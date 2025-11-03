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Anjan Srinivas
Vice President of Network Products
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クラウドの利用料金は上がり続けています。今こそ、そのコストを適正化しましょう。
クラウドのデータ送信コストを、よりスマートなキャッシング、Origin Shield、リアルタイムの可視性によって削減しましょう。Fastly がインフラストラクチャ支出の管理にどのように役立つかをご覧ください。
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可用性の主導権を握る : サードパーティ依存の時代におけるレジリエンス
サードパーティサービスの障害は、貴社の Web サイト、ひいては収益の低下を招きかねません。隠れた依存関係を特定し、エッジプロキシを活用することで、障害が発生している間もサイトの稼働時間、パフォーマンス、そしてコントロールを維持する方法を学びましょう。
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Web パフォーマンスの最適化 : Fastly のインテリジェント圧縮のデフォルト設定を解説
Fastlyのインテリジェントな圧縮デフォルト設定でWebパフォーマンスを最適化しましょう。GzipとBrotliがどのようにペイロードサイズを縮小し、コストを削減し、サイトを高速化するかを学びましょう。