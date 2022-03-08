Senior Sales Engineer の Matt Torrisi は、インターネット上の大手ブランドに優れたパフォーマンスとセキュリティを提供するため、アカウントマネージメントチームをサポートしています。10年以上にわたるキャリアを通じて世界中を駆け巡りながら、セキュリティにおける多層防御と、インターネットインフラにおけるレジリエントなアーキテクチャの必要性を訴えてきました。余暇には、自宅のファームハウスのキッチンで3匹の猫の視線を浴びながら、ゲストがとても食べきれない量のディナーを準備していることがよくあります。

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