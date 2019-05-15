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Adam Foltzer
シニアソフトウェアエンジニア
Adam は Fastly の Senior Software Engineer です。Adam は、幸運にもとても若い頃に Scheme でプログラミングを開始し、それ以来、関数型プログラミングや表示的意味論への情熱を培ってきました。数年にわたり Galois で Haskell を使用し、最近は Rust を使用した低レベルシステムのプログラミングに関心があります。コンピューターサイエンスを学ぶ前は、ロシア語と文学、考古学、小型航空機の操縦を学びました。
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Lucet インスタンスのライフサイクルとパフォーマンス
Fastly のオープンソース WebAssembly コンパイラ兼ランタイムシステム「Lucet」は、WebAssembly がブラウザの枠を超えて、Fastly のエッジクラウド上でより高速で安全な実行ができるプラットフォームの構築を可能にするよう設計されています。この投稿では Lucet のライフサイクルの各段階をご紹介し、どのようにオーバーヘッドを低くしているかに焦点を当てながらパフォーマンスのベンチマークを行います。