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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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Brendon Macaraeg

Senior Director of Product Marketing, Fastly

Brendon Macaraeg は、Fastly の Product Marketing 部門の Senior Director です。Signal Sciences でプロダクトマーケティングチームを率い、それ以前は CrowdStrike と Symantec でセキュリティ製品の啓蒙活動とマーケティングを担当していました。プライベートでは、家族と一緒にアウトドアを楽しむのが趣味です。

  • Fastly 次世代 WAF を Kubernetes にデプロイする7つの方法

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    DevOps チームは、アプリケーションコンテナや、Kubernetes のようなコンテナ・オーケストレーション・システムなどの新しいツールやフレームワークを採用し、より迅速かつ効率的にアプリケーションを構築してリリースしています。

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  • 今すぐ可能なセキュリティ強化 : 脅威に対抗できる DevOps プラクティス

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    DevOps プラクティスを取り入れている組織の多くが、スピードを優先するあまりにセキュリティを犠牲にし、潜在的な脅威にさらされています。しかし実際には、多くの DevOps プラクティスでセキュリティの取り組みを組み込むことが可能です。

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    多くの企業では、セキュリティと DevOps を統合するために乗り越えなくてはならない組織文化や運用上の課題が存在します。今回は DevSecOps へのスムーズな移行を実現するためのヒントをご紹介します。

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  • 従来型 WAF と次世代 WAF の決定的な違い

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    従来型のルールベースの Web アプリケーションファイアウォール (WAF) を使用する企業は少なくありません。しかし、そのような WAF はスケーラビリティに乏しく、誤検知の多発によって問題を解決するどころか逆に問題を引き起こす場合もあります。効果的なセキュリティ対策には、次世代アプローチが必要です。そこで今回は、従来型 WAF と次世代 WAF を比較し、その決定的な違いをご紹介します。

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    Brendon Macaraeg

    本日、Fastly のセキュリティパッケージの提供を開始しました。Web アプリと API の統合セキュリティソリューションが、お客様の予算とニーズに沿った保護を提供します。

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  • 最新調査で転換期を迎えたセキュリティツールの現状が明らかに

    Brendon Macaraeg

    Fastly が ESG Research と提携して先日発表した最新レポートでは、Web アプリケーションを保護するセキュリティツールの現状に関するいくつかの興味深いインサイトが得られます。

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  • リスクの高い4つの攻撃タイプを認識して撃退する方法

    Brendon Macaraeg

    長年にわたり、さまざまな業界の企業を保護してきた経験から、4種類のもっとも一般的な攻撃タイプを特定しました。このブログ記事では、その仕組みと対策をご紹介します。

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  • 目安となるシグナル : 有益なボットトラフィックと悪質なボットトラフィックの見分け方

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    ボットの中には、検索エンジンのクローラーや Web サイトの健全性をモニタリングする無害なものもありますが、アカウントの乗っ取りや API の侵害を目的とする悪意のあるものもあります。この記事では、良いボットを許可し、悪いボットをブロックするための見分け方をについてご説明します。

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  • Kubernetes のセキュリティに関するよくある質問

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    コンテナオーケストレーションの必要性から Kubernetes が普及するのに伴い、当然のことながらセキュリティに関する疑問が生じます。そこでこの記事では Kubernetes に関するよくある質問にお答えします。

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  • 多数のツールの採用によるマイナス効果 : セキュリティツールの技術的負債を増やさないために

    Brendon Macaraeg

    新たな脅威が発生するたびに新たなセキュリティツールを投入すると、対策がばらばらになり、技術的負債を抱えることになります。アプリケーションや API の運用場所にかかわらず、それらを統一して保護できるソリューションが組織には必要です。

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  • API および ATO 対策ダッシュボードにより可視性を向上し、深刻化するセキュリティの課題に対応

    Brendon Macaraeg

    Fastly の次世代 WAF の新しいダッシュボードでは、アカウント乗っ取り、クレジットカード検証、パスワードリセットなどの高度な攻撃に対するセキュリティテレメトリを、20以上の新しいシグナルから収集し、可視化します。

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