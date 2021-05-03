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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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Brendon Macaraeg

Senior Director of Product Marketing, Fastly

Brendon Macaraeg は、Fastly の Product Marketing 部門の Senior Director です。Signal Sciences でプロダクトマーケティングチームを率い、それ以前は CrowdStrike と Symantec でセキュリティ製品の啓蒙活動とマーケティングを担当していました。プライベートでは、家族と一緒にアウトドアを楽しむのが趣味です。

  • Fastly 次世代 WAF を Kubernetes にデプロイする7つの方法

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    DevOps チームは、アプリケーションコンテナや、Kubernetes のようなコンテナ・オーケストレーション・システムなどの新しいツールやフレームワークを採用し、より迅速かつ効率的にアプリケーションを構築してリリースしています。

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  • 今すぐ可能なセキュリティ強化 : 脅威に対抗できる DevOps プラクティス

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    DevOps プラクティスを取り入れている組織の多くが、スピードを優先するあまりにセキュリティを犠牲にし、潜在的な脅威にさらされています。しかし実際には、多くの DevOps プラクティスでセキュリティの取り組みを組み込むことが可能です。

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  • DevOps とセキュリティの統合を実現するための4つのヒント

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    多くの企業では、セキュリティと DevOps を統合するために乗り越えなくてはならない組織文化や運用上の課題が存在します。今回は DevSecOps へのスムーズな移行を実現するためのヒントをご紹介します。

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  • 従来型 WAF と次世代 WAF の決定的な違い

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    従来型のルールベースの Web アプリケーションファイアウォール (WAF) を使用する企業は少なくありません。しかし、そのような WAF はスケーラビリティに乏しく、誤検知の多発によって問題を解決するどころか逆に問題を引き起こす場合もあります。効果的なセキュリティ対策には、次世代アプローチが必要です。そこで今回は、従来型 WAF と次世代 WAF を比較し、その決定的な違いをご紹介します。

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  • 規模に応じた Web アプリと API 保護パッケージ

    Brendon Macaraeg

    本日、Fastly のセキュリティパッケージの提供を開始しました。Web アプリと API の統合セキュリティソリューションが、お客様の予算とニーズに沿った保護を提供します。

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  • 最新調査で転換期を迎えたセキュリティツールの現状が明らかに

    Brendon Macaraeg

    Fastly が ESG Research と提携して先日発表した最新レポートでは、Web アプリケーションを保護するセキュリティツールの現状に関するいくつかの興味深いインサイトが得られます。

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  • リスクの高い4つの攻撃タイプを認識して撃退する方法

    Brendon Macaraeg

    長年にわたり、さまざまな業界の企業を保護してきた経験から、4種類のもっとも一般的な攻撃タイプを特定しました。このブログ記事では、その仕組みと対策をご紹介します。

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  • 目安となるシグナル : 有益なボットトラフィックと悪質なボットトラフィックの見分け方

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    ボットの中には、検索エンジンのクローラーや Web サイトの健全性をモニタリングする無害なものもありますが、アカウントの乗っ取りや API の侵害を目的とする悪意のあるものもあります。この記事では、良いボットを許可し、悪いボットをブロックするための見分け方をについてご説明します。

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  • Kubernetes のセキュリティに関するよくある質問

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    コンテナオーケストレーションの必要性から Kubernetes が普及するのに伴い、当然のことながらセキュリティに関する疑問が生じます。そこでこの記事では Kubernetes に関するよくある質問にお答えします。

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  • 多数のツールの採用によるマイナス効果 : セキュリティツールの技術的負債を増やさないために

    Brendon Macaraeg

    新たな脅威が発生するたびに新たなセキュリティツールを投入すると、対策がばらばらになり、技術的負債を抱えることになります。アプリケーションや API の運用場所にかかわらず、それらを統一して保護できるソリューションが組織には必要です。

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  • API および ATO 対策ダッシュボードにより可視性を向上し、深刻化するセキュリティの課題に対応

    Brendon Macaraeg

    Fastly の次世代 WAF の新しいダッシュボードでは、アカウント乗っ取り、クレジットカード検証、パスワードリセットなどの高度な攻撃に対するセキュリティテレメトリを、20以上の新しいシグナルから収集し、可視化します。

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