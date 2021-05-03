Fastly 次世代 WAF を Kubernetes にデプロイする7つの方法 Brendon Macaraeg DevOps チームは、アプリケーションコンテナや、Kubernetes のようなコンテナ・オーケストレーション・システムなどの新しいツールやフレームワークを採用し、より迅速かつ効率的にアプリケーションを構築してリリースしています。 2022年10月18日

今すぐ可能なセキュリティ強化 : 脅威に対抗できる DevOps プラクティス Brendon Macaraeg DevOps プラクティスを取り入れている組織の多くが、スピードを優先するあまりにセキュリティを犠牲にし、潜在的な脅威にさらされています。しかし実際には、多くの DevOps プラクティスでセキュリティの取り組みを組み込むことが可能です。 2021年10月04日

DevOps とセキュリティの統合を実現するための4つのヒント Brendon Macaraeg 多くの企業では、セキュリティと DevOps を統合するために乗り越えなくてはならない組織文化や運用上の課題が存在します。今回は DevSecOps へのスムーズな移行を実現するためのヒントをご紹介します。 2021年9月13日

従来型 WAF と次世代 WAF の決定的な違い Brendon Macaraeg 従来型のルールベースの Web アプリケーションファイアウォール (WAF) を使用する企業は少なくありません。しかし、そのような WAF はスケーラビリティに乏しく、誤検知の多発によって問題を解決するどころか逆に問題を引き起こす場合もあります。効果的なセキュリティ対策には、次世代アプローチが必要です。そこで今回は、従来型 WAF と次世代 WAF を比較し、その決定的な違いをご紹介します。 2021年9月07日

規模に応じた Web アプリと API 保護パッケージ Brendon Macaraeg 本日、Fastly のセキュリティパッケージの提供を開始しました。Web アプリと API の統合セキュリティソリューションが、お客様の予算とニーズに沿った保護を提供します。 2021年7月27日

最新調査で転換期を迎えたセキュリティツールの現状が明らかに Brendon Macaraeg Fastly が ESG Research と提携して先日発表した最新レポートでは、Web アプリケーションを保護するセキュリティツールの現状に関するいくつかの興味深いインサイトが得られます。 2021年7月12日

リスクの高い4つの攻撃タイプを認識して撃退する方法 Brendon Macaraeg 長年にわたり、さまざまな業界の企業を保護してきた経験から、4種類のもっとも一般的な攻撃タイプを特定しました。このブログ記事では、その仕組みと対策をご紹介します。 2021年6月25日

目安となるシグナル : 有益なボットトラフィックと悪質なボットトラフィックの見分け方 Brendon Macaraeg ボットの中には、検索エンジンのクローラーや Web サイトの健全性をモニタリングする無害なものもありますが、アカウントの乗っ取りや API の侵害を目的とする悪意のあるものもあります。この記事では、良いボットを許可し、悪いボットをブロックするための見分け方をについてご説明します。 2021年6月16日

Kubernetes のセキュリティに関するよくある質問 Brendon Macaraeg コンテナオーケストレーションの必要性から Kubernetes が普及するのに伴い、当然のことながらセキュリティに関する疑問が生じます。そこでこの記事では Kubernetes に関するよくある質問にお答えします。 2021年5月24日

多数のツールの採用によるマイナス効果 : セキュリティツールの技術的負債を増やさないために Brendon Macaraeg 新たな脅威が発生するたびに新たなセキュリティツールを投入すると、対策がばらばらになり、技術的負債を抱えることになります。アプリケーションや API の運用場所にかかわらず、それらを統一して保護できるソリューションが組織には必要です。 2021年5月05日