開発者アカウントを作成する
Fastly のパワフルなパートナーエコシステムを通じてソリューションの幅を拡大し、高速かつ安全で魅力的なデジタル体験の実現をサポートできます。
高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート
クラウドサービスと Fastly を統合するメリット
Fastly 製品でソシューションや機能を強化
パートナーエコシステムの詳細
Fastly パートナー向けリソースへのアクセス
Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化
ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介
リソースを活用することで、Fastly のパワフルなエッジクラウドプラットフォームを最大限に活かすコツが分かります。
Fastly の機能を最大限に活用
データシートやレポートなどをご覧ください
Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース
インターネットテクノロジーの詳細
最新のアイディアやトレンドをご紹介
セキュリティ強化に役立つ調査
専門家と業界のインサイトの詳細を見る
お困りですか？
お気軽にご連絡ください