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Arun Kumar
シニアセキュリティリサーチャー, Fastly
Arun Kumar は Fastly の Senior Security Researcher として、ボット管理と不正防止関連のプロダクトを担当しています。
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2月の DDoS 攻撃
2025年2月の Fastly の DDoS レポートでは、DDoS 攻撃が前月比285%増加したことが明らかになりました。同レポートを通じて、主なトレンドや攻撃対象の業界について理解を深め、実用的なセキュリティガイダンスが得られます。
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自動攻撃の基本を見直す : アカウント乗っ取り
アカウント乗っ取り攻撃の詳細と、2段階認証/パスキーを使用する最先端の認証方法やボット対策を含む、アカウントのセキュリティ強化に役立つ対策をご紹介します。
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ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー
Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。
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Chrome の TLS ClientHello のランダム順列機能をご紹介
Chrome は1月20日、最も広く使用されている TLS クライアントのフィンガープリントアルゴリズムのひとつ、JA3 のプロファイルを変えるアップデートをリリースしました。このブログ記事では、この変更の内容と、これに関連して Fastly のネットワークで観測されたことについてご紹介します。