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Christine Cole
Senior Product Manager, Fastly
Christine Cole は Fastly の Senior Product Manager として Compute@Edge を担当しています。Fastly 入社以前は、さまざまなデータ・プラットフォーム・プロダクトの開発を指揮し、CDN や Signal Sciences 向けに興味深いビッグデータ処理の課題に取り組みました。余暇にはオーディオブックを聴きながら海岸をジョギングしたり、興味をそそるレシピを考案したり、いろいろ工夫を凝らして子供たちを楽しませています。
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Compute による JavaScript サポート強化のお知らせ
この度 Compute に改良を加え、JavaScript ランタイムのパフォーマンスが大幅に改善されたほか、同プラットフォームの全体的な開発エクスペリエンスが向上しました。
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Compute、独立系調査会社によるエッジ開発プラットフォームの最新レポートで「リーダー」に選出
他のサーバーレスソリューションの100倍の実行速度に加え、比類のない分離技術によるセキュリティで知られる Compute が、このたび「The Forrester New Wave: Edge Development Platforms」レポートで「リーダー」に選出されました。