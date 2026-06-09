Artur Bergman は、2024年4月から最高技術責任者兼創設者を務めています。2020年2月～2024年4月までチーフアーキテクト、2011年3月の Fastly 設立から2020年2月まで最高経営責任者、2020年2月～2023年4月まで取締役会長、そして2011年3月から取締役を務めています。2007年9月から2011年6月まで、グローバルコミュニティの知識共有プラットフォームである Wikia, Inc. のマネージャー、副社長、そして最高技術責任者を務めました。2005年11月から2007年3月までは、ソーシャルネットワーキングサービスの Six Apart Ltd. でエンジニアリングマネージャーを務めました。2003年後半～2005年8月までは、キヤノンヨーロッパの子会社である Fotango, Ltd. のエンジニアリングマネージャーを務めました。

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