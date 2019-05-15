Adam Foltzer

Fastly のオープンソース WebAssembly コンパイラ兼ランタイムシステム「Lucet」は、WebAssembly がブラウザの枠を超えて、Fastly のエッジクラウド上でより高速で安全な実行ができるプラットフォームの構築を可能にするよう設計されています。この投稿では Lucet のライフサイクルの各段階をご紹介し、どのようにオーバーヘッドを低くしているかに焦点を当てながらパフォーマンスのベンチマークを行います。