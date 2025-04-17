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Alina Lehtinen-Vela
Content Marketing Manager
Alina Lehtinen-Vela は Fastly のコンテンツマーケティングチームの一員であり、マーケティングコンテンツの戦略、開発、最適化に注力しています。デジタルマーケティング、PR、SEO の分野で10年以上の経験を持つ彼女は、影響力の大きいメディア掲載に従事し、データに基づいたコンテンツ戦略を開発してきた実績があります。コンテンツ戦略を練っていないときは、自然の中を散策したり、DIY に没頭したりしています。
AI スピード税 : なぜスピード重視がサイバーセキュリティの問題を引き起こしているのか
AI ファーストの企業は、復旧に80日長くかかり、インシデント対応コストが135％高くなり、さらに AI スクレイピングによる損失も増加しています。Fastly の2026年グローバルセキュリティ調査レポートの結果をご覧ください。
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Fastly の調査によると、生成 AI の使用に慎重で、従来のコーディング手法に固執しているジュニア開発者に比べ、シニア開発者は生成 AI ツールを信頼して活用し、2.5 倍の AI 生成コードをデプロイしています。
環境にやさしい AI は実現可能か？AI の持続可能性に関する大きな疑問に Fastly の共同創業者が回答
環境にやさしい AI は実現できるのでしょうか。Fastly の Simon Wistow は、2025年 AI エネルギーパルスチェック調査のオリジナルデータに基づき、AI の持続可能性に関する重要な問題に取り組んでいます。
見えない侵入者 - ボットがストリーミングサービスを妨害する方法
ボットがストリーミングサービスをどのように妨害し、停止や詐欺を引き起こすか、デジタルコンテンツを保護し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために何ができるかを学びましょう。