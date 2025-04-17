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Alina Lehtinen-Vela
Content Marketing Manager
Alina Lehtinen-Vela は Fastly のコンテンツマーケティングチームの一員であり、マーケティングコンテンツの戦略、開発、最適化に注力しています。デジタルマーケティング、PR、SEO の分野で10年以上の経験を持つ彼女は、影響力の大きいメディア掲載に従事し、データに基づいたコンテンツ戦略を開発してきた実績があります。コンテンツ戦略を練っていないときは、自然の中を散策したり、DIY に没頭したりしています。
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