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自動攻撃の基本を見直す : アカウント乗っ取り Arun Kumar, Fastly セキュリティリサーチチーム アカウント乗っ取り攻撃の詳細と、2段階認証/パスキーを使用する最先端の認証方法やボット対策を含む、アカウントのセキュリティ強化に役立つ対策をご紹介します。 2024年7月09日

ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示 Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。 2023年8月03日