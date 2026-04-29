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Samir Sherif
Global Field CISO, Financial Services
Samir は Fastly の Global Field CISO として、サイバーセキュリティ、レジリエンス、デジタルトランスフォーメーションを担当しています。20年以上にわたり、グローバルバンキング、ファイナンスサービス、エンタープライズテクノロジーの分野でリーダーシップを発揮してきた経験から、規制に関する見識が深く、一方で現場のセキュリティ戦略にも長けているという独自の強みを有しています。そうしてこれまでも、複雑なリスク環境を乗り越え、レジリエンスに秀でたセキュリティプログラムを構築し、規制が厳しくリスクの高い業界でもサイバーセキュリティとビジネス成長を両立させられるよう、お客様を支援してきました。
神話か驚異か : Claude Mythos とセキュリティへの影響
Claude Mythos AI の発表とそれをセキュリティ視点でどう捉えるべきかについて、理解を深めましょう。機械速度で脆弱性を発見できるなか、なぜ今ランタイム保護が重要なのか、その理由に迫ります。