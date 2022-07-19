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Chris Buckley
Principal Software Engineer, Fastly
Fastly の Principal Sales Engineer を務める Chris Buckley は、20年以上にわたり、インターネットスケールシステムやインフラストラクチャの構築と管理に取り組んでいます。現在は豊富な知識を活かし、メディア・エンターテイメント業界向けに、さまざまなデジタル/クラウドトランスフォーメーションのプロジェクトをリードしています。Fastly 入社前は Business Insider (現 Insider, Inc.) にて DevOps 部門の部長を務め、Opti9 Technologies ではティア3システムのサポートやネットワーク・オペレーション・センターを統括しました。
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