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Matt Torrisi
セールスエンジニアリング部門エンタープライズ担当シニアマネージャー, Fastly
Senior Sales Engineer の Matt Torrisi は、インターネット上の大手ブランドに優れたパフォーマンスとセキュリティを提供するため、アカウントマネージメントチームをサポートしています。10年以上にわたるキャリアを通じて世界中を駆け巡りながら、セキュリティにおける多層防御と、インターネットインフラにおけるレジリエントなアーキテクチャの必要性を訴えてきました。余暇には、自宅のファームハウスのキッチンで3匹の猫の視線を浴びながら、ゲストがとても食べきれない量のディナーを準備していることがよくあります。
高速、新鮮、スケーラブル : Fastly on Google Cloud を使用した e コマースの提供
大規模に e コマースを加速させます。Fastly on Google Cloud で、グローバル規模で新鮮で動的な e コマースコンテンツをどのように提供しているかを説明します。
Using cURL to Test Origin Server Responses
Curl, or cURL, is a utility that’s shipped by default on operating systems like MacOS and many Linux distributions that allows you to send an HTTP request to a URL and receive the result. In this post, we’ll walk you through how to use the tool to test an origin server’s response.
Web アプリケーションで多層制御セキュリティ戦略を構築する
すべての攻撃を阻止できるソリューションは存在しないのですが、多層防御戦略で使用されている多くのベストプラクティスによって、攻撃の影響を制限することができます。