Samir は Fastly の Global Field CISO として、サイバーセキュリティ、レジリエンス、デジタルトランスフォーメーションを担当しています。20年以上にわたり、グローバルバンキング、ファイナンスサービス、エンタープライズテクノロジーの分野でリーダーシップを発揮してきた経験から、規制に関する見識が深く、一方で現場のセキュリティ戦略にも長けているという独自の強みを有しています。そうしてこれまでも、複雑なリスク環境を乗り越え、レジリエンスに秀でたセキュリティプログラムを構築し、規制が厳しくリスクの高い業界でもサイバーセキュリティとビジネス成長を両立させられるよう、お客様を支援してきました。

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