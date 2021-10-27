Christine Cole は Fastly の Senior Product Manager として Compute@Edge を担当しています。Fastly 入社以前は、さまざまなデータ・プラットフォーム・プロダクトの開発を指揮し、CDN や Signal Sciences 向けに興味深いビッグデータ処理の課題に取り組みました。余暇にはオーディオブックを聴きながら海岸をジョギングしたり、興味をそそるレシピを考案したり、いろいろ工夫を凝らして子供たちを楽しませています。

プロフィールを見る